Шедевр Ракицкого, ничья Буковины и голевое шоу Левого Берега

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных эпизодов этих матчей.

Легионеры тура

ЮКСА выиграла в Хмельницком у «Подолья» со счетом 2:1. На довольно-таки эффектный гол от капитана хмельницкой команды Антона Савина гости из Киевской области ответили голами в исполнении иностранцев.

Сначала точно пробил«Парагвай», а затем на 67-й минуте реализовал пенальти «Вава». Таким образом, образом легионеры во втором туре кряду принесли победный результат ФК ЮКСА.

Дерби тура

В Ужгороде встретились бывшие команды Премьер-лиги - «Металлист» и «Металлург» З. Этот поединок можно назвать своего рода «дерби экс-команд УПЛ».

В этой встрече победу со счетом 1:0 одержала харьковская команда. Единственным голом в ворота запорожцев отличился Евгений Исаенко на 56-й минуте.

Центральный матч тура

В Черновцах встретились лидер Первой лиги «Буковина» и четвертый «Ингулец». Хозяева поля вели в счете после гола от Виталия Груши на 38-й минуте. Но на 90+2 минуте Станислав-Нури Малыш своим классным голом вернул поединку паритетный статус и прервал длительную победную серию лидера Первой лиги.

Как итог, встреча в Черновцах завершилась ничейным результатом 1:1.

Для черновицкой команды, которая в этом сезоне Первой лиги еще не проигрывала, это третья ничья в сезоне. К слову, для «Буковины» это также первая ничья с начала августа, когда команда на старте сезона в первых двух турах сыграла 0:0 в матчах против того же «Ингульца» и «Агробизнеса».

Также у команды из Черновцов прервалась серия из 16 побед кряду во всех турнирах, которая началась еще 15 августа.

«Буковина» с 42 очками идет первой в Первой лиге. «Ингулец» с 30 баллами расположился на четвертой позиции.

Джокер тура

Также вничью 1:1 завершился матч в Ивано-Франковске между «Прикарпатьем» и «Викторией». На гол от Даниила Кныша на 66-й минуте хозяева поля ответили классным забитым мячом в исполнении опытного форварда Романа Барчука на 88-й минуте. Интересно, что 35-летний нападающий вышел на поле на 79-й минуте и можно сказать, что сработала тренерская замена, а Барчук стал для «Прикарпатья» «джокером», который помог команде добиться ничейного результата. Этот балл позволил ивано-франковскому коллективу с 22 очками в активе подняться на шестое место.

Дубли тура

«Феникс-Мариуполь» победил на своем поле «Ворсклу» со счетом 2:0. В составе приазовцев дублем во втором тайме отличился Артур Ременяк.

Также дубль оформил за «Левый Берег» Назарий Воробчак, который забил в ворота «Агробизнеса». Как итог, киевская команда одержала уверенную победу со счетом 4:1!

«Агробизнес» с 30 очками идет пятым. А вот «Левый Берег» с 33 баллами расположился на третьей позиции.

Гол тура

«Черноморец» в выездном поединке победил в Тернополе «Ниву» со счетом 1:0. Победным голом на 12-й минуте отличился Ярослав Ракицкий. Капитан одесситов в очередной раз в этом сезоне отлично приложился по мячу, ударив с дальней дистанции. Экс-защитник «Шахтера» классно пробил левой ногой из-за пределов штрафной площадки и этот красивый гол позволил «Черноморцу» добиться выездной виктории.

«Нива» с 22 очками идет седьмой в Первой лиге. «Черноморец» находится на второй позиции с 35 баллами. От первой «Буковины» «моряки» отстают на семь баллов.

Чего ждать?

В следующем туре интересными обещают быть поединки «Ингулец» - «Металлист» и ЮКСА - «Ворскла». Что касается лидеров, то также в многообещающих матчах «Черноморец» встретится с «Подольем» в Одессе, а «Буковина» будет противостоять «Агробизнесу» на его поле.

В свою очередь, «Металлург» в Запорожье будет принимать «Ниву», «Виктория» сразится с «Черниговом», к ФК «Пробий» в гости приедет «Левый Берег», а «Прикарпатье» на своей арене сыграет с «Феникс-Мариуполем».