Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
18 ноября 2025, 23:18
Шедевр Ракицкого, ничья Буковины и голевое шоу Левого Берега

Состоялись поединки 16-го тура Первой лиги

Шедевр Ракицкого, ничья Буковины и голевое шоу Левого Берега
ФК Черноморец

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных эпизодов этих матчей.

Легионеры тура

ЮКСА выиграла в Хмельницком у «Подолья» со счетом 2:1. На довольно-таки эффектный гол от капитана хмельницкой команды Антона Савина гости из Киевской области ответили голами в исполнении иностранцев.

Сначала точно пробил«Парагвай», а затем на 67-й минуте реализовал пенальти «Вава». Таким образом, образом легионеры во втором туре кряду принесли победный результат ФК ЮКСА.

Дерби тура

В Ужгороде встретились бывшие команды Премьер-лиги - «Металлист» и «Металлург» З. Этот поединок можно назвать своего рода «дерби экс-команд УПЛ».

В этой встрече победу со счетом 1:0 одержала харьковская команда. Единственным голом в ворота запорожцев отличился Евгений Исаенко на 56-й минуте.

Центральный матч тура

В Черновцах встретились лидер Первой лиги «Буковина» и четвертый «Ингулец». Хозяева поля вели в счете после гола от Виталия Груши на 38-й минуте. Но на 90+2 минуте Станислав-Нури Малыш своим классным голом вернул поединку паритетный статус и прервал длительную победную серию лидера Первой лиги.

Как итог, встреча в Черновцах завершилась ничейным результатом 1:1.

Для черновицкой команды, которая в этом сезоне Первой лиги еще не проигрывала, это третья ничья в сезоне. К слову, для «Буковины» это также первая ничья с начала августа, когда команда на старте сезона в первых двух турах сыграла 0:0 в матчах против того же «Ингульца» и «Агробизнеса».

Также у команды из Черновцов прервалась серия из 16 побед кряду во всех турнирах, которая началась еще 15 августа.

«Буковина» с 42 очками идет первой в Первой лиге. «Ингулец» с 30 баллами расположился на четвертой позиции.

Джокер тура

Также вничью 1:1 завершился матч в Ивано-Франковске между «Прикарпатьем» и «Викторией». На гол от Даниила Кныша на 66-й минуте хозяева поля ответили классным забитым мячом в исполнении опытного форварда Романа Барчука на 88-й минуте. Интересно, что 35-летний нападающий вышел на поле на 79-й минуте и можно сказать, что сработала тренерская замена, а Барчук стал для «Прикарпатья» «джокером», который помог команде добиться ничейного результата. Этот балл позволил ивано-франковскому коллективу с 22 очками в активе подняться на шестое место.

Дубли тура

«Феникс-Мариуполь» победил на своем поле «Ворсклу» со счетом 2:0. В составе приазовцев дублем во втором тайме отличился Артур Ременяк.

Также дубль оформил за «Левый Берег» Назарий Воробчак, который забил в ворота «Агробизнеса». Как итог, киевская команда одержала уверенную победу со счетом 4:1!

«Агробизнес» с 30 очками идет пятым. А вот «Левый Берег» с 33 баллами расположился на третьей позиции.

Гол тура

«Черноморец» в выездном поединке победил в Тернополе «Ниву» со счетом 1:0. Победным голом на 12-й минуте отличился Ярослав Ракицкий. Капитан одесситов в очередной раз в этом сезоне отлично приложился по мячу, ударив с дальней дистанции. Экс-защитник «Шахтера» классно пробил левой ногой из-за пределов штрафной площадки и этот красивый гол позволил «Черноморцу» добиться выездной виктории.

«Нива» с 22 очками идет седьмой в Первой лиге. «Черноморец» находится на второй позиции с 35 баллами. От первой «Буковины» «моряки» отстают на семь баллов.

Чего ждать?

В следующем туре интересными обещают быть поединки «Ингулец» - «Металлист» и ЮКСА - «Ворскла». Что касается лидеров, то также в многообещающих матчах «Черноморец» встретится с «Подольем» в Одессе, а «Буковина» будет противостоять «Агробизнесу» на его поле.

В свою очередь, «Металлург» в Запорожье будет принимать «Ниву», «Виктория» сразится с «Черниговом», к ФК «Пробий» в гости приедет «Левый Берег», а «Прикарпатье» на своей арене сыграет с «Феникс-Мариуполем».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 16 13 3 0 36 - 12 23.11.25 15:00 Агробизнес - Буковина15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина24.10.25 Буковина 4:1 ЮКСА18.10.25 Ворскла 0:2 Буковина 42
2 Черноморец 16 10 5 1 23 - 7 22.11.25 15:00 Черноморец - Подолье16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина26.10.25 Левый берег 1:1 Черноморец19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов 35
3 Левый берег 16 10 3 3 26 - 12 23.11.25 15:00 Пробой - Левый берег17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец01.11.25 Металлург Зп 0:5 Левый берег26.10.25 Левый берег 1:1 Черноморец 33
4 Ингулец 16 8 6 2 28 - 14 22.11.25 15:00 Ингулец - Металлист15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов25.10.25 Прикарпатье 0:2 Ингулец19.10.25 Ингулец 4:2 Виктория 30
5 Агробизнес 16 9 3 4 20 - 14 23.11.25 15:00 Агробизнес - Буковина17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье25.10.25 Виктория 1:2 Агробизнес19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой 30
6 Прикарпатье 16 6 4 6 21 - 20 23.11.25 15:00 Прикарпатье - Феникс-Мариуполь16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье25.10.25 Прикарпатье 0:2 Ингулец19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье 22
7 Нива Тернополь 16 6 4 6 16 - 19 22.11.25 15:00 Металлург Зп - Нива Тернополь16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь24.10.25 Нива Тернополь 0:1 Подолье19.10.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Нива Тернополь 22
8 ЮКСА 16 6 3 7 16 - 18 22.11.25 15:00 ЮКСА - Ворскла15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист24.10.25 Буковина 4:1 ЮКСА20.10.25 ЮКСА 0:1 Левый берег 21
9 Ворскла 16 4 5 7 12 - 16 22.11.25 15:00 ЮКСА - Ворскла16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь26.10.25 Металлист 1:1 Ворскла18.10.25 Ворскла 0:2 Буковина 17
10 Пробой 15 4 4 7 15 - 19 23.11.25 15:00 Пробой - Левый берег09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой02.11.25 Пробой 3:2 Виктория25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец 16
11 Виктория 16 4 4 8 18 - 22 23.11.25 15:00 Виктория - Чернигов16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь02.11.25 Пробой 3:2 Виктория25.10.25 Виктория 1:2 Агробизнес19.10.25 Ингулец 4:2 Виктория 16
12 Металлист 15 4 4 7 15 - 17 22.11.25 15:00 Ингулец - Металлист15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист26.10.25 Металлист 1:1 Ворскла18.10.25 Подолье 0:2 Металлист 16
13 Феникс-Мариуполь 16 4 3 9 10 - 18 23.11.25 15:00 Прикарпатье - Феникс-Мариуполь16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь19.10.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Нива Тернополь 15
14 Чернигов 13 3 3 7 11 - 16 23.11.25 15:00 Виктория - Чернигов12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА 12
15 Подолье 16 2 5 9 9 - 25 22.11.25 15:00 Черноморец - Подолье15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье24.10.25 Нива Тернополь 0:1 Подолье18.10.25 Подолье 0:2 Металлист 11
16 Металлург Зп 15 1 3 11 4 - 31 22.11.25 15:00 Металлург Зп - Нива Тернополь15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп01.11.25 Металлург Зп 0:5 Левый берег19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп 6
Полная таблица

обзор тура Первой лиги
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
