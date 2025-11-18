Шедевр Ракицкого, ничья Буковины и голевое шоу Левого Берега
Состоялись поединки 16-го тура Первой лиги
Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных эпизодов этих матчей.
Легионеры тура
ЮКСА выиграла в Хмельницком у «Подолья» со счетом 2:1. На довольно-таки эффектный гол от капитана хмельницкой команды Антона Савина гости из Киевской области ответили голами в исполнении иностранцев.
Сначала точно пробил«Парагвай», а затем на 67-й минуте реализовал пенальти «Вава». Таким образом, образом легионеры во втором туре кряду принесли победный результат ФК ЮКСА.
Дерби тура
В Ужгороде встретились бывшие команды Премьер-лиги - «Металлист» и «Металлург» З. Этот поединок можно назвать своего рода «дерби экс-команд УПЛ».
В этой встрече победу со счетом 1:0 одержала харьковская команда. Единственным голом в ворота запорожцев отличился Евгений Исаенко на 56-й минуте.
Центральный матч тура
В Черновцах встретились лидер Первой лиги «Буковина» и четвертый «Ингулец». Хозяева поля вели в счете после гола от Виталия Груши на 38-й минуте. Но на 90+2 минуте Станислав-Нури Малыш своим классным голом вернул поединку паритетный статус и прервал длительную победную серию лидера Первой лиги.
Как итог, встреча в Черновцах завершилась ничейным результатом 1:1.
Для черновицкой команды, которая в этом сезоне Первой лиги еще не проигрывала, это третья ничья в сезоне. К слову, для «Буковины» это также первая ничья с начала августа, когда команда на старте сезона в первых двух турах сыграла 0:0 в матчах против того же «Ингульца» и «Агробизнеса».
Также у команды из Черновцов прервалась серия из 16 побед кряду во всех турнирах, которая началась еще 15 августа.
«Буковина» с 42 очками идет первой в Первой лиге. «Ингулец» с 30 баллами расположился на четвертой позиции.
Джокер тура
Также вничью 1:1 завершился матч в Ивано-Франковске между «Прикарпатьем» и «Викторией». На гол от Даниила Кныша на 66-й минуте хозяева поля ответили классным забитым мячом в исполнении опытного форварда Романа Барчука на 88-й минуте. Интересно, что 35-летний нападающий вышел на поле на 79-й минуте и можно сказать, что сработала тренерская замена, а Барчук стал для «Прикарпатья» «джокером», который помог команде добиться ничейного результата. Этот балл позволил ивано-франковскому коллективу с 22 очками в активе подняться на шестое место.
Дубли тура
«Феникс-Мариуполь» победил на своем поле «Ворсклу» со счетом 2:0. В составе приазовцев дублем во втором тайме отличился Артур Ременяк.
Также дубль оформил за «Левый Берег» Назарий Воробчак, который забил в ворота «Агробизнеса». Как итог, киевская команда одержала уверенную победу со счетом 4:1!
«Агробизнес» с 30 очками идет пятым. А вот «Левый Берег» с 33 баллами расположился на третьей позиции.
Гол тура
«Черноморец» в выездном поединке победил в Тернополе «Ниву» со счетом 1:0. Победным голом на 12-й минуте отличился Ярослав Ракицкий. Капитан одесситов в очередной раз в этом сезоне отлично приложился по мячу, ударив с дальней дистанции. Экс-защитник «Шахтера» классно пробил левой ногой из-за пределов штрафной площадки и этот красивый гол позволил «Черноморцу» добиться выездной виктории.
«Нива» с 22 очками идет седьмой в Первой лиге. «Черноморец» находится на второй позиции с 35 баллами. От первой «Буковины» «моряки» отстают на семь баллов.
Чего ждать?
В следующем туре интересными обещают быть поединки «Ингулец» - «Металлист» и ЮКСА - «Ворскла». Что касается лидеров, то также в многообещающих матчах «Черноморец» встретится с «Подольем» в Одессе, а «Буковина» будет противостоять «Агробизнесу» на его поле.
В свою очередь, «Металлург» в Запорожье будет принимать «Ниву», «Виктория» сразится с «Черниговом», к ФК «Пробий» в гости приедет «Левый Берег», а «Прикарпатье» на своей арене сыграет с «Феникс-Мариуполем».
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|16
|13
|3
|0
|36 - 12
|23.11.25 15:00 Агробизнес - Буковина15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина24.10.25 Буковина 4:1 ЮКСА18.10.25 Ворскла 0:2 Буковина
|42
|2
|Черноморец
|16
|10
|5
|1
|23 - 7
|22.11.25 15:00 Черноморец - Подолье16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина26.10.25 Левый берег 1:1 Черноморец19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов
|35
|3
|Левый берег
|16
|10
|3
|3
|26 - 12
|23.11.25 15:00 Пробой - Левый берег17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец01.11.25 Металлург Зп 0:5 Левый берег26.10.25 Левый берег 1:1 Черноморец
|33
|4
|Ингулец
|16
|8
|6
|2
|28 - 14
|22.11.25 15:00 Ингулец - Металлист15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов25.10.25 Прикарпатье 0:2 Ингулец19.10.25 Ингулец 4:2 Виктория
|30
|5
|Агробизнес
|16
|9
|3
|4
|20 - 14
|23.11.25 15:00 Агробизнес - Буковина17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье25.10.25 Виктория 1:2 Агробизнес19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой
|30
|6
|Прикарпатье
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|23.11.25 15:00 Прикарпатье - Феникс-Мариуполь16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье25.10.25 Прикарпатье 0:2 Ингулец19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье
|22
|7
|Нива Тернополь
|16
|6
|4
|6
|16 - 19
|22.11.25 15:00 Металлург Зп - Нива Тернополь16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь24.10.25 Нива Тернополь 0:1 Подолье19.10.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Нива Тернополь
|22
|8
|ЮКСА
|16
|6
|3
|7
|16 - 18
|22.11.25 15:00 ЮКСА - Ворскла15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист24.10.25 Буковина 4:1 ЮКСА20.10.25 ЮКСА 0:1 Левый берег
|21
|9
|Ворскла
|16
|4
|5
|7
|12 - 16
|22.11.25 15:00 ЮКСА - Ворскла16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь26.10.25 Металлист 1:1 Ворскла18.10.25 Ворскла 0:2 Буковина
|17
|10
|Пробой
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|23.11.25 15:00 Пробой - Левый берег09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой02.11.25 Пробой 3:2 Виктория25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец
|16
|11
|Виктория
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|23.11.25 15:00 Виктория - Чернигов16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь02.11.25 Пробой 3:2 Виктория25.10.25 Виктория 1:2 Агробизнес19.10.25 Ингулец 4:2 Виктория
|16
|12
|Металлист
|15
|4
|4
|7
|15 - 17
|22.11.25 15:00 Ингулец - Металлист15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист26.10.25 Металлист 1:1 Ворскла18.10.25 Подолье 0:2 Металлист
|16
|13
|Феникс-Мариуполь
|16
|4
|3
|9
|10 - 18
|23.11.25 15:00 Прикарпатье - Феникс-Мариуполь16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь19.10.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Нива Тернополь
|15
|14
|Чернигов
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|23.11.25 15:00 Виктория - Чернигов12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА
|12
|15
|Подолье
|16
|2
|5
|9
|9 - 25
|22.11.25 15:00 Черноморец - Подолье15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье24.10.25 Нива Тернополь 0:1 Подолье18.10.25 Подолье 0:2 Металлист
|11
|16
|Металлург Зп
|15
|1
|3
|11
|4 - 31
|22.11.25 15:00 Металлург Зп - Нива Тернополь15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп01.11.25 Металлург Зп 0:5 Левый берег19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп
|6
