Первая лига. Буковина оторвалась на 9 очков от Черноморца
Состоялись матчи 15-го тура Первой лиги
Предлагаем вашему вниманию самые интересные моменты этих поединков.
Матч тура
«Левый Берег» со счетом 1:0 выиграл у «Ингульца», благодаря голу Дмитрия Шастала на 71-й минуте.
После этого поединка подопечные Александра Рябоконя и Василия Кобина идут по со-соседству в турнирной таблице Первой лиги. Имея по 29 очков, команды расположились на четвертой и пятой позициях.
Минимальные победы тура
«Феникс-Мариуполь» со счетом 2:1 победил на выезде «Викторию». На гол от Александра Чернова команда из Сум ответила реализованным пенальти от Андрея Богданова и забитым мячом Владислава Сидоренко.
А «Прикарпатье» с голом от Андрея Хомы, который реализовал пенальти, оказалось сильнее в матче с ФК «Пробий», победив со счетом 1:0.
Голеадор тура
«Агробизнес» победил на выезде «Чернигов» со счетом 2:0. Сначала на 62-й минуте забил Роман Кузьмин, а затем на 90+3-й минуте взял слово Максим Войтиховский. Форвард команды из Волочиска обработал мяч и из-за пределов штрафной площади эффектно отправил его в ворота черниговского клуба.
Как итог, с 11 забитыми мячами Войтиховский вышел на чистое первое место в гонке лучших голеадоров Первой лиги.
«Агробизнес» с 30 очками идет на третьем месте в Первой лиге.
Автогол тура
«Металлист» и «Черноморец» расписали мировую 1:1.
Сначала на 24-й минуте Максим Багачанский вывел харьковскую команду вперед. А затем на 47-й минуте одесситам удалось сравнять счет. Юрий Романюк сделал навес, а Богдан Порох головой переправил мяч в свои ворота. Интересно, что этот автогол получился очень красивым.
После этой ничьи «Черноморец» с 32 баллами расположился на второй позиции в Первой лиге.
Дубль-красавец тура
«Буковина» со счетом 3:0 выиграла на своем поле у «Металлурга». Забитыми мячами на 29-й и 55-й минутах отличился Виталий Дахновский. Оба гола в исполнении лидера команды из Черновцов получились очень красивыми. А потому можно сказать, что Виталий записал в свой актив один из лучших голов тура. Также за «Буковину» точно пробил Богдан Бойчук.
Команда из Черновцов с 41 очком в активе ушла в серьезный отрыв от второго «Черноморца», опередив одесситов на 9 баллов.
Гол тура в дополнительное время
«Ворскла» на 78-й минуте вышла вперед в выездном поединке с «Подольем» после того, как забил Владислав Семотюк. Но на 90+6-й минуте взял слово Владислав Шкиндер, который своим голом вернул поединку паритетный статус.
Как итог, встреча завершилась вничью.
Отметим, что у хмельницкой и полтавской команд серия из трех поединков без поражений.
Легионеры тура
«Нива» принимала на своем поле ФК ЮКСА. Тернопольская команда вышла вперед на 10 минуте после того, как реализовал пенальти Марьян Мысык. Но уже на 24-й минуте Роман Ювхимец выровнял положение. А во второй половине встречи покуражились легионеры ФК ЮКСА. Сначала оформил дубль «Парагвай», который забил на 56-й и 58-й минутах. А затем на 88-й минуте поставил точку в поединке Венделл. Эти три гола в исполнении иностранных футболистов позволили команде из Киевской области выиграть на выезде со счетом 4:1
ЮКСА с 18 очками поднялась на восьмое место в Первой лиге.
Чего ждать?
Главным матчем 16-го тура будет поединок между «Буковиной» и «Ингульцом» в Черновцах, в котором интересно будет понаблюдать за тренерским соперничеством Сергея Шищенко и Василия Кобина. «Черноморец» отправится в гости в «Ниве» в Тернополь, где также будет интересное тренерское противостояние Юрия Вирта и Александра Кучера.
Также увлекательными должны быть матчи «Левый Берег» - «Агробизнес» и «Феникс-Мариуполь» - «Ворскла».
Еще фанатов порадуют матчи «Подолье» - ЮКСА, «Чернигов» - «Пробий», «Прикарпатье» - «Виктория» и дерби экс-команд УПЛ «Металлист» - «Металлург».
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|15
|13
|2
|0
|35 - 11
|15.11.25 15:00 Буковина - Ингулец08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина24.10.25 Буковина 4:1 ЮКСА18.10.25 Ворскла 0:2 Буковина12.10.25 Буковина 2:0 Подолье
|41
|2
|Черноморец
|15
|9
|5
|1
|22 - 7
|16.11.25 15:00 Нива Тернополь - Черноморец08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина26.10.25 Левый берег 1:1 Черноморец19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов13.10.25 Прикарпатье 1:1 Черноморец
|32
|3
|Агробизнес
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|15.11.25 15:00 Левый берег - Агробизнес08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье25.10.25 Виктория 1:2 Агробизнес19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой14.10.25 Агробизнес 1:0 Феникс-Мариуполь
|30
|4
|Левый берег
|14
|9
|2
|3
|21 - 10
|12.11.25 15:00 Левый берег - Чернигов07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец01.11.25 Металлург Зп 0:5 Левый берег26.10.25 Левый берег 1:1 Черноморец20.10.25 ЮКСА 0:1 Левый берег13.10.25 Левый берег 2:0 Ворскла
|29
|5
|Ингулец
|15
|8
|5
|2
|27 - 13
|15.11.25 15:00 Буковина - Ингулец07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов25.10.25 Прикарпатье 0:2 Ингулец19.10.25 Ингулец 4:2 Виктория12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец
|29
|6
|Нива Тернополь
|15
|6
|4
|5
|16 - 18
|16.11.25 15:00 Нива Тернополь - Черноморец09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь24.10.25 Нива Тернополь 0:1 Подолье19.10.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Нива Тернополь13.10.25 Металлист 1:2 Нива Тернополь
|22
|7
|Прикарпатье
|15
|6
|3
|6
|20 - 19
|16.11.25 15:00 Прикарпатье - Виктория09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье25.10.25 Прикарпатье 0:2 Ингулец19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье13.10.25 Прикарпатье 1:1 Черноморец
|21
|8
|ЮКСА
|15
|5
|3
|7
|14 - 17
|15.11.25 15:00 Подолье - ЮКСА09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист24.10.25 Буковина 4:1 ЮКСА20.10.25 ЮКСА 0:1 Левый берег13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА
|18
|9
|Ворскла
|15
|4
|5
|6
|12 - 14
|16.11.25 15:00 Феникс-Мариуполь - Ворскла09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь26.10.25 Металлист 1:1 Ворскла18.10.25 Ворскла 0:2 Буковина13.10.25 Левый берег 2:0 Ворскла
|17
|10
|Пробой
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16.11.25 15:00 Чернигов - Пробой09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой02.11.25 Пробой 3:2 Виктория25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец
|16
|11
|Виктория
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|16.11.25 15:00 Прикарпатье - Виктория08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь02.11.25 Пробой 3:2 Виктория25.10.25 Виктория 1:2 Агробизнес19.10.25 Ингулец 4:2 Виктория14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп
|15
|12
|Металлист
|14
|3
|4
|7
|14 - 17
|15.11.25 15:00 Металлист - Металлург Зп08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист26.10.25 Металлист 1:1 Ворскла18.10.25 Подолье 0:2 Металлист13.10.25 Металлист 1:2 Нива Тернополь
|13
|13
|Феникс-Мариуполь
|15
|3
|3
|9
|8 - 18
|16.11.25 15:00 Феникс-Мариуполь - Ворскла08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь19.10.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Нива Тернополь14.10.25 Агробизнес 1:0 Феникс-Мариуполь
|12
|14
|Чернигов
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|12.11.25 15:00 Левый берег - Чернигов08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА08.10.25 Ворскла 0:1 Чернигов
|11
|15
|Подолье
|15
|2
|5
|8
|8 - 23
|15.11.25 15:00 Подолье - ЮКСА09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье24.10.25 Нива Тернополь 0:1 Подолье18.10.25 Подолье 0:2 Металлист12.10.25 Буковина 2:0 Подолье
|11
|16
|Металлург Зп
|14
|1
|3
|10
|4 - 30
|15.11.25 15:00 Металлист - Металлург Зп08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп01.11.25 Металлург Зп 0:5 Левый берег19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп08.10.25 Металлург Зп 0:1 Пробой
|6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Гуцуляк может покинуть «Полесье»
Украинец продолжает ждать решения