Первая лига. Буковина оторвалась на 9 очков от Черноморца

Предлагаем вашему вниманию самые интересные моменты этих поединков.

Матч тура

«Левый Берег» со счетом 1:0 выиграл у «Ингульца», благодаря голу Дмитрия Шастала на 71-й минуте.

После этого поединка подопечные Александра Рябоконя и Василия Кобина идут по со-соседству в турнирной таблице Первой лиги. Имея по 29 очков, команды расположились на четвертой и пятой позициях.

Минимальные победы тура

«Феникс-Мариуполь» со счетом 2:1 победил на выезде «Викторию». На гол от Александра Чернова команда из Сум ответила реализованным пенальти от Андрея Богданова и забитым мячом Владислава Сидоренко.

А «Прикарпатье» с голом от Андрея Хомы, который реализовал пенальти, оказалось сильнее в матче с ФК «Пробий», победив со счетом 1:0.

Голеадор тура

«Агробизнес» победил на выезде «Чернигов» со счетом 2:0. Сначала на 62-й минуте забил Роман Кузьмин, а затем на 90+3-й минуте взял слово Максим Войтиховский. Форвард команды из Волочиска обработал мяч и из-за пределов штрафной площади эффектно отправил его в ворота черниговского клуба.

ФК Агробизнес. Максим Войтиховский

Как итог, с 11 забитыми мячами Войтиховский вышел на чистое первое место в гонке лучших голеадоров Первой лиги.

«Агробизнес» с 30 очками идет на третьем месте в Первой лиге.

Автогол тура

«Металлист» и «Черноморец» расписали мировую 1:1.

Сначала на 24-й минуте Максим Багачанский вывел харьковскую команду вперед. А затем на 47-й минуте одесситам удалось сравнять счет. Юрий Романюк сделал навес, а Богдан Порох головой переправил мяч в свои ворота. Интересно, что этот автогол получился очень красивым.

После этой ничьи «Черноморец» с 32 баллами расположился на второй позиции в Первой лиге.

Дубль-красавец тура

«Буковина» со счетом 3:0 выиграла на своем поле у «Металлурга». Забитыми мячами на 29-й и 55-й минутах отличился Виталий Дахновский. Оба гола в исполнении лидера команды из Черновцов получились очень красивыми. А потому можно сказать, что Виталий записал в свой актив один из лучших голов тура. Также за «Буковину» точно пробил Богдан Бойчук.

Команда из Черновцов с 41 очком в активе ушла в серьезный отрыв от второго «Черноморца», опередив одесситов на 9 баллов.

Гол тура в дополнительное время

«Ворскла» на 78-й минуте вышла вперед в выездном поединке с «Подольем» после того, как забил Владислав Семотюк. Но на 90+6-й минуте взял слово Владислав Шкиндер, который своим голом вернул поединку паритетный статус.

Как итог, встреча завершилась вничью.

Отметим, что у хмельницкой и полтавской команд серия из трех поединков без поражений.

Легионеры тура

«Нива» принимала на своем поле ФК ЮКСА. Тернопольская команда вышла вперед на 10 минуте после того, как реализовал пенальти Марьян Мысык. Но уже на 24-й минуте Роман Ювхимец выровнял положение. А во второй половине встречи покуражились легионеры ФК ЮКСА. Сначала оформил дубль «Парагвай», который забил на 56-й и 58-й минутах. А затем на 88-й минуте поставил точку в поединке Венделл. Эти три гола в исполнении иностранных футболистов позволили команде из Киевской области выиграть на выезде со счетом 4:1

ЮКСА с 18 очками поднялась на восьмое место в Первой лиге.

Чего ждать?

Главным матчем 16-го тура будет поединок между «Буковиной» и «Ингульцом» в Черновцах, в котором интересно будет понаблюдать за тренерским соперничеством Сергея Шищенко и Василия Кобина. «Черноморец» отправится в гости в «Ниве» в Тернополь, где также будет интересное тренерское противостояние Юрия Вирта и Александра Кучера.

Также увлекательными должны быть матчи «Левый Берег» - «Агробизнес» и «Феникс-Мариуполь» - «Ворскла».

Еще фанатов порадуют матчи «Подолье» - ЮКСА, «Чернигов» - «Пробий», «Прикарпатье» - «Виктория» и дерби экс-команд УПЛ «Металлист» - «Металлург».