Ворскла разгромила Черноморец, Первая лига ушла на зимний перерыв
28-30 ноября состоялись матчи 18 тура Первой лиги
Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных эпизодов в этих поединках.
Разгромы тура
«Левый Берег» на своем поле победил «Викторию» со счетом 3:0, а «Подолье» с аналогичным результатом переиграло «Металлург».
Стоит выделить гол в исполнении представителя киевской команды Егора Гуничева, который в дополнительное время элегантно отправил мяч в ближний угол и тем самым поставил точку в поединке.
Виктория позволила «Левому Берегу» с 39 очками в активе подняться на второе место в Первой лиге Украины!
Гол тура
Отдельно стоит выделить победу «Ворсклы» над «Черноморцем» также со счетом 3:0. Естественно, что такая уверенная по результату виктория полтавской команды заслуживает звания в чем-то и сенсационной, учитывая положение одесситов в таблице. Но стоит обратить на второй гол в этой встрече в исполнении капитана «Ворсклы» Дмитрия Прихны, который с дальней дистанции метров эдак с 25-ти приложился по мячу и точно пробил в дальний угол «моряков».
Естественно, этот забитый мяч придал уверенности ворсклянам, которые занесли себе в актив викторию с уверенным счетом.
Роналду тура
Также в поединке «Ворскла» – «Черноморец» было место яркой радости гола. Это сделал на 62-й минуте Тимур Кораблин, который забил третий мяч в ворота одесситов и отпраздновал взятие ворот в стиле знаменитого Криштиану Роналду.
Гол со штрафного тура
Также прекрасный гол был в поединке «Чернигов» – «Прикарпатье». Седьмой номер черниговской команды Дмитрий Мироненко на 32-й минуте встречи забил чудо-гол со штрафного. Здесь тоже есть параллель с КриРо, который играет также под «семеркой» и известен своим умением забить со штрафного.
Гол Мироненко стал победным в этой встрече. Как итог, «Чернигов» выиграл встречу со счетом 1:0.
Ничья тура
Единственная ничья тура была зафиксирована в поединке «Феникс-Мариуполь» - ЮКСА, который завершился вничью 1:1. Оба мяча были забиты под занавес встречи. На гол от Павла Захидного мариупольская команда ответила забитым мячом в исполнении Артура Ременяка.
Выездные победы тура
Единственными викториями на выезде оказались победы «Агробизнеса» в матче с «Металлистом» (0:1) и «Ингульца» в поединке с «Нивой» (0:1).
Голеадор тура
В матче «Нива» – «Ингулец» Виталий Фарасеенко отличился победным голов в классном стиле уже на 90+3 минуте.
Вдобавок к победе лидер команды из Петрово сделал приятное и для личной статистики. Теперь в его активе 11 голов, как у Максима Войтиховского («Агробизнес»). Оба футболиста лидирует в рейтинге лучших снайперов Первой лиги.
По поводу «Ингульца» стоит добавить, что он с 36 очками идет четвертым. У третьего «Черноморца» 38 баллов в активе.
Лидер тура
«Буковина» продолжила побеждать. На этот раз черновицкая команда оказалась сильнее ФК «Пробий», выиграв встречу со счетом 3:1. На дубль Евгений Подлепенца и точный удар Виталия Дахновского гости ответили голом престижа в исполнении Назара Гаврилюка.
Как итог, «Буковина» с 48 очками в активе уверенно лидирует в Первой лиге.
Чего ждать?
Теперь команды будут отдыхать, а затем готовиться ко второй половине сезона Первой лиги, которая стартует в марте 2026 года.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|18
|15
|3
|0
|42 - 13
|21.03.26 15:00 Виктория - Буковина29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина
|48
|2
|Левый берег
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец
|39
|3
|Черноморец
|18
|11
|5
|2
|27 - 11
|21.03.26 15:00 Черноморец - ЮКСА29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина
|38
|4
|Ингулец
|18
|10
|6
|2
|32 - 14
|21.03.26 15:00 Ингулец - Подолье30.11.25 Нива Тернополь 0:1 Ингулец22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов
|36
|5
|Агробизнес
|18
|10
|3
|5
|21 - 17
|21.03.26 15:00 Агробизнес - Нива Тернополь30.11.25 Металлист 0:1 Агробизнес23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье
|33
|6
|Прикарпатье
|18
|7
|4
|7
|24 - 21
|21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье
|25
|7
|ЮКСА
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|21.03.26 15:00 Черноморец - ЮКСА30.11.25 Феникс-Мариуполь 1:1 ЮКСА22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист
|23
|8
|Нива Тернополь
|18
|6
|4
|8
|17 - 22
|21.03.26 15:00 Агробизнес - Нива Тернополь30.11.25 Нива Тернополь 0:1 Ингулец22.11.25 Металлург Зп 2:1 Нива Тернополь16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь
|22
|9
|Ворскла
|18
|5
|6
|7
|16 - 17
|21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь
|21
|10
|Виктория
|18
|5
|4
|9
|21 - 25
|21.03.26 15:00 Виктория - Буковина28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь02.11.25 Пробой 3:2 Виктория
|19
|11
|Металлист
|17
|4
|4
|9
|15 - 21
|21.03.26 15:00 Пробой - Металлист30.11.25 Металлист 0:1 Агробизнес22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист
|16
|12
|Пробой
|17
|4
|4
|9
|16 - 24
|21.03.26 15:00 Пробой - Металлист29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой02.11.25 Пробой 3:2 Виктория25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь
|16
|13
|Феникс-Мариуполь
|18
|4
|4
|10
|11 - 22
|21.03.26 15:00 Чернигов - Феникс-Мариуполь30.11.25 Феникс-Мариуполь 1:1 ЮКСА23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье
|16
|14
|Чернигов
|15
|4
|3
|8
|12 - 19
|21.03.26 15:00 Чернигов - Феникс-Мариуполь29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов
|15
|15
|Подолье
|18
|3
|5
|10
|13 - 29
|21.03.26 15:00 Ингулец - Подолье29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье
|14
|16
|Металлург Зп
|17
|2
|3
|12
|6 - 35
|21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп22.11.25 Металлург Зп 2:1 Нива Тернополь15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп01.11.25 Металлург Зп 0:5 Левый берег
|9
