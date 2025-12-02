Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла разгромила Черноморец, Первая лига ушла на зимний перерыв
Украина. Первая лига
02 декабря 2025, 15:48 | Обновлено 02 декабря 2025, 16:02
274
0

Ворскла разгромила Черноморец, Первая лига ушла на зимний перерыв

28-30 ноября состоялись матчи 18 тура Первой лиги

02 декабря 2025, 15:48 | Обновлено 02 декабря 2025, 16:02
274
0
Ворскла разгромила Черноморец, Первая лига ушла на зимний перерыв

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных эпизодов в этих поединках.

Разгромы тура

«Левый Берег» на своем поле победил «Викторию» со счетом 3:0, а «Подолье» с аналогичным результатом переиграло «Металлург».

Стоит выделить гол в исполнении представителя киевской команды Егора Гуничева, который в дополнительное время элегантно отправил мяч в ближний угол и тем самым поставил точку в поединке.

Виктория позволила «Левому Берегу» с 39 очками в активе подняться на второе место в Первой лиге Украины!

Гол тура

Отдельно стоит выделить победу «Ворсклы» над «Черноморцем» также со счетом 3:0. Естественно, что такая уверенная по результату виктория полтавской команды заслуживает звания в чем-то и сенсационной, учитывая положение одесситов в таблице. Но стоит обратить на второй гол в этой встрече в исполнении капитана «Ворсклы» Дмитрия Прихны, который с дальней дистанции метров эдак с 25-ти приложился по мячу и точно пробил в дальний угол «моряков».

Естественно, этот забитый мяч придал уверенности ворсклянам, которые занесли себе в актив викторию с уверенным счетом.

Роналду тура

Также в поединке «Ворскла» – «Черноморец» было место яркой радости гола. Это сделал на 62-й минуте Тимур Кораблин, который забил третий мяч в ворота одесситов и отпраздновал взятие ворот в стиле знаменитого Криштиану Роналду.

Гол со штрафного тура

Также прекрасный гол был в поединке «Чернигов» – «Прикарпатье». Седьмой номер черниговской команды Дмитрий Мироненко на 32-й минуте встречи забил чудо-гол со штрафного. Здесь тоже есть параллель с КриРо, который играет также под «семеркой» и известен своим умением забить со штрафного.

Гол Мироненко стал победным в этой встрече. Как итог, «Чернигов» выиграл встречу со счетом 1:0.

Ничья тура

Единственная ничья тура была зафиксирована в поединке «Феникс-Мариуполь» - ЮКСА, который завершился вничью 1:1. Оба мяча были забиты под занавес встречи. На гол от Павла Захидного мариупольская команда ответила забитым мячом в исполнении Артура Ременяка.

Выездные победы тура

Единственными викториями на выезде оказались победы «Агробизнеса» в матче с «Металлистом» (0:1) и «Ингульца» в поединке с «Нивой» (0:1).

Голеадор тура

В матче «Нива» – «Ингулец» Виталий Фарасеенко отличился победным голов в классном стиле уже на 90+3 минуте.

Вдобавок к победе лидер команды из Петрово сделал приятное и для личной статистики. Теперь в его активе 11 голов, как у Максима Войтиховского («Агробизнес»). Оба футболиста лидирует в рейтинге лучших снайперов Первой лиги.

По поводу «Ингульца» стоит добавить, что он с 36 очками идет четвертым. У третьего «Черноморца» 38 баллов в активе.

Лидер тура

«Буковина» продолжила побеждать. На этот раз черновицкая команда оказалась сильнее ФК «Пробий», выиграв встречу со счетом 3:1. На дубль Евгений Подлепенца и точный удар Виталия Дахновского гости ответили голом престижа в исполнении Назара Гаврилюка.

Как итог, «Буковина» с 48 очками в активе уверенно лидирует в Первой лиге.

Чего ждать?

Теперь команды будут отдыхать, а затем готовиться ко второй половине сезона Первой лиги, которая стартует в марте 2026 года.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 18 15 3 0 42 - 13 21.03.26 15:00 Виктория - Буковина29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина 48
2 Левый берег 18 12 3 3 31 - 12 21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец 39
3 Черноморец 18 11 5 2 27 - 11 21.03.26 15:00 Черноморец - ЮКСА29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина 38
4 Ингулец 18 10 6 2 32 - 14 21.03.26 15:00 Ингулец - Подолье30.11.25 Нива Тернополь 0:1 Ингулец22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов 36
5 Агробизнес 18 10 3 5 21 - 17 21.03.26 15:00 Агробизнес - Нива Тернополь30.11.25 Металлист 0:1 Агробизнес23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье 33
6 Прикарпатье 18 7 4 7 24 - 21 21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье 25
7 ЮКСА 18 6 5 7 18 - 20 21.03.26 15:00 Черноморец - ЮКСА30.11.25 Феникс-Мариуполь 1:1 ЮКСА22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист 23
8 Нива Тернополь 18 6 4 8 17 - 22 21.03.26 15:00 Агробизнес - Нива Тернополь30.11.25 Нива Тернополь 0:1 Ингулец22.11.25 Металлург Зп 2:1 Нива Тернополь16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь 22
9 Ворскла 18 5 6 7 16 - 17 21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь 21
10 Виктория 18 5 4 9 21 - 25 21.03.26 15:00 Виктория - Буковина28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь02.11.25 Пробой 3:2 Виктория 19
11 Металлист 17 4 4 9 15 - 21 21.03.26 15:00 Пробой - Металлист30.11.25 Металлист 0:1 Агробизнес22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист 16
12 Пробой 17 4 4 9 16 - 24 21.03.26 15:00 Пробой - Металлист29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой02.11.25 Пробой 3:2 Виктория25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь 16
13 Феникс-Мариуполь 18 4 4 10 11 - 22 21.03.26 15:00 Чернигов - Феникс-Мариуполь30.11.25 Феникс-Мариуполь 1:1 ЮКСА23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье 16
14 Чернигов 15 4 3 8 12 - 19 21.03.26 15:00 Чернигов - Феникс-Мариуполь29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов 15
15 Подолье 18 3 5 10 13 - 29 21.03.26 15:00 Ингулец - Подолье29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье 14
16 Металлург Зп 17 2 3 12 6 - 35 21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп22.11.25 Металлург Зп 2:1 Нива Тернополь15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп01.11.25 Металлург Зп 0:5 Левый берег 9
Полная таблица

По теме:
У форварда Агробизнеса закончился контракт, и продления не будет
Полузащитник Ворсклы: «Хотелось уйти в отпуск с победой»
Максим ФЕЩУК: «Я уверен, что у этой команды все будет хорошо»
обзор тура Первой лиги Первая лига Украины
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Футбол | 02 декабря 2025, 06:23 31
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо

Динамо уступило Полтаве, а Шахтер с трудом спас игру с Кривбассом

ФОТО. Лицо и эмоции Ярмоленко после поражения Динамо от Полтавы
Футбол | 01 декабря 2025, 18:18 1
ФОТО. Лицо и эмоции Ярмоленко после поражения Динамо от Полтавы
ФОТО. Лицо и эмоции Ярмоленко после поражения Динамо от Полтавы

Киевляне проиграли со счетом 1:2

Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Футбол | 02.12.2025, 07:47
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Легенда Ливерпуля: «Алиссон травмирован, ван Дейк не тот, Салах не бежит»
Футбол | 02.12.2025, 14:50
Легенда Ливерпуля: «Алиссон травмирован, ван Дейк не тот, Салах не бежит»
Легенда Ливерпуля: «Алиссон травмирован, ван Дейк не тот, Салах не бежит»
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
Футбол | 01.12.2025, 19:04
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
01.12.2025, 05:22 4
Футбол
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
01.12.2025, 20:01 133
Футбол
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 9
Футбол
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 25
Футбол
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
01.12.2025, 14:23 10
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 4
Бокс
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем