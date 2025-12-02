Ворскла разгромила Черноморец, Первая лига ушла на зимний перерыв

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных эпизодов в этих поединках.

Разгромы тура

«Левый Берег» на своем поле победил «Викторию» со счетом 3:0, а «Подолье» с аналогичным результатом переиграло «Металлург».

Стоит выделить гол в исполнении представителя киевской команды Егора Гуничева, который в дополнительное время элегантно отправил мяч в ближний угол и тем самым поставил точку в поединке.

Виктория позволила «Левому Берегу» с 39 очками в активе подняться на второе место в Первой лиге Украины!

Гол тура

Отдельно стоит выделить победу «Ворсклы» над «Черноморцем» также со счетом 3:0. Естественно, что такая уверенная по результату виктория полтавской команды заслуживает звания в чем-то и сенсационной, учитывая положение одесситов в таблице. Но стоит обратить на второй гол в этой встрече в исполнении капитана «Ворсклы» Дмитрия Прихны, который с дальней дистанции метров эдак с 25-ти приложился по мячу и точно пробил в дальний угол «моряков».

Естественно, этот забитый мяч придал уверенности ворсклянам, которые занесли себе в актив викторию с уверенным счетом.

Роналду тура

Также в поединке «Ворскла» – «Черноморец» было место яркой радости гола. Это сделал на 62-й минуте Тимур Кораблин, который забил третий мяч в ворота одесситов и отпраздновал взятие ворот в стиле знаменитого Криштиану Роналду.

Гол со штрафного тура

Также прекрасный гол был в поединке «Чернигов» – «Прикарпатье». Седьмой номер черниговской команды Дмитрий Мироненко на 32-й минуте встречи забил чудо-гол со штрафного. Здесь тоже есть параллель с КриРо, который играет также под «семеркой» и известен своим умением забить со штрафного.

Гол Мироненко стал победным в этой встрече. Как итог, «Чернигов» выиграл встречу со счетом 1:0.

Ничья тура

Единственная ничья тура была зафиксирована в поединке «Феникс-Мариуполь» - ЮКСА, который завершился вничью 1:1. Оба мяча были забиты под занавес встречи. На гол от Павла Захидного мариупольская команда ответила забитым мячом в исполнении Артура Ременяка.

Выездные победы тура

Единственными викториями на выезде оказались победы «Агробизнеса» в матче с «Металлистом» (0:1) и «Ингульца» в поединке с «Нивой» (0:1).

Голеадор тура

В матче «Нива» – «Ингулец» Виталий Фарасеенко отличился победным голов в классном стиле уже на 90+3 минуте.

Вдобавок к победе лидер команды из Петрово сделал приятное и для личной статистики. Теперь в его активе 11 голов, как у Максима Войтиховского («Агробизнес»). Оба футболиста лидирует в рейтинге лучших снайперов Первой лиги.

По поводу «Ингульца» стоит добавить, что он с 36 очками идет четвертым. У третьего «Черноморца» 38 баллов в активе.

Лидер тура

«Буковина» продолжила побеждать. На этот раз черновицкая команда оказалась сильнее ФК «Пробий», выиграв встречу со счетом 3:1. На дубль Евгений Подлепенца и точный удар Виталия Дахновского гости ответили голом престижа в исполнении Назара Гаврилюка.

Как итог, «Буковина» с 48 очками в активе уверенно лидирует в Первой лиге.

Чего ждать?

Теперь команды будут отдыхать, а затем готовиться ко второй половине сезона Первой лиги, которая стартует в марте 2026 года.