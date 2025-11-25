Первая лига. Победы Буковины, Черноморца и Левого Берега
22-23 ноября состоялись поединки 17 тура Первой лиги
Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов в этих встречах.
Дубль тура
«Ингулец» на своем поле победил «Металлист» со счетом 3:0. В составе команды из Петрово в первом тайме дублем отличился Станислав-Нури Малыш, который и стал главным героем встречи. Капитан «Ингульца» забивал на 31-й и 45+1-й минутах, что позволило хозяевам поля уйти на перерыв с комфортным преимуществом. На 90+5-й минуте за команду из Петрово также забил Александр Евтушенко.
«Ингулец» после победы с 33 очками идет четвертым в Первой лиге. «Металлист» с 16 баллами расположился на 11 позиции.
Ничья тура
Единственная ничья была зафиксирована в поединке ЮКСА – «Ворскла», который завершился вничью 1:1.
На гол от бразильца Педро Акасиу полтавская команда ответила забитым мячом в исполнении Владислава Войцеховского.
Латиноамериканец тура
«Черноморец» на своем поле уверенно со счетом 4:1 обыграл «Подолье».
В составе команды из Одессы голами отличились Иван Когут и грузинский полузащитник Георгий Робакидзе. Также во втором тайме взял слово венесуэльский нападающий Луифер Эрнандес, который в эффектной манере оформил дубль. Таким образом, можно сказать, что Луифер, который записал в свой актив два гола, оказался самым ярким представителем Латинской Америки в этом туре. За команду из Хмельницкого в этой встрече голом престижа отличился Вадим Шаврин.
Гол тура
«Виктория» выиграла у «Чернигова» со счетом 3:0.
Уже на седьмой минуте встречи команде из Сум удалось выйти вперед. Даниил Кныш скинул хороший пас на Дениса Долинского, который с дальней дистанции красиво отправил мяч в угол ворот «Чернигова». Это был первый удар от «Виктории» в поединке, и он позволил коллективу из Сум сделать задел, который позволил ему победить после красивого гола в дебюте встречи.
Лидер тура
«Буковина» после осечки в матче с «Ингульцом» (1:1) снова начала побеждать. На этот раз команда из Черновцов взяла три очка в поединке против «Агробизнеса». «Буковина» одержала викторию со счетом 3:0, а голами отличились Олег Кожушко, Виталий Дахновский и Андрей Андрейчук.
По поводу Дахновского добавим, что он с семью забитыми мячами поднялся в топ-4 лучших голеадоров Первой лиги. Олег Кожушко с шестью голами также приблизился к первой четверке.
Команда из Черновцов с 45 очками в активе лидирует в Первой лиге, имея отрыв в семь баллов от второго «Черноморца».
Легионеры тура
«Левый Берег» одержал выездную победу со счетом 2:0 над ФК «Пробий». Главными героями поединка стали бразильские легионеры киевской команды Венделл и Диего Энрике, которые записали в свой актив по голу. Таким образом, можно отметить, что бразильские футболисты снова принесли результат столичному клубу.
«Левый Берег» с 36 очками в активе идет на третьем месте в Первой лиге. «Пробий» с 16 баллами на данный момент 12-й.
Самый быстрый гол тура
«Прикарпатье» выиграло у «Феникс-Мариуполя» со счетом 3:0.
Уже на 12-й секунде встречи форварду команды из Ивано-Франковска Андрею Хоме удалось забить после выхода один на один с голкипером. Нападающий «Прикарпатья» удачно обошел Виталия Жупанского и отправил мяч в его ворота. Таким образом, был забит один из самых быстрых голов в истории турнира.
Для Хомы это десятый забитый мяч в сезоне, и он с этим показателем вышел на второе место в гонке лучших голеадоров Первой лиги. У третьего Виталия Фарасеенко («Ингулец») также 10 голов в активе. На первой позиции идет Максим Войтиховский («Агробизнес») с 11 забитыми мячами.
Чего ждать?
Центральным поединком тура будет поединок «Ворскла» – «Черноморец». Также яркими должны быть поединки «Металлист» – «Агробизнес» и «Буковина» – «Пробий».
Также состоятся матчи «Левый Берег» – «Виктория», «Чернигов» – «Прикарпатье», «Нива» – «Ингулец», «Подолье» – «Металлург» и «Феникс-Мариуполь» – ЮКСА.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|17
|14
|3
|0
|39 - 12
|29.11.25 15:00 Буковина - Пробой23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина24.10.25 Буковина 4:1 ЮКСА
|45
|2
|Черноморец
|17
|11
|5
|1
|27 - 8
|29.11.25 15:00 Ворскла - Черноморец22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина26.10.25 Левый берег 1:1 Черноморец
|38
|3
|Левый берег
|17
|11
|3
|3
|28 - 12
|28.11.25 15:00 Левый берег - Виктория23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец01.11.25 Металлург Зп 0:5 Левый берег
|36
|4
|Ингулец
|17
|9
|6
|2
|31 - 14
|30.11.25 15:00 Нива Тернополь - Ингулец22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов25.10.25 Прикарпатье 0:2 Ингулец
|33
|5
|Агробизнес
|17
|9
|3
|5
|20 - 17
|30.11.25 15:00 Металлист - Агробизнес23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье25.10.25 Виктория 1:2 Агробизнес
|30
|6
|Прикарпатье
|17
|7
|4
|6
|24 - 20
|29.11.25 15:00 Чернигов - Прикарпатье23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье25.10.25 Прикарпатье 0:2 Ингулец
|25
|7
|ЮКСА
|17
|6
|4
|7
|17 - 19
|30.11.25 15:00 Феникс-Мариуполь - ЮКСА22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист24.10.25 Буковина 4:1 ЮКСА
|22
|8
|Нива Тернополь
|17
|6
|4
|7
|17 - 21
|30.11.25 15:00 Нива Тернополь - Ингулец22.11.25 Металлург Зп 2:1 Нива Тернополь16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь24.10.25 Нива Тернополь 0:1 Подолье
|22
|9
|Виктория
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|28.11.25 15:00 Левый берег - Виктория23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь02.11.25 Пробой 3:2 Виктория25.10.25 Виктория 1:2 Агробизнес
|19
|10
|Ворскла
|17
|4
|6
|7
|13 - 17
|29.11.25 15:00 Ворскла - Черноморец22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь26.10.25 Металлист 1:1 Ворскла
|18
|11
|Металлист
|16
|4
|4
|8
|15 - 20
|30.11.25 15:00 Металлист - Агробизнес22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист26.10.25 Металлист 1:1 Ворскла
|16
|12
|Пробой
|16
|4
|4
|8
|15 - 21
|29.11.25 15:00 Буковина - Пробой23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой02.11.25 Пробой 3:2 Виктория25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь19.10.25 Агробизнес 0:3 Пробой
|16
|13
|Феникс-Мариуполь
|17
|4
|3
|10
|10 - 21
|30.11.25 15:00 Феникс-Мариуполь - ЮКСА23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье25.10.25 Пробой 0:0 Феникс-Мариуполь
|15
|14
|Чернигов
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|29.11.25 15:00 Чернигов - Прикарпатье23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов19.10.25 Черноморец 1:0 Чернигов
|12
|15
|Подолье
|17
|2
|5
|10
|10 - 29
|29.11.25 15:00 Подолье - Металлург Зп22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье24.10.25 Нива Тернополь 0:1 Подолье
|11
|16
|Металлург Зп
|16
|2
|3
|11
|6 - 32
|29.11.25 15:00 Подолье - Металлург Зп22.11.25 Металлург Зп 2:1 Нива Тернополь15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп01.11.25 Металлург Зп 0:5 Левый берег19.10.25 Металлург Зп 0:3 Прикарпатье
|9
