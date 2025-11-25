Первая лига. Победы Буковины, Черноморца и Левого Берега

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов в этих встречах.

Дубль тура

«Ингулец» на своем поле победил «Металлист» со счетом 3:0. В составе команды из Петрово в первом тайме дублем отличился Станислав-Нури Малыш, который и стал главным героем встречи. Капитан «Ингульца» забивал на 31-й и 45+1-й минутах, что позволило хозяевам поля уйти на перерыв с комфортным преимуществом. На 90+5-й минуте за команду из Петрово также забил Александр Евтушенко.

«Ингулец» после победы с 33 очками идет четвертым в Первой лиге. «Металлист» с 16 баллами расположился на 11 позиции.

Ничья тура

Единственная ничья была зафиксирована в поединке ЮКСА – «Ворскла», который завершился вничью 1:1.

На гол от бразильца Педро Акасиу полтавская команда ответила забитым мячом в исполнении Владислава Войцеховского.

Латиноамериканец тура

«Черноморец» на своем поле уверенно со счетом 4:1 обыграл «Подолье».

В составе команды из Одессы голами отличились Иван Когут и грузинский полузащитник Георгий Робакидзе. Также во втором тайме взял слово венесуэльский нападающий Луифер Эрнандес, который в эффектной манере оформил дубль. Таким образом, можно сказать, что Луифер, который записал в свой актив два гола, оказался самым ярким представителем Латинской Америки в этом туре. За команду из Хмельницкого в этой встрече голом престижа отличился Вадим Шаврин.

Гол тура

«Виктория» выиграла у «Чернигова» со счетом 3:0.

Уже на седьмой минуте встречи команде из Сум удалось выйти вперед. Даниил Кныш скинул хороший пас на Дениса Долинского, который с дальней дистанции красиво отправил мяч в угол ворот «Чернигова». Это был первый удар от «Виктории» в поединке, и он позволил коллективу из Сум сделать задел, который позволил ему победить после красивого гола в дебюте встречи.

Лидер тура

«Буковина» после осечки в матче с «Ингульцом» (1:1) снова начала побеждать. На этот раз команда из Черновцов взяла три очка в поединке против «Агробизнеса». «Буковина» одержала викторию со счетом 3:0, а голами отличились Олег Кожушко, Виталий Дахновский и Андрей Андрейчук.

По поводу Дахновского добавим, что он с семью забитыми мячами поднялся в топ-4 лучших голеадоров Первой лиги. Олег Кожушко с шестью голами также приблизился к первой четверке.

Команда из Черновцов с 45 очками в активе лидирует в Первой лиге, имея отрыв в семь баллов от второго «Черноморца».

Легионеры тура

«Левый Берег» одержал выездную победу со счетом 2:0 над ФК «Пробий». Главными героями поединка стали бразильские легионеры киевской команды Венделл и Диего Энрике, которые записали в свой актив по голу. Таким образом, можно отметить, что бразильские футболисты снова принесли результат столичному клубу.

«Левый Берег» с 36 очками в активе идет на третьем месте в Первой лиге. «Пробий» с 16 баллами на данный момент 12-й.

Самый быстрый гол тура

«Прикарпатье» выиграло у «Феникс-Мариуполя» со счетом 3:0.

Уже на 12-й секунде встречи форварду команды из Ивано-Франковска Андрею Хоме удалось забить после выхода один на один с голкипером. Нападающий «Прикарпатья» удачно обошел Виталия Жупанского и отправил мяч в его ворота. Таким образом, был забит один из самых быстрых голов в истории турнира.

Для Хомы это десятый забитый мяч в сезоне, и он с этим показателем вышел на второе место в гонке лучших голеадоров Первой лиги. У третьего Виталия Фарасеенко («Ингулец») также 10 голов в активе. На первой позиции идет Максим Войтиховский («Агробизнес») с 11 забитыми мячами.

Чего ждать?

Центральным поединком тура будет поединок «Ворскла» – «Черноморец». Также яркими должны быть поединки «Металлист» – «Агробизнес» и «Буковина» – «Пробий».

Также состоятся матчи «Левый Берег» – «Виктория», «Чернигов» – «Прикарпатье», «Нива» – «Ингулец», «Подолье» – «Металлург» и «Феникс-Мариуполь» – ЮКСА.