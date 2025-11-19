Украина ждет весну: определены 42 сборные из 48, которые сыграют на ЧМ-2026

18 ноября и в ночь на 19 ноября завершились все матчи квалификационных раундов чемпионата мира 2026 на всех континентах.

Во вторник вечером были определены еще пять сборных, которые вышли на мундиаль из европейской зоны: Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия, Шотландия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В ночь на среду в отборочном этапе КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америки) путевки на ЧМ получили Панама, Кюрасао и Гаити.

Панама благодаря победе над Сальвадором (3:0) и осечке Суринама (1:3) в игре с Гватемалой выиграла группу А.

Команда Кюрасао выполнила необходимую задачу, чтобы стать первой в квартете B – не проиграть Ямайке в последнем туре (0:0).

Сборная Гаити одолела Никарагуа (2:0), а Гондурас не сумел справиться с Коста-Рикой (0:0) – в итоге Гаити стала первой в группе С (11 очков против 9).

Уже определены 42 команды из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:

Хозяева (3/3): США, Канада, Мексика

Европа (12/16): Англия, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды, Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия, Шотландия

Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия

Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия

Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар

Океания (1/1): Новая Зеландия

КОНКАКАФ (3/3): Панама, Кюрасао, Гаити

Межконтинентальный плей-офф (0/2)

Еще шесть участников мундиаля будут определены весной. Четыре команды получат путевки по итогам европейского плей-офф, а еще две сборные – по итогам межконтинентального.

Шансы на ЧМ-2026 сохраняет и сборная Украины, которая стала второй в группе D (зона УЕФА). При жеребьевке плей-офф, который состоит из двух раундов, сине-желтые будут в первой корзине и в полуфинале получат кого-то из списка: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия.

Подопечные Сергея Реброва проведут решающие поединки квалификации 26 и 31 марта.