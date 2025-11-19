Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»

Сборная Украины по футболу гарантировано проведет матч первого раунда плей-офф квалификации чемпионата мира на «домашнем» стадионе.

В полуфинале сине-желтые сыграют против одной из четырех команд: Швеции, Румынии, Северной Македонии или Северной Ирландии.

Хозяин первого раунда плей-офф определяется по рейтингу ФИФА – Украине выше в рейтинге всех потенциальных соперников.

Украина занимает 27-е место, Швеция – 40-е, Румыния – 47-е, Северная Македония – 65-е, Северная Ирландия – 69-е.

Сборная Украины узнает соперника в полуфинале 20 ноября во время жеребьевки. Сине-желтые находятся в первой корзине, а Швеция, Румыния, Северная Македония и Северная Ирландия – в четвертой.

В случае выхода в решающий раунд плей-офф, украинцы встретятся со сборной, которая находится либо во второй, либо в третьей корзинах. Хозяева финала плей-офф будут определены жеребьевкой.

Пока что неизвестно, где именно Украина проведет домашний полуфинальный матч отбора, однако, скорее всего, встреча состоится в Польше и, вполне возможно, в Варшаве, где подопечные Сергея Реброва одолели Исландию (2:0) в решающем поединке квалификационной группы D.