Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Триумф Марокко U20, шок для Ливерпуля, хет-трик Месси, гонка Ферстаппена
Другие новости
20 октября 2025, 12:25 | Обновлено 20 октября 2025, 12:29
Триумф Марокко U20, шок для Ливерпуля, хет-трик Месси, гонка Ферстаппена

Главные новости за 19 октября на Sport.ua

Триумф Марокко U20, шок для Ливерпуля, хет-трик Месси, гонка Ферстаппена
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 19 октября.

1. Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Молодежный чемпионат мира U-20 завершился в Чили

2. Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
9-й тур Украинской Премьер-лиги завершится 20 октября

3A. Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Команда Сергея Нагорняка забила трижды в ворота «львов»

3B. Два шедевра в матче. Верес и Александрия разошлись миром
Александрийцы вырвали ничью на последних минутах матча

3C. Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос
Фиолетовые дожали соперников, нанеся им третье подряд поражение в УПЛ

4A. «Красные дьяволы» сотворили сенсацию. Манчестер Юнайтед обыграл Ливерпуль
Первая победа Манчестер Юнайтед на «Энфилде» с 2016 года

4B. Поздний гол Мбаппе принес Реалу победу над Хетафе и лидерство в Ла Лиге
Украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз остался в резерве

4C. Милан на вершине Серии А: Леау дублем решил судьбу матча с Фиорентиной
Португальский нападающий преломил ход поединка

5. Бенефис Месси. Интер Майами с хет-триком Лео разбил Нэшвилл в MLS
Подопечные Хавьера Маскерано забили в ворота соперников 5 мячей

6A. Без шансов. Кременчуг проиграл решающий матч Континентального кубка
Фаворит добыл ожидаемую победу

6B. Борьба была недолгой. Женская сборная Украины проиграла Сербии
Украинки потерпели второе поражение в квалификации чемпионата Европы

7A. Украинец выиграл турнир в Греции. Это его первый титул в сезоне
Георгий Кравченко стал чемпионом турнира в Ираклионе

7B. Эффект Хмарского. Определена чемпионка пятисотника в Нинбо
Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 500 в Нинбо

8A. Ферстаппен блестяще выиграл Гран-при США, Пиастри вне подиума
Макс провел очередной стабильный гран-при

8B. Украинец Лозан проиграл полуфинал Гран-при WBC боксеру из Узбекистана
Вечером 19 октября в саудовском Эр-Рияде состоялся полуфинальный бой

9A. Французский талант. Перро выиграл финальную гонку Loop One Festival
Два промаха на последнем рубеже не сломали Эрика

9B. Королева вернулась. Виттоцци одержала победу на немецком фестивале
Лиза с двумя промахами финишировала первой в суперспринте Loop One Festival

10. Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение
После 7 поражений в 8 матчах задуматься об этом пора, но не все так просто

Сенсационный лидер УПЛ, Зинченко без тренера, шоу Синнера и Алькараса
Яркое шоу ПСЖ с Забарным, ассист Судакова в Кубке, подъем в рейтинге ФИФА
Возвращение Усика, поражение Украины от Швеции, Ястремская против Рыбакиной
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
