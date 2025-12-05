Чемпионат мира05 декабря 2025, 19:53 | Обновлено 05 декабря 2025, 19:58
ФОТО. Как выглядит Кубок: Лионель Скалони вынес трофей чемпионата мира
Коуч сборной Аргентины вышел на сцену с трофеем во время церемонии жеребьевки мундиаля
Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони вышел на сцену Kennedy Center в Вашингтоне с трофеем чемпионата мира 2026 во время церемонии жеребьевки мундиаля.
Скалони вместе с аргентинской командой выиграл трофей ЧМ-2022 в Катаре, переиграв в финале Францию в серии пенальти.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026!
