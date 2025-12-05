Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Как выглядит Кубок: Лионель Скалони вынес трофей чемпионата мира
Чемпионат мира
05 декабря 2025, 19:53 | Обновлено 05 декабря 2025, 19:58
ФОТО. Как выглядит Кубок: Лионель Скалони вынес трофей чемпионата мира

Коуч сборной Аргентины вышел на сцену с трофеем во время церемонии жеребьевки мундиаля

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони вышел на сцену Kennedy Center в Вашингтоне с трофеем чемпионата мира 2026 во время церемонии жеребьевки мундиаля.

Скалони вместе с аргентинской командой выиграл трофей ЧМ-2022 в Катаре, переиграв в финале Францию в серии пенальти.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026!

По теме:
С какой сборной проведет первый матч на ЧМ Украина, если выйдет на мундиаль
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Определены сборные, которые сыграют в матче-открытия чемпионата мира 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
