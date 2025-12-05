Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони вышел на сцену Kennedy Center в Вашингтоне с трофеем чемпионата мира 2026 во время церемонии жеребьевки мундиаля.

Скалони вместе с аргентинской командой выиграл трофей ЧМ-2022 в Катаре, переиграв в финале Францию в серии пенальти.

ФОТО. Как выглядит Кубок: Лионель Скалони вынес трофей чемпионата мира