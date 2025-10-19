Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Премьер-лига
Карпаты Львов
19.10.2025 18:00 – FT 1 : 3
Эпицентр
19 октября 2025, 20:01 | Обновлено 19 октября 2025, 21:28
Команда Сергея Нагорняка забила трижды в ворота «львов»

УПЛ

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко после победы над «Александрией» в стартовом составе своих подопечных произвел две замены. Вместо Полегенько и Танды на поле вышли эквадорец Паласиос, для которого это был дебют в УПЛ и Альварес. В «Эпицентре» Сергей Нагорняк после поражения от «Зари» произвел четыре кадровых изменения. Вместо Григоращука, Джеоване, Демченко и Борячука в игру вступили Танчик, Миронюк, Запорожец и Сидун.

Хозяева поля при поддержке своих болельщиков активнее приступили к игре, однако гости удачно оборонялись и опасных моментов не возникало. Игроки «Эпицентра», учитывая свое турнирное положение, опасно контратаковали. Так дальний удар Миронюка пришелся рядом со штангой.

В свою очередь атака «Карпат» завершилась ударом Паласиоса, однако Билык ликвидировал угрозу. Реальную же возможность открыть счет упустил бывший игрок «Карпат» Сидун, который ворвался в штрафную, но пробил рядом со штангой. А вот дальние удары Паула Витора и Климца пришлись в руки вратарей.

Заключительный отрезок первого тайма прошел при преимуществе львовского клуба. После передачи Мирошниченко мог отличиться Краснопир, но пробил чуть выше ворот. А после фланговый навес Мирошниченко перехватил Билык.

В начале второго тайма мяч таки оказался в сетке ворот гостей. Билык неудачно парировал удар Бруниньйо, а Костенко при добивании попал в цель. Однако после видеоповтора этого эпизода было зафиксировано положение вне игры в Чачуа и гол аннулирован.

Через несколько минут после передачи Запорожца открыл счет Миронюк. Не успели «Карпаты» оправиться от такого развития происшествия, как «Эпицентр» увеличил преимущество. На этот раз Миронюк отдал пас на Климца, который точно пробил мимо Домчака.

К чести «Карпат» они быстро изменили счет и восстановили интригу. Билык парировал удар Краснопира, но Пауло Витор при добивании забил гол. После этого Владислав Лупашко произвел тройную замену, пытаясь изменить ход поединка в свою пользу.

Напор на ворота «Эпицентра» нарастал и моменты возникали. Игор Невес пробивал под перекладину, но Билык перевел мяч на угловой. Зато контратака гостей завершилась голом. После передачи Миронюка на Мороза капитан комады гостей дальним ударом пробил под перекладину.

В итоге «Эпицентр» одержал важную победу и покинул турнирное дно. Безвыигрышная же домашняя клубная рекордная серия Карпат продолжается в чемпионате 6 игр: 3 ничьи и 3 поражения. Зато прервалась беспроигрышная серия «Карпат», которая продолжалась в чемпионате 7 игр: 2 победы и 5 ничьих.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Карпаты» – «Эпицентр» – 1:3

Голы: Пауло Витор, 62 – Миронюк, 57, Климец, 61, Мороз, 85

Предупреждения: Костенко (45) – Кирюханцев (45), Себерио (73)

«Карпаты»: Домчак, Паласиос (Клименко, 67), Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко (Фабиано, 77), Пауло Витор (Карабин, 67), Краснопир (Игор Невес, 67)

«Эпицентр»: Билык, Мороз, Нил Кош, Климец, Танчик, Себерио (Беженарь, 76), Запорожец (Липовуз, 86), Кирюханцев (Савчук, 90+3), Миронюк, Сифуэнтес, Сидун (Супряга, 90+3)

Арбитр: Евгений Цыбулько (Черкасская область)

Стадион: «Украина» (Львов)

Удары (в створ): 16 (7) – 7 (3)

Угловые: 6 – 2

Оффсайды: 0 – 1

КАРПАТЫ – ЭПИЦЕНТР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Jorko
Та які то "леви" то "вівці"
Istm
тобто Епіцентр виявився заочно сильнішим за Динамо
Gargantua
Лупашко хороший тренер, но в Карпатах он "загнался" 
Павло
Бажаю Нагорняку подальших успіхів 
KAA82
Таксист Footbulka-Avtoigor, как ты там !?
AK.228
Успехов и терпения Нагорняку!!
Iigor6583
Після цієї гри не переключив канал і трохи подивився цю клоунаду 360. Це звіздець, хі-хі, ха-ха. Ну а цей бойко думає, що він пупєксперт. Надів нові мешти, закинув ногу на ногу і меле бла, бла  хі-хі, ха...Як воротар був дно донне. З Туреччини його вигнали пеньком під зад за профнепридатність. А тут розпоясався наче зв'язда світового масштабу. І футболярка така сама, ногу на ногу закинула наче в ресторації. Аналогічно вацко і шалота. А найбільше дратує це їх хі-хі, ха-ха. На фронті люди гинуть, а їм смішно. До речі чому ця зграя досу не на фронті???
dimando560
Зараз в таблиці очок є всі цифри від 4 до 19, окрім 5 і 7. прикольно)))
Oleg Dykyy
Карпати пробили дно
roman75zpr
Сегодняшняя статья (ещё и главная) на этом сайте об возможном увольнении Нагорняка,  была немного преждевременной.. 
Arera
Игроки спасли Нагорняка. Надолго ли??
