Карпаты – Эпицентр – 1:3. Сенсация команды Нагорняка. Видео голов, обзор
19 октября прошел матч 9-го тура чемпионата Украины
19 октября в 18:00 стартовал заключительный поединок игрового дня в Украинской Премьер-лиге. В рамках девятого тура встретились «Карпаты» и «Эпицентр».
Местом проведения футбольного противостояния стал стадион «Украина» во Львове. Главным судьей матча был Евгений Цыбулько.
Команды придержали голы в первом тайме, чтобы после перерыва устроить настоящую эмоциональную феерию.
Во второй половине встречи гости дважды поразили ворота соперника, на что «Карпаты» быстро ответили забитым мячом. «Львы» пытались вернуться в игру, однако в итоге получили третий пропущенный гол.
Команда Сергея Нагорняка удержала преимущество и не упустила шанс на победу – 3:1 в пользу «Эпицентра».
Украинская Премьер-лига. 9-й тур. 19 октября
«Карпати» – «Эпицентр» – 1:3
Голы: Пауло Витор, 62 – Миронюк, 57, Климец, 61, Мороз, 85
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1, Миронюк, 57 мин.
ГОЛ! 0:2, Климец, 61 мин.
ГОЛ! 1:2, Пауло Витор, 62 мин.
ГОЛ! 1:3, Мороз, 85 хв.
События матча
