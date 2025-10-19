Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Эпицентр – 1:3. Сенсация команды Нагорняка. Видео голов, обзор
Премьер-лига
Карпаты Львов
19.10.2025 18:00 – FT 1 : 3
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 20:05 | Обновлено 19 октября 2025, 21:16
3528
1

Карпаты – Эпицентр – 1:3. Сенсация команды Нагорняка. Видео голов, обзор

19 октября прошел матч 9-го тура чемпионата Украины

19 октября 2025, 20:05 | Обновлено 19 октября 2025, 21:16
3528
1 Comments
Карпаты – Эпицентр – 1:3. Сенсация команды Нагорняка. Видео голов, обзор
ФК Карпаты Львов

19 октября в 18:00 стартовал заключительный поединок игрового дня в Украинской Премьер-лиге. В рамках девятого тура встретились «Карпаты» и «Эпицентр».

Местом проведения футбольного противостояния стал стадион «Украина» во Львове. Главным судьей матча был Евгений Цыбулько.

Команды придержали голы в первом тайме, чтобы после перерыва устроить настоящую эмоциональную феерию.

Во второй половине встречи гости дважды поразили ворота соперника, на что «Карпаты» быстро ответили забитым мячом. «Львы» пытались вернуться в игру, однако в итоге получили третий пропущенный гол.

Команда Сергея Нагорняка удержала преимущество и не упустила шанс на победу – 3:1 в пользу «Эпицентра».

Украинская Премьер-лига. 9-й тур. 19 октября

«Карпати» – «Эпицентр» – 1:3

Голы: Пауло Витор, 62 – Миронюк, 57, Климец, 61, Мороз, 85

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1, Миронюк, 57 мин.

ГОЛ! 0:2, Климец, 61 мин.

ГОЛ! 1:2, Пауло Витор, 62 мин.

ГОЛ! 1:3, Мороз, 85 хв.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Мороз (Эпицентр), асcист Николай Миронюк.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Витор (Карпаты Львов).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Климец (Эпицентр), асcист Николай Миронюк.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Миронюк (Эпицентр), асcист Евгений Запорожец.
По теме:
Ворота на замке, голов нет. Аталанта и Лацио разошлись миром
Тренер Вереса: «Я недоволен. Чувствую себя опустошенным»
Ливерпуль – Ман Юнайтед – 1:2. Неожиданность на Энфилде. Видео голов, обзор
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Карпаты - Эпицентр видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Бокс | 18 октября 2025, 23:17 0
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»

Боксер рассказал, как ему удается одерживать победы

Сыграет ли Лунин? Назван стартовый состав Реала на матч с Хетафе
Футбол | 19 октября 2025, 20:49 1
Сыграет ли Лунин? Назван стартовый состав Реала на матч с Хетафе
Сыграет ли Лунин? Назван стартовый состав Реала на матч с Хетафе

19 октября в 22:00 пройдет матч 9-го тура чемпионата Испании

Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Теннис | 18.10.2025, 23:01
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Футбол | 19.10.2025, 08:55
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос
Футбол | 19.10.2025, 15:01
Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос
Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Бондарь
 Какого Горняка
Ответить
0
Популярные новости
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 11
Бокс
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 5
Футбол
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
18.10.2025, 06:42
Бокс
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
18.10.2025, 10:49 6
Футбол
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
18.10.2025, 03:22
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 15
Футбол
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
18.10.2025, 05:42 6
Бокс
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем