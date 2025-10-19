Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Карпаты Львов
19.10.2025 18:00 – FT 1 : 3
Эпицентр
Украина. Премьер лига
Тренер Карпат объяснил причины неудачи в матче с Эпицентром

Владислав Лупашко проанализировал проигранный поединок в УПЛ

Тренер Карпат объяснил причины неудачи в матче с Эпицентром
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал домашний поединок с «Эпицентром» в девятом туре УПЛ, который завершился сенсационным поражением «львов» – 1:3.

– Мы не довольны результатом, ведь ожидали другого. Сегодня мы стремились взять максимум очков.

– В чем причина сегодняшнего поражения?

– Мы не реализовали свои моменты. Зато соперник забил… Особенно первые два гола. Третий гол был сумасшедшим, а второй – мы подобрали мяч, началась суматоха… В первом эпизоде нужно было держать соперника на фланге, не дожали. Из этих моментов складывается игра. Мы забили, судья отменил гол, нам тут же ответили. Понимаю, что это футбол, но принять такой результат тяжело. Мы видели, как игроки готовились и восстанавливались после сложного этапа. Провели три очень неплохих матча против «Оболони», «Динамо» и «Александрии». Тяжело воспринимать этот результат.

– Почему в матчах против фаворитов команда играет феерично, а против аутсайдеров показывает блеклую игру?

– Я бы не сказал, что мы выглядели блекло. Против «Кудровки» мы фактически весь матч играли в меньшинстве и все равно смогли выжать результат. Против «Полтавы» мы нанесли около 25 ударов по воротам. Это не блекло. Где-то плохая реализация, где-то индивидуальная ошибка, которая меняет ход игры. Но я согласен, что пропущенные голы соперника не должны влиять на нашу игру. Нужно действовать спокойнее. Первый же опасный момент соперника превращается в гол. Это проблема, и нам нужно думать, как отводить игру подальше от наших ворот. Во-вторых, это уверенность в собственных силах. Игроки должны реализовывать созданные моменты. Когда теряется вера в определенных эпизодах, футболист может не забить с трех метров. Например, как сегодня у Костенко и Бабогла. Мне кажется, что такие моменты – следствие неуверенности. Мяч куда-то не туда отлетел, не так отскочил, и из этого потом формируется результат.

– По вашему мнению, вы сегодня заслуживали поражение?

– С учетом счета, мы проиграли этот матч. Если анализировать, как складывалась игра, особенно когда мы открыли счет, я считаю, что мы контролировали матч. Забили заслуженный гол, но все, что происходило после этого, – это совсем другая фаза игры. И в той фазе, я считаю, мы заслуживали пропустить эти голы. В целом мы не можем делить матч на какие-то этапы и делать выводы о том, кто на что рассчитывал. Я оцениваю целостную картину матча.

– В первом тайме соперник создал три момента, а мы — полтора. Как вы оцените действия оборонительной линии команды?

– Моменты с нашими пропущенными голами были абсолютно некачественными. С тезисом про полтора момента я не согласен. В первом тайме у Краснопира был момент, у Амбросия… Возможно, это не момент, но это опасная позиция, где он принимал мяч, была острой. Защитник успел выбить с фолом или без фола. У Диего был момент, Мироошниченко опасно бил по воротам. Остроты хватало. Выходы «Эпицентра» в атаку происходили в основном после наших ошибок.

По теме:
ПОНОМАРЕВ: «Мы планировали играть надежно»
Нагорняк поделился секретом, как удалось переиграть Карпаты
Владислав КУЛАЧ: «За счет характера одержали победу»
Владислав Лупашко чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Карпаты - Эпицентр пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Карпаты Львов
