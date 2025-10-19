Карпаты Львов

В воскресенье, 19 октября, «Карпаты» на стадионе «Украина» сыграют матч 9-го тура УПЛ против «Эпицентра». «Карпаты» могут одержать первую домашнюю победу в чемпионате.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата в гостях победили «Александрию» со счетом 2:0. После игры Владислав Лупашко отметил: «Я рад, что мы забили два мяча, но могли забивать еще несколько. Хорошо, что сзади сыграли на ноль. Думаю, жаловаться на что-то не можем».

«Зелено-белые» победили во второй подряд выездной игре, повторив клубный рекорд в УПЛ. При этом «Карпаты» во второй раз подряд в гостях сохранили свои ворота «сухими». В Александрии забил свой очередной гол Бруниньо, который с 3-мя мячами стал лучшим бомбардиром «львов» на этом отрезке чемпионата. Беспроигрышная серия подопечных Владислава Лупашко продолжается в УПЛ 7 игр: две победы и пять ничьих/

Вместе с тем, безвыигрышная домашняя клубная рекордная серия «Карпат» началась еще в конце прошлого сезона и продолжается в чемпионате 5 игр: три ничьи и два поражения. «Зелено-белые» могут пропустить 50-й гол в УПЛ (еще 2 мяча). «Карпаты» проведут 20-й домашний матч в УПЛ, в котором могут одержать 10-ю победу на своем поле. Владислав Бабогло, выступающий и за сборную Молдовы, может провести 150-й матч в составе украинских команд на топ-уровне: 138 – в чемпионатах, 9 – в Кубке и 3 – в еврокубках.

Эпицентр

«Эпицентр» неудачно стартовал в УПЛ, потерпев четыре поражения подряд. При этом подопечные Сергея Нагорняка забили всего один гол. Затем последовала гостевая победа над «Рухом», которая до сих пор остается единственной викторией «Эпицентра». В предыдущих трех турах команда из Каменца-Подольского тоже забивала голы, но пропускала больше и терпела поражения.

Так, «Эпицентр» в прошлом туре в статусе хозяина поля в Тернополе уступил «Заре» со счетом 1:2. В этой игре счет голов в УПЛ открыл испанский легионер «Эпицентра» Нил Кош. С начала чемпионата в команде Нагорняка без замен выступают только вратарь Олег Билык и капитан Владислав Мороз. Вадим Сидун из «Эпицентра» в прошлом сезоне выступал и за «Карпаты». Еще раньше играли за «зелено-белых» Егор Демченко и Александр Климец.

«Эпицентр» в чемпионате еще вничью не играл (победа и 7 поражений) и находится на последнем, 16-м, месте. Руководство каменчан опровергло слухи о возможном увольнении главного тренера: «Мы полностью доверяем тренерскому штабу ФК «Эпицентр» во главе с Сергеем Нагорняком и с пониманием относимся к той турнирной ситуации, в которой оказалась наша команда».

Статистика встреч

«Карпаты» раньше встречались с «Эпицентром» только во Второй и Первой лигах. И предыдущие пять матчей вничью не заканчивались: две победы «зелено-белых» и три виктории команды из Каменец-Подольского. Предыдущая игра на поле львовского клуба состоялась 2 сентября 2023 года в Первой лиге и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Голы забивали бразилец Кристиан Ноту Соуза и Виталий Равлик.

Фемида

Арбитром матча назначен Евгения Цыбулько (Черкасская область), для которого это будет только 8-й матч в УПЛ. «Карпаты» при Цыбулько провела одну игру и одержали победу. «Эпицентр» при этом арбитре проведет первый матч в УПЛ.

Прогноз на противостояние

Беспроигрышная серия «Карпат» длится в УПЛ 7 игр. «Эпицентр» в предыдущих четырех турах очков не получал. Прогнозируем победу хозяев на стадионе «Украина».

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Домчак, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Пауло Витор, Альварес, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Краснопир.

«Эпицентр»: Билык, Мороз, Григоращук, Кош, Кирюханцев, Климец, Себерио, Джеоване, Демченко, Сифуентес, Борячук.