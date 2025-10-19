Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Эпицентр. Текстовая трансляция. LIVE
Премьер-лига
Карпаты Львов
19.10.2025 18:00 – 31 0 : 0
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 17:58 | Обновлено 19 октября 2025, 18:36
1375
7

Карпаты – Эпицентр. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

19 октября 2025, 17:58 | Обновлено 19 октября 2025, 18:36
1375
7 Comments
Карпаты – Эпицентр. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Карпаты

В воскресенье, 19 октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Карпаты» и «Эпицентр». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 18:00.

Львовяне удерживают беспроигрышную серию в чемпионате, которая насчитывает семь матчей (2 победы и 5 ничьих). При этом домашняя безвыигрышная серия «зелено-белых» длится пять игр: 3 ничьи и 2 поражения. В прошлом туре «Карпаты» в Александрии обыграли хозяев поля со счетом 2:0. Команда из Каменец-Подольского замыкает турнирную таблицу украинского чемпионата. Подопечные Сергея Нагорняка одержали одну победу, а остальные встречи проиграли. В прошлом туре «Эпицентр» уступил «Заре» со счетом 1:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Эпицентр», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
19 октября 2025 -
18:00
Эпицентр
Победа Карпат 1.47 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Райс забил. Гол легионера принес Черноморцу победу над Черниговом
Разгром в Запорожье. Металлург в домашнем матче проиграл Прикарпатью
Последний матч игрового дня УПЛ: Карпаты и Эпицентр назвали составы
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Футбол | 18 октября 2025, 18:31 14
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко

Андрей Шахов отстранен от исполнения обязанностей главы медиадепартамента «Динамо»

Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Футбол | 19 октября 2025, 08:17 5
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ

Вратарь решил искать себе новый клуб

ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
Футбол | 18.10.2025, 18:59
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
Два шедевра в матче. Верес и Александрия разошлись миром
Футбол | 19.10.2025, 17:36
Два шедевра в матче. Верес и Александрия разошлись миром
Два шедевра в матче. Верес и Александрия разошлись миром
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 19.10.2025, 17:30
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Footbulka
Ще один цікавий матч
Ответить
+2
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
За 🟩🦁⬜Карпати, бо лева знак зодіаку! 😊
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Полковник
Би би 🚕🚖
Ответить
0
Remark
Ставка: ТБ2 в матчі.
Прогноз: ОЗ, Епік гол в першому таймі, Карпати скоріш за всього в другому забʼють.
Ответить
0
Полковник
Бибика 🚕🚖 ещё и лев 🦁
Ответить
-1
Arera
Нагорняк через два часа аут??
Ответить
-2
Популярные новости
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 10
Футбол
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
18.10.2025, 03:22
Футбол
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01
Теннис
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем