Карпаты Львов

В воскресенье, 19 октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Карпаты» и «Эпицентр». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 18:00.

Львовяне удерживают беспроигрышную серию в чемпионате, которая насчитывает семь матчей (2 победы и 5 ничьих). При этом домашняя безвыигрышная серия «зелено-белых» длится пять игр: 3 ничьи и 2 поражения. В прошлом туре «Карпаты» в Александрии обыграли хозяев поля со счетом 2:0. Команда из Каменец-Подольского замыкает турнирную таблицу украинского чемпионата. Подопечные Сергея Нагорняка одержали одну победу, а остальные встречи проиграли. В прошлом туре «Эпицентр» уступил «Заре» со счетом 1:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Эпицентр», за которой можно следить в украинской версии сайта.