Эффект Хмарского. Определена чемпионка пятисотника в Нинбо
Елена Рыбакина вииграла турнир WTA 500 в Нинбо
Казахская тенисистка Елена Рыбакина (WTA 9) стала чемпионкой хардового турнира WTA 500 в Нинбо.
В финальном матче Рыбакина за 1 час 59 минут в трех сетах обыграла Екатерину Александрову (WTA 10).
Представительница Казахстана сыграла свой 21-й финал WTA и завоевала 10-й трофей, ставший для нее вторым в этом сезоне. В мае она победила на турнире WTA 500 в Страсбурге.
На следующей неделе Рыбакина, в команду которой входит жених Людмилы Киченок Стас Хмарский, выступит на турнире WTA 500 в Токио, где продолжит борьбу за последнее вакантное место на WTA Finals.
WTA 500. Нинбо. Финал
Екатерина Александрова [4] – Елена Рыбакина [3] – 6:3, 0:6, 2:6
NINGBO CHAMPION 🏆— wta (@WTA) October 19, 2025
Elena Rybakina comes back to beat Alexandrova 3-6, 6-0, 6-2 💪#NingboOpen pic.twitter.com/8glFD2JlRT
От провалов рашки.
Поздравления для Рыбки:
Истинной Казашки!
🏆
Заодно мы Рыбу просим:
Мирру выбросить с топ-8!
Билет на Итоговый - чтобы достала:
Мы "Алга, Алга!" кричим Казахстану!