Эффект Хмарского. Определена чемпионка пятисотника в Нинбо

Казахская тенисистка Елена Рыбакина (WTA 9) стала чемпионкой хардового турнира WTA 500 в Нинбо.

В финальном матче Рыбакина за 1 час 59 минут в трех сетах обыграла Екатерину Александрову (WTA 10).

Представительница Казахстана сыграла свой 21-й финал WTA и завоевала 10-й трофей, ставший для нее вторым в этом сезоне. В мае она победила на турнире WTA 500 в Страсбурге.

На следующей неделе Рыбакина, в команду которой входит жених Людмилы Киченок Стас Хмарский, выступит на турнире WTA 500 в Токио, где продолжит борьбу за последнее вакантное место на WTA Finals.

WTA 500. Нинбо. Финал

Екатерина Александрова [4] – Елена Рыбакина [3] – 6:3, 0:6, 2:6