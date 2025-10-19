Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Эффект Хмарского. Определена чемпионка пятисотника в Нинбо
WTA
19 октября 2025, 14:39 | Обновлено 19 октября 2025, 15:27
381
7

Эффект Хмарского. Определена чемпионка пятисотника в Нинбо

Елена Рыбакина вииграла турнир WTA 500 в Нинбо

19 октября 2025, 14:39 | Обновлено 19 октября 2025, 15:27
381
7 Comments
Эффект Хмарского. Определена чемпионка пятисотника в Нинбо
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Казахская тенисистка Елена Рыбакина (WTA 9) стала чемпионкой хардового турнира WTA 500 в Нинбо.

В финальном матче Рыбакина за 1 час 59 минут в трех сетах обыграла Екатерину Александрову (WTA 10).

Представительница Казахстана сыграла свой 21-й финал WTA и завоевала 10-й трофей, ставший для нее вторым в этом сезоне. В мае она победила на турнире WTA 500 в Страсбурге.

На следующей неделе Рыбакина, в команду которой входит жених Людмилы Киченок Стас Хмарский, выступит на турнире WTA 500 в Токио, где продолжит борьбу за последнее вакантное место на WTA Finals.

WTA 500. Нинбо. Финал

Екатерина Александрова [4] – Елена Рыбакина [3] – 6:3, 0:6, 2:6

По теме:
Паолини отобралась на Итоговый турнир WTA. Кто заполнит последнюю вакансию?
Паолини ничего не смогла сделать. Определены финалистки турнира в Нинбо
Без сенсаций. Определены полуфинальные пары турнира WTA 500 в Нинбо
Елена Рыбакина Екатерина Александрова WTA Нинбо
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Футбол | 18 октября 2025, 18:49 26
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей

Киевляне потеряли очки на последних минутах

Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Футбол | 19 октября 2025, 08:17 5
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ

Вратарь решил искать себе новый клуб

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Теннис | 18.10.2025, 23:24
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос
Футбол | 19.10.2025, 15:01
Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос
Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Футбол | 18.10.2025, 23:35
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Красивий камбек від Риби, молодець!!!
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Forcer Petya
Молодець Олена 👏 чудовий камбек з бубликом 👍 нарешті Рибакіна провела стабільний турнір і виграла титул, напевно в цьому є і заслуга Хмарського
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Друг ФальКА (double for tennis)
Каждый раз у нас улыбки:
От провалов рашки.
Поздравления для Рыбки:
Истинной Казашки!
🏆
Заодно мы Рыбу просим:
Мирру выбросить с топ-8!
Билет на Итоговый - чтобы достала:
Мы "Алга, Алга!" кричим Казахстану!
Ответить
0
NM16071
Перефарбована кацапка виграла у безколірної. Але є надія, що тепер чукчокацапка не пройде у Підсумковий і не набере халявні очки. 
Ответить
-4
Xoxol
Кто выиграл ATP 250 в Алматы? 
Ответить
-7
Популярные новости
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
18.10.2025, 10:49 6
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 10
Футбол
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
17.10.2025, 12:20 5
Футбол
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
18.10.2025, 06:42
Бокс
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
18.10.2025, 05:42 4
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем