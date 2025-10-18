Паолини отобралась на итоговый турнир WTA. Кто заполнит последнюю вакансию?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала очередной участницей Итогового турнира WTA, который пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для 29-летней спортсменки это будет уже второе подряд участие в заключительных соревнованиях сезона.

2025 год стал одним из самых успешных в карьере Паолини. Она выиграла престижный титул WTA 1000 в Риме, вышла в финал турнира WTA 1000 в Цинциннати и дошла до полуфинала в Майами. На турнирах Grand Slam лучшим результатом итальянки стал выход в 1/8 финала Ролан Гаррос.

Помимо одиночной сетки, Паолини выступит и в парном разряде вместе с соотечественницей Сарой Эррани. Жасмин станет единственной теннисисткой, которая сыграет сразу в двух дисциплинах.

Ранее участие в Итоговом турнире WTA уже гарантировали: Арина Соболенко (без флага), Ига Швёнтек (Польша), Кори Гауфф (США), Аманда Анисимова (США), Мэдисон Киз (США) и Джессика Пегула (США).

На последнюю путёвку в Эр-Рияд претендуют Елена Рыбакина (Казахстан) и Мирра Андреева (нейтралка).

Гонка на WTA Finals

По теме:
Паолини ничего не смогла сделать. Определены финалистки турнира в Нинбо
Без сенсаций. Определены полуфинальные пары турнира WTA 500 в Нинбо
РЫБАКИНА: Матчи с Даяной всегда очень тяжелые, она играет очень агрессивно
Итоговый турнир WTA Жасмин Паолини Арина Соболенко Ига Свёнтек Коко Гауфф Аманда Анисимова Мэдисон Киз Джессика Пегула Елена Рыбакина Мирра Андреева Сара Эррани
