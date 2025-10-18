Паолини отобралась на итоговый турнир WTA. Кто заполнит последнюю вакансию?

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала очередной участницей Итогового турнира WTA, который пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для 29-летней спортсменки это будет уже второе подряд участие в заключительных соревнованиях сезона.

2025 год стал одним из самых успешных в карьере Паолини. Она выиграла престижный титул WTA 1000 в Риме, вышла в финал турнира WTA 1000 в Цинциннати и дошла до полуфинала в Майами. На турнирах Grand Slam лучшим результатом итальянки стал выход в 1/8 финала Ролан Гаррос.

Помимо одиночной сетки, Паолини выступит и в парном разряде вместе с соотечественницей Сарой Эррани. Жасмин станет единственной теннисисткой, которая сыграет сразу в двух дисциплинах.

Ранее участие в Итоговом турнире WTA уже гарантировали: Арина Соболенко (без флага), Ига Швёнтек (Польша), Кори Гауфф (США), Аманда Анисимова (США), Мэдисон Киз (США) и Джессика Пегула (США).

На последнюю путёвку в Эр-Рияд претендуют Елена Рыбакина (Казахстан) и Мирра Андреева (нейтралка).

Гонка на WTA Finals