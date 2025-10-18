WTA18 октября 2025, 15:26 | Обновлено 18 октября 2025, 15:38
258
2
Паолини ничего не смогла сделать. Определены финалистки турнира в Нинбо
В решающем матче в Китае сыграют Екатерина Александрова и Елена Рыбакина
18 октября 2025, 15:26 | Обновлено 18 октября 2025, 15:38
258
На женском хардовом турнире WTA 500 в китайском Нинбо определились участницы финала.
Елена Рыбакина (WTA 9) обыграла итальянку Жасмин Паолини (WTA 8) со счетом 6:3, 6:2 за 1 час 30 минут.
В другом полуфинале Екатерина Александрова (WTA 10) взяла верх над Дианой Шнайдер (WTA 19) со счетом 6:3, 6:4 за 1 час 33 минуты.
В финале турнира WTA в Нинбо сыграют Елена Рыбакина и Екатерина Александрова.
WTA 500. Нинбо (Китай)
Полуфиналы, 18 октября 2025
- Диана Шнайдер (без флага) [7] – Екатерина Александрова (без флага) [4] – 3:6, 4:6
- Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – Жасмин Паолини (Италия) [3] – 6:3, 6:2
Сетка финальных раундов
Видеофрагменты матчей
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 октября 2025, 06:44 1
Украинцы могут сыграть против Швеции
Теннис | 18 октября 2025, 14:22 0
Решающий поединок состоится 18 октября и начнется в 21:00 по Киеву
Другие виды | 18.10.2025, 12:38
Футбол | 17.10.2025, 17:34
Другие виды | 17.10.2025, 17:58
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Після важкого матчу проти нашої Даяни Рибакіна показує блискучу гру і легко вийшла в фінал. В фіналі будемо вболівати звичайно за неї. Якщо вона виграє то обійде в рейтингу Андрєєву а боротьбі за потрапляння в підсумковий турнір
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
17.10.2025, 08:22 15
17.10.2025, 13:30 38
16.10.2025, 23:50
17.10.2025, 07:18 1
18.10.2025, 04:42 1
16.10.2025, 21:06 4
17.10.2025, 23:59 7
16.10.2025, 20:05 1