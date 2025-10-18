Паолини ничего не смогла сделать. Определены финалистки турнира в Нинбо

На женском хардовом турнире WTA 500 в китайском Нинбо определились участницы финала.

Елена Рыбакина (WTA 9) обыграла итальянку Жасмин Паолини (WTA 8) со счетом 6:3, 6:2 за 1 час 30 минут.

В другом полуфинале Екатерина Александрова (WTA 10) взяла верх над Дианой Шнайдер (WTA 19) со счетом 6:3, 6:4 за 1 час 33 минуты.

В финале турнира WTA в Нинбо сыграют Елена Рыбакина и Екатерина Александрова.

WTA 500. Нинбо (Китай)

Полуфиналы, 18 октября 2025

Диана Шнайдер (без флага) [7] – Екатерина Александрова (без флага) [4] – 3:6, 4:6

Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – Жасмин Паолини (Италия) [3] – 6:3, 6:2

Сетка финальных раундов

