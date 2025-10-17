Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Без сенсаций. Определены полуфинальные пары турнира WTA 500 в Нинбо
WTA
17 октября 2025, 16:57 | Обновлено 17 октября 2025, 17:35
180
2

Без сенсаций. Определены полуфинальные пары турнира WTA 500 в Нинбо

Все фаворитки выиграли свои четвертьфиналы

17 октября 2025, 16:57 | Обновлено 17 октября 2025, 17:35
180
2 Comments
Без сенсаций. Определены полуфинальные пары турнира WTA 500 в Нинбо
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

На хардовом турнире WTA 500 в Нинбо (Китай) завершились все матчи 1/4 финала и были определены полуфиналистки турнира.

Главная фаворитка соревнований Жасмин Паолини в тяжелом трехсетовом матче обыграла Белинду Бенчич, которая на предыдущей стадии турнира выбила украинку Юлию Стародубцеву.

Екатерина Александрова за 1:40 разобралась с Маккартни Кесслер, выиграв 2 сета с одинаковым счетом 6:3.

Всего 58 минут понадобилось Елене Рыбакиной, которая ранее выбила Диану Ястремскую, чтобы обыграть Айлу Томлянович, отдав ей всего 2 гейма в стартовом сете и «всухую» выиграв второй.

В последнем четвертьфинале сенсационная Чжу Линь играла с Дианой Шнайдер и в трехсетовом матче

WTA 500 Нинбо. Результаты 1/4 финала

Белинда Бенчич (6) – Жасмин Паолини (2) – 7:5, 5:7, 3:6

Екатерина Александрова (4) – Маккартни Кесслер – 6:3, 6:3

Айла Томлянович (Q) – Елена Рыбакина (3) – 2:6, 0:6

Чжу Линь (Q) – Диана Шнайдер (7) – 6:2, 3:6, 1:6

Полуфинальные пары

Диана Шнайдер (7) – Екатерина Александрова (4)

Елена Рыбакина (3) – Жасмин Паолини (2)

По теме:
РЫБАКИНА: Матчи с Даяной всегда очень тяжелые, она играет очень агрессивно
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Поражение с 15 двойными. Видеообзор
Без Ястремской. Определены четвертьфинальные пары турнира WTA 500 в Нинбо
Жасмин Паолини WTA Нинбо Маккартни Кесслер Белинда Бенчич Екатерина Александрова Айла Томлянович Елена Рыбакина Чжу Линь Диана Шнайдер
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Футбол | 16 октября 2025, 21:06 4
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть

ФК «Лесное» попал в сложное финансовое положение

Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Футбол | 17 октября 2025, 12:20 4
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение

Андрей Лунин привлекает внимание «Астон Виллы»

В турецком клубе пригрозили Динамо перед очным матчем Лиги конференций
Футбол | 17.10.2025, 13:31
В турецком клубе пригрозили Динамо перед очным матчем Лиги конференций
В турецком клубе пригрозили Динамо перед очным матчем Лиги конференций
Тейлор Фритц – Новак Джокович. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam
Теннис | 17.10.2025, 11:36
Тейлор Фритц – Новак Джокович. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam
Тейлор Фритц – Новак Джокович. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября
Футбол | 17.10.2025, 04:38
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Титул візьме переможець пари Паоліні-Риба, іншого не дано
Ответить
+3
Muskrat2
Тотально засвинячено. 
Ответить
+1
Популярные новости
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
16.10.2025, 02:45
Бокс
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 203
Футбол
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22
Бокс
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 11
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем