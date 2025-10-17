Без сенсаций. Определены полуфинальные пары турнира WTA 500 в Нинбо

На хардовом турнире WTA 500 в Нинбо (Китай) завершились все матчи 1/4 финала и были определены полуфиналистки турнира.

Главная фаворитка соревнований Жасмин Паолини в тяжелом трехсетовом матче обыграла Белинду Бенчич, которая на предыдущей стадии турнира выбила украинку Юлию Стародубцеву.

Екатерина Александрова за 1:40 разобралась с Маккартни Кесслер, выиграв 2 сета с одинаковым счетом 6:3.

Всего 58 минут понадобилось Елене Рыбакиной, которая ранее выбила Диану Ястремскую, чтобы обыграть Айлу Томлянович, отдав ей всего 2 гейма в стартовом сете и «всухую» выиграв второй.

В последнем четвертьфинале сенсационная Чжу Линь играла с Дианой Шнайдер и в трехсетовом матче

WTA 500 Нинбо. Результаты 1/4 финала

Белинда Бенчич (6) – Жасмин Паолини (2) – 7:5, 5:7, 3:6

Екатерина Александрова (4) – Маккартни Кесслер – 6:3, 6:3

Айла Томлянович (Q) – Елена Рыбакина (3) – 2:6, 0:6

Чжу Линь (Q) – Диана Шнайдер (7) – 6:2, 3:6, 1:6

Полуфинальные пары

Диана Шнайдер (7) – Екатерина Александрова (4)

Елена Рыбакина (3) – Жасмин Паолини (2)