WTA
16 октября 2025, 17:18 | Обновлено 16 октября 2025, 17:27
Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо

Даяна в трех сетах уступила Елене Рыбакиной во втором раунде турнира WTA 500 в Китае

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 30) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо, Китай.

Во втором раунде украинка в трех сетах проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (WTA 9) за 2 часа и 48 минут.

WTA 500 Нинбо. Хард, 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – 4:6, 7:6 (8:6), 3:6

Во второй партии Даяна отыгралась на тай-брейке с 4:6, не позволив реализовать сопернице два матчбола. К сожалению, в третьем сете сильнее оказалась Елена.

Ястремская провела третье очное противостояние против Рыбакиной и потерпела третье поражение. Все три встречи состоялись в 2025 году. В январе Даяна уступила Елене в 1/16 финала Australian Open, а в августа проиграла ей в 1/8 финала WTA 1000 в Монреале.

Даяна на кортах Нинбо успела переиграть Викторию Мбоко, одолев канадку в двух сетах в первом круге.

Рыбакина в четвертьфинале Нинбо поборется против австралийки Айлы Томлянович (WTA 104).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Андрій Заліщук
Якби не ці довбані подвійні, то виграла би, ця Риба далеко не та, яка була раніше, але всеодно билася на рівних, хоча в цьому аспекті Юля мені сподобалася більше проти Бенчіч
Disiny7
Сьогодні концентрація була набагато вищою, ніж за звичай, але і цього виявилось недостатньо проти риби. Ну і звісно 15 подвійних це щось захмарне.
Може це субʼєктивно, але помітив, що Даяна на великих кортах почуває себе більш впевнено та розкуто.
Vlad Holl
П'ЯТНАДЦЯТЬ!!!!!! подвійних -це жах , це катастрофа. Своїми руками перекреслювати всю важку роботу , то треба мати талант.Колись в 18 років робила по 10-12 ейсів , а було і 15 , а зараз така ж кількість подвійних і головне ,що в самі відповідальні моменти. В розіграшах перегравала , але вони -це не вся гра.
DYNAMO Champ of the World
Не вистачило динамівського характеру у Даяни. На жаль не цього разу..
