Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Даяна в трех сетах уступила Елене Рыбакиной во втором раунде турнира WTA 500 в Китае
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 30) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо, Китай.
Во втором раунде украинка в трех сетах проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (WTA 9) за 2 часа и 48 минут.
WTA 500 Нинбо. Хард, 1/8 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – 4:6, 7:6 (8:6), 3:6
Во второй партии Даяна отыгралась на тай-брейке с 4:6, не позволив реализовать сопернице два матчбола. К сожалению, в третьем сете сильнее оказалась Елена.
Ястремская провела третье очное противостояние против Рыбакиной и потерпела третье поражение. Все три встречи состоялись в 2025 году. В январе Даяна уступила Елене в 1/16 финала Australian Open, а в августа проиграла ей в 1/8 финала WTA 1000 в Монреале.
Даяна на кортах Нинбо успела переиграть Викторию Мбоко, одолев канадку в двух сетах в первом круге.
Рыбакина в четвертьфинале Нинбо поборется против австралийки Айлы Томлянович (WTA 104).
