Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение

Абсолютный дебютант украинской Премьер-лиги «Эпицентр» неудачно стартовал в текущем сезоне элитарного отечественного дивизиона. В стартовых восьми турах команда из Каменец-Подольского сумела набрать только три очка, добыв одну-единственную победу, однако проиграв остальные семь поединков. Неудивительно, что перед началом девятого тура именно «Эпицентр» занимал последнее место в турнирной таблице, а в прессу просочилась информация о возможном скором увольнении Сергея Нагорняка с должности коуча каменчан…

Поговаривают, что руководство «Эпицентра» недовольно результатами своей команды и считает, что та недобирала очки на старте сезона. Во время паузы в чемпионате, вызванной необходимостью проведения поединков национальных сборных, боссы клуба провели встречу с Нагорняком, на которой специалисту недвусмысленно намекнули о необходимости экстренно «подтянуть» результаты. По факту, как судачат в кулуарах, главному тренеру «Эпицентра» на исправление ситуации дали только три матча, в которых тот должен набрать как можно больше очков. Какое конкретное их количество устроит руководителей клуба неизвестно, но можно предположить, что речь идет минимум о 5-6 зачетных пунктах.

Логично ли выглядит этот своего рода ультиматум от боссов в адрес Нагорняка? На первый взгляд, абсолютно! Ведь именно главный тренер всегда и везде отвечает за результаты, а если их нет, то клубу всегда проще поменять именно одного специалиста (плюс, возможно, его ассистентов), а не всю команду. Поэтому Нагорняк не может не осознавать, в какой ситуации он оказался и насколько близко подошел к «пропасти»…

Отнюдь не в пользу Нагорняка говорит и некоторая статистика сезона в УПЛ. Например, по количеству ожидаемых очков «Эпицентр» наряду с СК «Полтава» является безоговорочно худшей командой лиги. Эти два новичка элиты даже теоретически наиграли всего на 6,3 очков. Хотя фактически недобрали даже этого.

ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк (в центре)

Впрочем, если взглянуть на всю ситуацию комплексно и немного с другой стороны, то вина Нагорняка уже не видится такой уж и безапелляционной. Во-первых, нужно вести речь о том, что в летнее трансферное окно «Эпицентр» в весьма незначительной степени усилил свой состав. По сути, если отбрасывать некоторых «котов в мешке», коими являются возрастные испанские легионеры, приехавшие в Украину из низших дивизионов и, как судачат, по протекции агентства Зозули-Коноплянки, то стан каменчан однозначно усилился только 29-летним правым фулбеком Игорем Кирюханцевым, который ранее очень неплохо проявил себя в «Заре», но затем утратил статус ключевого футболиста луганчан.

Переходы Андрея Борячука из «Металлиста 1925» в качестве свободного агента и Владислава Супряги из «Динамо» на правах аренды лишь формально выглядят как громкие подписания для «Эпицентра». По факту оба эти некогда очень перспективные и талантливые игроки атаки уже давно не демонстрировали ничего выдающегося, из-за чего, собственно говоря, были списаны со счетов на своих предыдущих местах работы. Если рассуждать максимально объективно, то трансфер в «Эпицентр» даже куда более важен именно для самих Борячука и Супряги, нежели для новобранца элиты. Так как для футболистов это, по сути, последняя возможность все-таки доказать, что они могут быть эффективными и успешными на таком уровне. Что правда, пока теория с практикой расходятся, и оба форварда сумели записать на свой счет лишь по одному забитому мячу…

Конечно, можно еще вспомнить трансфер левого вингера Дениса Янакова, который в минувшем сезоне был одним из «светлых пятен» в составе весьма депрессивного «Черноморца» в УПЛ, но… Пока 26-летний футболист обрести себя в Каменце-Подольском никак не может, из-за чего называть его усилением команды как-то язык не поворачивается – разве что номинальным, или «бумажным».

В остальном «Эпицентр» зашел в УПЛ составом, который сумел квалифицироваться в элиту из Первой лиги. Там, в низшем дивизионе, у каменчан в сезоне-2024/25 не возникло ни малейших проблем с тем, чтобы взять «золото». В 22 матчах подопечные Нагорняка взяли 16 побед при 5 ничьих и лишь одном-единственном поражении. Отрыв от второго места по итогам сезона составил 12 очков! И, вероятно, это обстоятельство в какой-то степени и «вскружило голову» руководству «Эпицентра», посчитавшему, что костяк их первой команды, собранный в Первой лиге, готов соответствовать хотя бы минимальным требованиям УПЛ и решать задачу по сохранению прописки в элите и закреплению там.

Но, на самом деле, это лишь иллюзия. В нынешнем «Эпицентре» и близко нет хотя бы 7-8 футболистов уровня твердого середняка УПЛ, к которым бы старались подтягиваться остальные. Больше всего проблем у этой команды в обороне, что осознают и сами футболисты. Именно по воротам «Эпицентра» в текущем сезоне чемпионата было нанесено больше всего ударов соперниками (132). И пускай кипер каменчан Олег Билык пропустил больше остальных коллег в дивизионе (16 мячей), однако именно он с большим отрывом (45 против 30 у ближайшего преследователя, коим является Иван Пахолюк из «Колоса») является лидером сезона по количеству совершенных сейвов в УПЛ.

При этом, говорить, что в «Эпицентре» явно видны какие-то тренерские просчеты или ошибки вряд ли приходится. На самом деле, матчи этой команды, кроме стартовых трех, когда последовали абсолютно логичные поражения от «Шахтера» (0:1), ЛНЗ (0:1) и «Динамо» (1:4), абсолютно нельзя называть провальными. В большинстве случаев «Эпицентр» навязывал оппонентам борьбу и смотрелся очень достойно, хотя и сумел выиграть лишь у «Руха» (1:0). Причем, даже в последнем случае нельзя не упоминать о судейском факторе, ведь на последних минутах у каменчан «люди в черном» вполне могли украсть победу, поставив в ворота Билыка абсолютно нелогичный пенальти, который не сумел конвертировать в забитый мяч Алмазбеков. Впрочем, о судействе и возможных специальных ошибках против «Эпицентра» как-то даже говорить не хочется, так как доказательств этому все равно не существует, а разгонять какие-то теории заговоров вряд ли стоит, хотя бы из уважения к работе самого Нагорняка и его подопечных – если последние пожелают что-то такое обсуждать, то пускай это звучит именно из их уст.

Что заметно: Нагорняку и его помощникам действительно удалось наладить в «Эпицентре» игровые связи и заставить команду действовать как одно целое. Этот коллектив совершенно точно не выходит на матчи УПЛ обреченным или без желания бороться. По состоянию на текущий момент каменчане являются второй командой лиги по количеству единоборств в обороне (532) и третьей – по заблокированным ударам соперника (29). Более того, «Эпицентр» идет третьим в УПЛ-2025/26 по интенсивности ведения единоборств (5,7), уступая лишь «Кривбассу» (6,2) и «Шахтеру» (5,8) – лидерам таблицы УПЛ.

Все это свидетельствует о том, что в целом работа в команде выстроена грамотно и четко, однако футболистам пока банально не хватает то ли мастерства, то ли везения, то ли уверенности в своих силах, чтобы брать больше очков. И здесь мы возвращаемся к достаточно скромной летней селекции, когда состав «Эпицентра» был пополнен так, словно команда уже имела готовый костяк под УПЛ и нуждалась только в точечном усилении буквально на одну или две позиции.

Возникает ощущение, что боссы «Эпицентра» после триумфального сезона в Первой лиге чересчур уверовали в способность Нагорняка творить чудеса. Хотя им не мешало бы задуматься о таком интересном факте из биографии их наставника как опыт самостоятельной работы на клубном уровне. А здесь, по сути, Сергей тотальный новичок, так как ранее он несколько лет был на вторых ролях у Мирона Маркевича в «Днепре», а затем работал полноценным наставником, но на уровне юношеских сборных Украины. Поэтому «Эпицентр» – это действительно первый опыт для Нагорняка самостоятельной работы на клубном уровне, и сразу ждать чудес от такого специалиста вряд ли приходилось, а анализ кадровой работы в клубе прошедшим летом во многом показывает, что именно на какой-то супернавык своего коуча боссы каменчан и надеялись.

Если информация о своего рода ультиматуме в адрес Нагорняка со стороны руководства «Эпицентра» верна, и 54-летнему коучу действительно дали три матча на улучшение ситуации, то вывод напрашивается лишь один: это не Сергей не оправдал ожиданий, а скорее, сами боссы каменчан оказались заложниками своих чрезмерных фантазий, не проведя после выхода из Первой лиги в УПЛ должного и объективно анализа собственных кадровых возможностей.

ФК Эпицентр

В ближайших трех турах «Эпицентру» предстоит сыграть против «Карпат», «Александрии» и «Вереса». У всех этих команд на старте текущего сезона есть проблемы, и ни одна из них точно не видится для каменчан непреодолимым барьером. Возможно, задумка боссов «Эпицентра» и заключается в том, чтобы в нужный момент оказать определенное давление на тренерский штаб и футболистов, которые под этим грузом будут обязаны выжать из себя абсолютный максимум. И такой подход не лишен логики, так как немало футболистов нынешнего «Эпицентра» во многом обязаны текущему тренерскому штабу и должны стараться биться за него до конца. Ведь ни у кого из них нет и не может быть гарантий остаться в первой команде, если на пост коуча каменчан будет приглашен другой специалист.

Но не сыграет ли такой подход боссов клуба с «Эпицентром» и Нагорняком, наоборот, злую шутку? Не заставит ли тренера и его подопечных лишний раз мандражировать и еще больше переживать на поле за результат, что часто и приводит к ошибкам на ровном месте? Психологическая устойчивость – это все-таки куда больше сильное качество бывалых участников турнира, нежели его абсолютных новичков…

Как видим, вряд ли в сложившейся ситуации есть какое-то однозначно правильное решение, способное помочь «Эпицентру» переломить ситуацию в лучшую сторону. Как бы не поступило руководство каменчан, в его решениях всегда можно будет отыскать какой-то потенциальный минус. С другой стороны, действовать, очевидно, все-таки необходимо, ведь иначе еще до зимы можно растерять столько, что даже самая плодотворная работа в январе и феврале не поможет наверстать упущенное. А будет ли «Эпицентр» стараться нагонять конкурентов и выбираться с дна турнирной таблицы с Сергеем Нагорняком или с кем-то другим на тренерской скамейке покажет только ход событий и, конечно же, ближайшие результаты чемпиона Первой лиги-2024/25…