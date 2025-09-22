Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Нам нужно усилить игру в обороне»

В поединке шестого тура УПЛ «Эпицентр» со счетом 4:5 проиграл «Кривбассу». Защитник «Эпицентра» Игорь Кирюханцев прокомментировал результат противостояния.

«Во-первых, хорошая игра от нас и команды соперника. Нет эмоций, потому что не выиграли. Очень многие моменты еще могли сотворить. Да и если бы забили на последних минутах, хотя бы ничью вырвать, было бы очень хорошо. Но мы проиграли, поэтому эмоции не очень хорошие.

Что произошло на старте матча, когда Мендоса выбегал? Но где-то я не услышал партнера по команде. Не знаю, кричал ли он мне или нет, я его не услышал. Потом когда увидел, что выбегает Мендоса, то бежал назад, но там игрок делал вне игры. Потому не знаю, будем разбирать такие ошибки, очень детские. С такими ошибками будет очень тяжело. Нам нужно исправлять это как можно быстрее и дальше играть в обороне.

Что от меня требовал тренер? С первых минут пытался больше играть вперед, где-то в зоне соперника. Но нам не запрещают меняться с левым защитником. Я могу сыграть как слева в обороне, так и в атаке. Мне не очень удобно было играть в защите, но если тренер доверяет, то надо выходить и играть. К сожалению, сегодня не самая лучшая моя игра. Там два моих момента, наверное, два гола тоже мои, надо разбирать и общаться с тренерским штабом и с командой и исправлять это.

Безусловно, хорошие моменты у нас были впереди. Если мы будем так играть, то у нас все будет хорошо. Но в обороне нам нужно ужесточить игру и исправить эти ошибки. А впереди, по-моему, сегодняшний матч очень хороший был. То есть очень хорошо атаковали. Контратаки – это то, что нам нужно. У нас крайние нападающие скоростные, поэтому нужно играть на них», – сказал Игорь Кирюханцев.