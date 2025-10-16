Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 10:43 | Обновлено 16 октября 2025, 10:49
Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум

Сергей Нагорняк может быть уволен с должности главного тренера «Эпицентра»

16 октября 2025, 10:43
Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Эпицентр из Каменец-Подольского достаточно спокойно завоевал золотые медали в прошлом сезоне Первой лиги Украины, но в УПЛ дела у подопечных Сергея Нагорняка обстоят куда хуже.

Как стало известно Sport.ua, руководство клуба недовольно результатами команды на старте нового сезона УПЛ и считают, что команда должна набирать больше турнирных баллов.

Во время международной паузы состоялась встреча, где руководители Эпицентра беседовали с главным тренером на предмет неудачного старта сезона. Специалисту прозрачно намекнули, что ему предстоит исправить ситуацию в ближайших трех матчах чемпионата, получив как можно больше турнирных баллов.

Судьба Сергея Нагорняка во главе Эпицентра будет зависеть от матчей против львовских Карпат (19 октября), Александрии (24 октября) и ровенского Вереса (1 ноября).

