Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
Сергей Нагорняк может быть уволен с должности главного тренера «Эпицентра»
Эпицентр из Каменец-Подольского достаточно спокойно завоевал золотые медали в прошлом сезоне Первой лиги Украины, но в УПЛ дела у подопечных Сергея Нагорняка обстоят куда хуже.
Как стало известно Sport.ua, руководство клуба недовольно результатами команды на старте нового сезона УПЛ и считают, что команда должна набирать больше турнирных баллов.
Во время международной паузы состоялась встреча, где руководители Эпицентра беседовали с главным тренером на предмет неудачного старта сезона. Специалисту прозрачно намекнули, что ему предстоит исправить ситуацию в ближайших трех матчах чемпионата, получив как можно больше турнирных баллов.
Судьба Сергея Нагорняка во главе Эпицентра будет зависеть от матчей против львовских Карпат (19 октября), Александрии (24 октября) и ровенского Вереса (1 ноября).
