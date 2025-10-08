Стало известно, когда Супряга может вернуться к тренировкам

Команда Сергея Нагорняка после начала паузы в УПЛ 7 октября уже возобновила тренировочный процесс.

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Эпицентра» сейчас отсутствуют травмированные Владислав Супряга и Иван Бендера. Прилагаются усилия, чтобы они уже в октябре вернулись в строй.

По имеющейся информации, паузу в чемпионате, вызванную международными матчами сборных, подоляне заполнят контрольным матчем с «Кудровкой», который состоится в Киеве 11 октября.

Пока подопечные Сергея Нагорняка замыкают турнирную таблицу, набрав 3 очка, и очередной календарный поединок проведут 19 октября во Львове с «Карпатами».

Ранее сообщалось, что два новичка УПЛ проведут между собой спарринг.