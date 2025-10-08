Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, когда Супряга может вернуться к тренировкам
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 18:19 |
752
0

Стало известно, когда Супряга может вернуться к тренировкам

В лазарете Эпицентра два игрока

08 октября 2025, 18:19 |
752
0
Стало известно, когда Супряга может вернуться к тренировкам
ФК Эпицентр. Владислав Супряга

Команда Сергея Нагорняка после начала паузы в УПЛ 7 октября уже возобновила тренировочный процесс.

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Эпицентра» сейчас отсутствуют травмированные Владислав Супряга и Иван Бендера. Прилагаются усилия, чтобы они уже в октябре вернулись в строй.

По имеющейся информации, паузу в чемпионате, вызванную международными матчами сборных, подоляне заполнят контрольным матчем с «Кудровкой», который состоится в Киеве 11 октября.

Пока подопечные Сергея Нагорняка замыкают турнирную таблицу, набрав 3 очка, и очередной календарный поединок проведут 19 октября во Львове с «Карпатами».

Ранее сообщалось, что два новичка УПЛ проведут между собой спарринг.

По теме:
Металлург – Пробой – 0:1. Вторая победа новичка. Видео гола и обзор матча
Без ключевых игроков. Известны планы Металлиста 1925 на паузу в УПЛ
Команда УПЛ готовится к матчу чемпионата: травмированные и спарринг
Эпицентр Каменец-Подольский Владислав Супряга Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд травма травма руки Иван Бендера
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Из Барселоны в Мадрид. Фати получил шокирующий вариант продолжения карьеры
Футбол | 08 октября 2025, 19:27 0
Из Барселоны в Мадрид. Фати получил шокирующий вариант продолжения карьеры
Из Барселоны в Мадрид. Фати получил шокирующий вариант продолжения карьеры

Ансу заинтересовал Атлетико

Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Футбол | 08 октября 2025, 11:50 53
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски

Тренеры команды киевского «Динамо» покидали должность по собственной воле крайне редко

Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Футбол | 07.10.2025, 20:25
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольный клуб. Ему всего 38 лет
Футбол | 07.10.2025, 22:45
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольный клуб. Ему всего 38 лет
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольный клуб. Ему всего 38 лет
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Футбол | 08.10.2025, 07:35
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 11
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 4
Футбол
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
08.10.2025, 11:37 1
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 54
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем