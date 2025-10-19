Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос
19 октября 2025, 15:01 | Обновлено 19 октября 2025, 15:25
Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос

«Фиолетовые» смогли дожать «колосков», нанеся им третье подряд поражение в УПЛ

Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос
УПЛ

Еще не так давно команды находились в низшей части турнирной таблицы. Но уже в начале нового сезона «Колос» и ЛНЗ выдали мощный старт («Колос» даже успел побыть среди лидеров чемпионата). Перед этой игрой обе команды подходили в разных формах: команда Пономарева была окрыленная успехом разгромной победы над «Шахтером», а «колоски» тем временем пытались реабилитироваться за два поражения подряд.

Сравнивая крайние поединки, Пономарев оставил состав, который сенсационно обыграл «Шахтер» без изменений, в то время как его визави Костышин сделал значительную ротацию в основе после проигрыша «Руху»: Красничи, Гагнидзе, Кане, Бурду, Третьякова и Климчука, поменяли Понедельник, Демченко, Алефиренко, Бондаренко, Салабай и Оевуси. Последние трое впервые в новом сезоне вышли в стартовом составе «колосков».

Со старта матча ЛНЗ сразу начал давить на ворота гостей, но уже в дебюте встречи имел прекрасный шанс выходить вперед, однако Ассинор с нескольких метров не смог переиграть Пахолюка. Команда Костышина пыталась также не откладывать дело в длинный ящик, и тоже создала несколько опасных моментов. Салабай замыкая передачу Алефиренко пробил выше ворот, а выстрел слету в исполнении Цурикова парировал Паламарчук.

Начало второго тайма преимущественно проходило при численной борьбе со стороны обоих коллективов, но моменты уже начали появляться после 60-й минуты. В течение минуты у Рябова было три попытки отличиться голом, однако первый его удар отразил Пахолюк, а два последующих оказались неточные.

Казалось, что счет останется ничейным до финального свистка, и тут арбитр назначил пенальти в эпизоде ​​с падением Проспера в штрафной «колосков». Сам пострадавший же уверенно реализовал одиннадцатиметровый, хотя Пахолюк был близок к тому, чтобы спасти свою команду. Справедливости ради, команде Костышина почти ничего опасного не удалось создать у чужих ворот во втором тайме. Запомнились разве что удары Понедельника и Элиаса, но они не привели к успеху.

В следующем туре ЛНЗ в гостях встретится с Металлистом 1925 25 октября. «Колос» на следующий день сыграет на выезде против СК Полтавы.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

ЛНЗ – «Колос» - 1:0

Голы: Проспер (пен.), 75

Предупреждения: Ассинор, 32, Паламарчук, 90+5 – Элиас, 78

ЛНЗ: Паламарчук – Кузык, Муравский, Горин, Пасич – Рябов, Дидык, Пастух (Ноникашвили, 57) – Яшари, Ассинор (Кравчук, 70), Проспер (Танковский, 86)

«Колос»: Пахолюк – Цуриков (Рухадзе, 63), Бондаренко, Козик, Понедельник – Ррапай, Элиас, Демченко (Гагнидзе, 70) – Салабай (Гусол, 81), Оевуси (Климчук, 71), Алефиренко (Третьяков, 63)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион: «Черкассы Арена» (Черкассы)

Удары (в створ): 9 (4) – 8 (2)

Угловые: 6 – 4

Оффсайды: 2 – 0

ЛНЗ – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Колос Ковалевка ЛНЗ - Колос отчеты
