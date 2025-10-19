ЛНЗ – Колос. Текстовая трансляция матча. LIVE
Следите за текстовой трансляцией 9-го тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 19 октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором ЛНЗ встретится с «Колосом». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы Арена», игра начнется в 13:00.
Мало кто ожидал, что ЛНЗ сможет не только обыграть донецкий «Шахтер», но и забить «горнякам» четыре мяча. Однако на донецком клубе точно не стоит останавливаться, поэтому подопечные Пономарева попытаются огорчить «Колос», который также недавно находился среди лидеров в турнирной таблице, а сейчас опустился в середину.
«Колоскам» постепенно нужно возвращаться в привычный ритм, потому что в двух последних поединках команда Костышина до сих пор не может прийти в себя от того, что беспроигрышная серия из четырнадцати поединков подряд прервана. Но все равно «Колосу» не стоит опускать руки преждевременно, ведь одна победа, и команда из Ковалевки может приблизиться к пьедесталу наград, однако для этого нужно брать 3 очка в поединке против ЛНЗ.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.
13:00
🟣Семянный завод 🆚 Колос🌾
Оба они огорчили Донбасс:
⚒️Шахта на них напоролась...
.
И конечно кротам интересно:
Сыграют как между собой!🔥
Им двоим в таблице тесно:
Ждём принципиальный бой! 😊