В воскресенье, 19 октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором ЛНЗ встретится с «Колосом». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы Арена», игра начнется в 13:00.

Мало кто ожидал, что ЛНЗ сможет не только обыграть донецкий «Шахтер», но и забить «горнякам» четыре мяча. Однако на донецком клубе точно не стоит останавливаться, поэтому подопечные Пономарева попытаются огорчить «Колос», который также недавно находился среди лидеров в турнирной таблице, а сейчас опустился в середину.

«Колоскам» постепенно нужно возвращаться в привычный ритм, потому что в двух последних поединках команда Костышина до сих пор не может прийти в себя от того, что беспроигрышная серия из четырнадцати поединков подряд прервана. Но все равно «Колосу» не стоит опускать руки преждевременно, ведь одна победа, и команда из Ковалевки может приблизиться к пьедесталу наград, однако для этого нужно брать 3 очка в поединке против ЛНЗ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.