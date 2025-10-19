Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛНЗ – Колос – 1:0. Кто реализовал пенальти? Видео гола и обзор матча
Премьер-лига
ЛНЗ
19.10.2025 13:00 – FT 1 : 0
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 15:01 | Обновлено 19 октября 2025, 15:27
891
0

Подопечные Виталия Пономарева одолели соперника с минимальным счетом

ФК ЛНЗ Черкасы

Черкасский ЛНЗ и «Колос» из Ковалевки встретились в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоялся 19 октября. Подопечные Виталия Пономарева одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Главным героем встречи стал нигерийский полузащитник Проспер Оба, который постоянно угрожал воротам соперника, а на 75-й минуте хладнокровно реализовал пенальти, который сам и заработал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стоит отметить, что ЛНЗ чаще владел мячом, нанес больше ударов в створ «Колоса» и сумел удержать победу в противостоянии с непростым соперником.

ЛНЗ набрал 17 баллов и поднялся на четвертое место в турнирной таблице после девяти сыгранных туров. В активе подопечных Руслана Костышина осталось 14 очков, «Колос» разместился на седьмой позиции.

Украинская Премьер-лига, 9-й тур. 19 октября

ЛНЗ – Колос – 1:0

Гол: Оба, 75 (пен)

Видеообзор матча:

Видео гола:

События матча

75’
ГОЛ ! С пенальти забил Проспер Оба (ЛНЗ).
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Колос Ковалевка ЛНЗ - Колос видео голов и обзор Проспер Оба пенальти
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
