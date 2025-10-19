Черкасский ЛНЗ и «Колос» из Ковалевки встретились в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоялся 19 октября. Подопечные Виталия Пономарева одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Главным героем встречи стал нигерийский полузащитник Проспер Оба, который постоянно угрожал воротам соперника, а на 75-й минуте хладнокровно реализовал пенальти, который сам и заработал.

Стоит отметить, что ЛНЗ чаще владел мячом, нанес больше ударов в створ «Колоса» и сумел удержать победу в противостоянии с непростым соперником.

ЛНЗ набрал 17 баллов и поднялся на четвертое место в турнирной таблице после девяти сыгранных туров. В активе подопечных Руслана Костышина осталось 14 очков, «Колос» разместился на седьмой позиции.

Украинская Премьер-лига, 9-й тур. 19 октября

ЛНЗ – Колос – 1:0

Гол: Оба, 75 (пен)

Видеообзор матча:

Видео гола: