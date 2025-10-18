Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 15:54
64
0

ЛНЗ – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ковалевцы еще не обыгрывали ЛНЗ

УПЛ

В воскресенье, 19 октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся черкасский ЛНЗ и ковалевский Колос. Команды набрали одинаковое количество очков и находятся на соседних местах в турнирной таблице.

ЛНЗ

Международная пауза для «фиолетовых» подоспела некстати. Ведь черкасская команда набрала довольно неплохой ход, записав в свой актив трехматчевую беспроигрышную серию. Более того, в прошлом туре ЛНЗ стал главным ньюсмейкером после разгромной победы над лидером турнира «Шахтером». Не удивительно, что такой успех не остался незамеченным: Виталий Пономарев был признан лучшим тренером, а в символическую сборную тура попали сразу семь (!) игроков черкасской команды (Паламарчук, Кузык, Муравский, Рябов, Яшари, Проспер и Ассинор).

Руководство черкасского клуба, по словам представителей ЛНЗ, в этом сезоне не ставит перед командой задачу по выходу в еврокубковую зону. Но несомненно, что «фиолетовые» будут не против превысить ожидания. Подопечным Пономарева стоит подтянуть стабильность в результатах, а потенциал для успешного выступления у ЛНЗ имеется. Кроме упомянутой игры против «Шахтера» вспоминается дуэль с «Полесьем», в которой «фиолетовые» уверенно переиграли недавнего участника квалификации Лиги конференций.

Во время паузы в чемпионате черкасская команда сыграла спарринг с «Александрией», который завершился победой «фиолетовых» со счетом 2:1. «Не обошлось без наигрывания определенных тактических схем под нашего следующего соперника в УПЛ – «Колоса». Ведь ковалевцы опасны в переходной фазе и нужно быть готовыми к их контрвыпадам. Предоставили возможность проявить себя и футболистам, у которых недостаточна игровая практика», - отметил после игры Виталий Пономарев. Позитивные новости пришли из лазарета команды: близки к возвращению на поле Илья Путря и Александр Драмбаев.

Колос

Команда Руслана Костышина ударно начала чемпионат, оказавшись среди лидеров турнира. Но вот уже три игры ковалевцы не могут победить, а предыдущие две встречи они проиграли. При чем во всех этих матчах футболисты «Колоса» не смогли поразить ворота соперников (безголевая серия команды продолжается 270 минут). Да и вообще, «Колос» не отличается высокой результативностью: меньше «колосков» в нынешнем первенстве забивали только команды из нижней части турнирной таблицы. А главным бомбардиром ковалевцев является форвард Юрий Климчук, который забил три гола. Правда, вместе с низкой результативностью «Колос» характеризует и надежная оборона. Меньшее количество голов в текущем чемпионате пропустил только «Металлист 1925».

В прошлом туре «Колос» на своем поле неожиданно проиграл львовскому «Руху». «Будем смотреть, почему так произошло. Сами удивлены состоянием команды, как происходила игра, потому что соперник полностью нас переиграл – по всем параметрам, по всем статьям, по всем компонентам игры», - сказал после матча Руслан Костышин. В поединке против львовян в составе ковалевской команды дебютировал грузин Зураб Рухадзе.

Во время паузы в чемпионате ковалевцы также провели спарринг, соперником «Колоса» стало «Полесье» (игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «волков»). Кроме того, новичком «колосков» стал полузащитник Артем Челядин, который перебрался в команду из Киевской области на правах свободного агента.

Статистика встреч

Ранее команды провели четыре очные дуэли, в которых ковалевцы еще не обыгрывали ЛНЗ. Две победы одержали черкащане и две встречи завершились вничью. Предыдущий матч соперников завершился победой «фиолетовых» со счетом 2:0. Результативными ударами в том поединке отметились Эйнел и Геннадий Пасич.

Прогноз на противостояние

При прогнозе на этот матч будем отталкиваться от статистики. В нынешнем чемпионате ЛНЗ на своем поле больше одного гола еще не забивал. А о низкой результативности ковалевцев мы уже упомянули. Поэтому считаем, что вполне логичным будет прогноз на тотал голов меньше 2.0.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Кузык, Дидык, Рябов, Пастух, Яшари, Проспер, Ассинор.

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, И. Красничи, Бурда, Козик, Ррапай, Теллес, Гагнидзе, Третьяков, Климчук, Кане.

Прогноз Sport.ua
ЛНЗ
19 октября 2025 -
13:00
Колос Ковалевка
