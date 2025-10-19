Поздний гол Мбаппе принес Реалу победу над Хетафе и лидерство в Ла Лиге
Украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз остался в резерве
Вечером 19 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги.
Хетафе уступил мадридскому Реалу (0:1) на домашней арене Coliseum.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
У хозяев поля был удален Аллан Ньом, и они остались вдесятером на 77-й минуте.
Знаменитый французский форвард Килиан Мбаппе принес Реалу победу, забив гол за 10 минут до конца игры после передачи Арды Гюлера.
Затем у Хетафе был удален Алекс Санкрис, и хозяева поля доигрывали матч вдевятером.
Украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз остался в резерве, ворота галактикос защищал Тибо Куртуа.
Мадридский Реал стал лидером Ла Лиги с 24 очками, опередив Барселону (22), далее идут Вильярреал (17), Атлетико, Бетис (по 16), Эспаньол (15).
Ла Лига. 9-й тур, 19 октября 2025
Хетафе – Реал – 0:1
Гол: Килиан Мбаппе, 80
Удаления: Аллан Ньом, 77, Алекс Санкрис, 84
ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 80 мин
Фотогалерея: Килиан Мбаппе
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В сети набирает популярности история про поступок Лионеля Месси
Отмечается, что футболист получил травму