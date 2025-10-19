Поздний гол Мбаппе принес Реалу победу над Хетафе и лидерство в Ла Лиге

Вечером 19 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги.

Хетафе уступил мадридскому Реалу (0:1) на домашней арене Coliseum.

У хозяев поля был удален Аллан Ньом, и они остались вдесятером на 77-й минуте.

Знаменитый французский форвард Килиан Мбаппе принес Реалу победу, забив гол за 10 минут до конца игры после передачи Арды Гюлера.

Затем у Хетафе был удален Алекс Санкрис, и хозяева поля доигрывали матч вдевятером.

Украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз остался в резерве, ворота галактикос защищал Тибо Куртуа.

Мадридский Реал стал лидером Ла Лиги с 24 очками, опередив Барселону (22), далее идут Вильярреал (17), Атлетико, Бетис (по 16), Эспаньол (15).

Ла Лига. 9-й тур, 19 октября 2025

Хетафе – Реал – 0:1

Гол: Килиан Мбаппе, 80

Удаления: Аллан Ньом, 77, Алекс Санкрис, 84

