Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Поздний гол Мбаппе принес Реалу победу над Хетафе и лидерство в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Хетафе
19.10.2025 22:00 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
Испания
19 октября 2025, 23:59 | Обновлено 20 октября 2025, 00:14
Поздний гол Мбаппе принес Реалу победу над Хетафе и лидерство в Ла Лиге

Украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз остался в резерве

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вечером 19 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги.

Хетафе уступил мадридскому Реалу (0:1) на домашней арене Coliseum.

У хозяев поля был удален Аллан Ньом, и они остались вдесятером на 77-й минуте.

Знаменитый французский форвард Килиан Мбаппе принес Реалу победу, забив гол за 10 минут до конца игры после передачи Арды Гюлера.

Затем у Хетафе был удален Алекс Санкрис, и хозяева поля доигрывали матч вдевятером.

Украинский голкипер Андрей Лунин в очередной раз остался в резерве, ворота галактикос защищал Тибо Куртуа.

Мадридский Реал стал лидером Ла Лиги с 24 очками, опередив Барселону (22), далее идут Вильярреал (17), Атлетико, Бетис (по 16), Эспаньол (15).

Ла Лига. 9-й тур, 19 октября 2025

Хетафе – Реал – 0:1

Гол: Килиан Мбаппе, 80

Удаления: Аллан Ньом, 77, Алекс Санкрис, 84

ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 80 мин

События матча

84’
Alex Sancris (Хетафе) получает красную карточку.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Арда Гюлер.
77’
Аллан-Ромео Ньём (Хетафе) получает красную карточку.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
