Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Хетафе
19.10.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 октября 2025, 17:34 | Обновлено 19 октября 2025, 17:36
Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 октября в 22:00 матч 9-го тура чемпионата Испании

Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

19 октября в 22:00 проходит поединок 9-го тура Ла Лиги.

«Хетафе» принимает мадридский «Реал» на домашней арене Coliseum.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

За мадридский клуб выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

Реал идет на 2-й позиции (21 очков), впереди в таблице лишь Барселона (22).

Хетафе имеет 11 пунктов после 8 матчей и занимает 11-е место.

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
«Он – кувалда». Испанский журналист расхвалил Ваната за матч с Барсой
Алавес – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Вот что сделал Месси для Касильяса после сердечного приступа
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
