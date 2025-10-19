19 октября в 22:00 проходит поединок 9-го тура Ла Лиги.

«Хетафе» принимает мадридский «Реал» на домашней арене Coliseum.

За мадридский клуб выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

Реал идет на 2-й позиции (21 очков), впереди в таблице лишь Барселона (22).

Хетафе имеет 11 пунктов после 8 матчей и занимает 11-е место.

Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

