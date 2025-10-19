Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 октября в 22:00 матч 9-го тура чемпионата Испании
19 октября в 22:00 проходит поединок 9-го тура Ла Лиги.
«Хетафе» принимает мадридский «Реал» на домашней арене Coliseum.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
За мадридский клуб выступает украинский голкипер Андрей Лунин.
Реал идет на 2-й позиции (21 очков), впереди в таблице лишь Барселона (22).
Хетафе имеет 11 пунктов после 8 матчей и занимает 11-е место.
Хетафе – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шапаренко, Дубинчак, Тымчик, Биловар и Торрес продолжают восстанавливаться после травм
Александрийцы вырвали ничью на последних минутах матча