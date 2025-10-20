Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хетафе – Реал – 0:1. Удар Мбаппе и два удаления. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Испании
Хетафе
19.10.2025 22:00 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
Испания
20 октября 2025, 00:17 | Обновлено 20 октября 2025, 00:20
Хетафе – Реал – 0:1. Удар Мбаппе и два удаления. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Ла Лиги

Хетафе – Реал – 0:1. Удар Мбаппе и два удаления. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вечером 19 октября прошел матч 9-го тура Ла Лиги, в котором Хетафе на своем поле проиграл мадридскому Реалу – 0:1.

Хозяева долго держались, но в последнем отрезке игры получили неприятности. Сначала на 77-й минуте был удалиле Аллан Ньом, а вскоре Алекс Санкрис получил вторую желтую карточку, и Хетафе доигрывал матч вдевятером.

Решающим стал гол знаменитого французского нападающего Килиана Мбаппе, который забил на 80-й минуте после передачи Арды Гюлера, и это взятие ворот принесло Реалу победу.

Украинский вратарь Андрей Лунин остался в резерве, ворота галактикос защищал Тибо Куртуа. Реал с 24 очками стал лидером Ла Лиги.

Ла Лига. 9-й тур, 19 октября 2025

Хетафе – Реал – 0:1

Гол: Килиан Мбаппе, 80

Удаления: Аллан Ньом, 77, Алекс Санкрис, 84

ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 80 мин

События матча

84’
Alex Sancris (Хетафе) получает красную карточку.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Арда Гюлер.
77’
Аллан-Ромео Ньём (Хетафе) получает красную карточку.
