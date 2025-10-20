Хетафе – Реал – 0:1. Удар Мбаппе и два удаления. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 9-го тура Ла Лиги
Вечером 19 октября прошел матч 9-го тура Ла Лиги, в котором Хетафе на своем поле проиграл мадридскому Реалу – 0:1.
Хозяева долго держались, но в последнем отрезке игры получили неприятности. Сначала на 77-й минуте был удалиле Аллан Ньом, а вскоре Алекс Санкрис получил вторую желтую карточку, и Хетафе доигрывал матч вдевятером.
Решающим стал гол знаменитого французского нападающего Килиана Мбаппе, который забил на 80-й минуте после передачи Арды Гюлера, и это взятие ворот принесло Реалу победу.
Украинский вратарь Андрей Лунин остался в резерве, ворота галактикос защищал Тибо Куртуа. Реал с 24 очками стал лидером Ла Лиги.
Ла Лига. 9-й тур, 19 октября 2025
Хетафе – Реал – 0:1
Гол: Килиан Мбаппе, 80
Удаления: Аллан Ньом, 77, Алекс Санкрис, 84
ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 80 мин
События матча
