Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хаби АЛОНСО: «Такие ситуации не должны происходить»
Чемпионат Испании
Хетафе
19.10.2025 22:00 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
Испания
Хаби АЛОНСО: «Такие ситуации не должны происходить»

Испанский тренер прокомментировал матч с «Хетафе»

Хаби АЛОНСО: «Такие ситуации не должны происходить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал матч девятого тура Ла Лиги, в котором его подопечные со счетом 0:1 одолели «Хетафе»:

«Это был тяжелый, сложный матч. Нужно уметь бороться и быть готовым к тому, что матч не будет самым зрелищным. Команда вышла на поле и знала, что ей нужно делать. Мы были сосредоточены и сделали то, что должны были. Мы входим в следующую неделю с хорошей энергией».

«Винисиус оказал большое влияние. Сегодня утром мы говорили о том, что он может быть важен с самого начала или позже. Он создавал проблемы соперникам и заставлял их получать карточки. Важно, чтобы все знали, что они могут быть важны независимо от своей роли, и сегодня Вини-младший был важен».

«Мы очень довольны тем, как играет Мбаппе. Он был решающим благодаря своим голам и участию в игре. Голы приносят очки, но нам нужны все, потому что в кулуарах происходит многое».

Арда также оказал хорошее влияние. Мы нашли его между линиями, и он хорошо нашел там Килиана. Гол был решающим, потому что были спасения, и было сложно. Арда и Беллингем могут играть на обеих позициях. У нас разные профили. Мы можем чередоваться, и когда Арда поворачивается и делает пас во второй линии, он играет решающую роль»

«Я думаю, что Куртуа в порядке, а у Алабы напряглись икры, и мы не хотели рисковать. Завтра мы проведем дополнительное обследование».

«Камавинга мне очень понравился, и в первом тайме мы создали несоответствие на левом фланге. Нам нужно было больше в последней трети поля. На этом поле нужно хорошо приспосабливаться ко второму мячу, а они создавали опасность только со стандартных положений. Он показал очень полноценную игру».

«Такие ситуации (прим. – сейв Куртуа в концовке) не должны происходить, когда у тебя девять человек. Мы не закрывали хорошо и не приспосабливались к маркировке. Куртуа был решающим в конце. Он сделал свою работу, и мы уезжаем с тремя очками, что и было нашей целью. Теперь все закончилось, у меня три очка, и завтра я начну думать о следующей игре».

«Я все еще думаю о сегодняшнем напряженном матче. Нам пришлось засучить рукава. Это была не самая красивая игра для игроков и зрителей, но с завтрашнего дня мы начнем думать о «Ювентусе»

