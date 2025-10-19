19 октября на "Колизеум Альфонсо Перес" пройдет матч 9-го тура Примеры, в котором «Хетафе» встретится с «Реал Мадрид».

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Хетафе

Команда находится в густой тени своего следующего противника, да и «Атлетико». Но свой момент славы получала, относительно недавно, когда пробивалась в плей-офф Лиги Европы. Это было при этом же наставнике, что работает и сейчас – Бордаласе. Но, вернувшись, пока что Пепе решает более приземленные задачи: не допустить вылета в Сегунду. В прошлом сезоне с этим справились удачно, с 42 очками закончив на тринадцатой позиции.

Сейчас все начиналось вроде бы очень оптимистично. Было обыграно обоих первых противников, «Сельту» и «Севилью», а после четырех туров уже набрали девять очков. Вот только потом темпы не просто потеряли – прибавили лишь пару ничьих, проиграв не только «Барселоне», но и, в крайнем туре, «Осасуне» (1:2 в Памплоне).

Реал Мадрид

Клуб не сумел в 2025-м году взять ни единого трофея. После того, как весной он вылетел из Лиги чемпионов и уступил во всех испанских турнирах «Барселоне», тут сменили наставника. Вместо опытнейшего Анчелотти пришел перспективный и уже проявивший себя в «Байере» Хаби Алонсо. Это уже с ним во главе проигрывали на клубном чемпионате мира в плей-офф «ПСЖ».

Впрочем, в полноценном новом сезоне у Мбаппе и компании многое получается. Они выиграли оба поединка в Лиге чемпионов. И вышли победителями из семи из восьми матчей в Примере. Вот только было одно, но очень неприятное, болезненное исключение: в дерби столице проиграли нестабильному «Атлетико», причем со счетом 2:5. Впрочем, уже в следующем туре уже вторую осечку допустила «Барселона», так что даже получилось вернуть себе первое место в текущей турнирной таблице!

Статистика личных встреч

1:0 на этом же стадионе в середине весны стали уже седьмой кряду победой «Реала» над своим скромным соседом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что «Хетафе» сумеет прервать серию поражений в очных встречах. Ставим на «Реал» с форой «-1 гол» (коэффициент - 1,7).