Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хетафе – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Хетафе
19.10.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 октября 2025, 11:23 |
340
0

Хетафе – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Матч начнется 19 октября в 22:00 по Киеву

19 октября 2025, 11:23 |
340
0
Хетафе – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября на "Колизеум Альфонсо Перес" пройдет матч 9-го тура Примеры, в котором «Хетафе» встретится с «Реал Мадрид».

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Хетафе

Команда находится в густой тени своего следующего противника, да и «Атлетико». Но свой момент славы получала, относительно недавно, когда пробивалась в плей-офф Лиги Европы. Это было при этом же наставнике, что работает и сейчас – Бордаласе. Но, вернувшись, пока что Пепе решает более приземленные задачи: не допустить вылета в Сегунду. В прошлом сезоне с этим справились удачно, с 42 очками закончив на тринадцатой позиции.

Сейчас все начиналось вроде бы очень оптимистично. Было обыграно обоих первых противников, «Сельту» и «Севилью», а после четырех туров уже набрали девять очков. Вот только потом темпы не просто потеряли – прибавили лишь пару ничьих, проиграв не только «Барселоне», но и, в крайнем туре, «Осасуне» (1:2 в Памплоне).

Реал Мадрид

Клуб не сумел в 2025-м году взять ни единого трофея. После того, как весной он вылетел из Лиги чемпионов и уступил во всех испанских турнирах «Барселоне», тут сменили наставника. Вместо опытнейшего Анчелотти пришел перспективный и уже проявивший себя в «Байере» Хаби Алонсо. Это уже с ним во главе проигрывали на клубном чемпионате мира в плей-офф «ПСЖ».

Впрочем, в полноценном новом сезоне у Мбаппе и компании многое получается. Они выиграли оба поединка в Лиге чемпионов. И вышли победителями из семи из восьми матчей в Примере. Вот только было одно, но очень неприятное, болезненное исключение: в дерби столице проиграли нестабильному «Атлетико», причем со счетом 2:5. Впрочем, уже в следующем туре уже вторую осечку допустила «Барселона», так что даже получилось вернуть себе первое место в текущей турнирной таблице!

Статистика личных встреч

1:0 на этом же стадионе в середине весны стали уже седьмой кряду победой «Реала» над своим скромным соседом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что «Хетафе» сумеет прервать серию поражений в очных встречах. Ставим на «Реал» с форой «-1 гол» (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Хетафе
19 октября 2025 -
22:00
Реал Мадрид
Реал с форой -1 1.7 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фиорентина – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Хетафе Реал Мадрид Хетафе - Реал прогнозы прогнозы на футбол Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Футбол | 19 октября 2025, 08:55 5
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов

«Панатинаикос» может скоро возглавить Рафаэль Бенитес

Леоненко назвал Суркису список тренеров, которые могут заменить Шовковского
Футбол | 19 октября 2025, 07:30 3
Леоненко назвал Суркису список тренеров, которые могут заменить Шовковского
Леоненко назвал Суркису список тренеров, которые могут заменить Шовковского

У легенды «Динамо» есть три кандидата

Украинский легионер получил травму. Он досрочно завершил сезон
Футбол | 19.10.2025, 11:39
Украинский легионер получил травму. Он досрочно завершил сезон
Украинский легионер получил травму. Он досрочно завершил сезон
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Футбол | 18.10.2025, 18:31
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Футбол | 19.10.2025, 06:23
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
18.10.2025, 07:02 7
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 11
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 26
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 14
Футбол
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
18.10.2025, 10:49 6
Футбол
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем