ВИДЕО. Мбаппе вывел Реал вперед в игре с Хетафе за 10 минут до конца игры

19 октября в 22:00 проходит поединок 9-го тура Ла Лиги.

«Хетафе» принимает мадридский «Реал» на домашней арене Coliseum.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

У хозяев поля был удален Аллан Ньом, и они остались вдесятером на 77-й минуте.

Килиан Мбаппе вывел Реал вперед в игре с Хетафе за 10 минут до конца игры

ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 80 мин