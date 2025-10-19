Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Мбаппе вывел Реал вперед в игре с Хетафе за 10 минут до конца игры
Испания
19 октября 2025, 23:43 | Обновлено 20 октября 2025, 00:13
ВИДЕО. Мбаппе вывел Реал вперед в игре с Хетафе за 10 минут до конца игры

У хозяев поля был удален Аллан Ньом, и они остались вдесятером

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

19 октября в 22:00 проходит поединок 9-го тура Ла Лиги.

«Хетафе» принимает мадридский «Реал» на домашней арене Coliseum.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

У хозяев поля был удален Аллан Ньом, и они остались вдесятером на 77-й минуте.

Килиан Мбаппе вывел Реал вперед в игре с Хетафе за 10 минут до конца игры

ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 80 мин

Хетафе – Реал – 0:1. Удар Мбаппе и два удаления. Видео гола и обзор матча
Поздний гол Мбаппе принес Реалу победу над Хетафе и лидерство в Ла Лиге
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
