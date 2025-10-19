Испания19 октября 2025, 23:43 | Обновлено 20 октября 2025, 00:13
88
0
ВИДЕО. Мбаппе вывел Реал вперед в игре с Хетафе за 10 минут до конца игры
У хозяев поля был удален Аллан Ньом, и они остались вдесятером
19 октября 2025, 23:43 | Обновлено 20 октября 2025, 00:13
88
0
19 октября в 22:00 проходит поединок 9-го тура Ла Лиги.
«Хетафе» принимает мадридский «Реал» на домашней арене Coliseum.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
У хозяев поля был удален Аллан Ньом, и они остались вдесятером на 77-й минуте.
Килиан Мбаппе вывел Реал вперед в игре с Хетафе за 10 минут до конца игры
ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 80 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 октября 2025, 20:33 26
Первая победа Манчестер Юнайтед на «Энфилде» с 2016 года.
Футбол | 19 октября 2025, 23:44 1
Португальский нападающий преломил ход поединка
Футбол | 19.10.2025, 16:13
Футбол | 19.10.2025, 07:58
Футбол | 19.10.2025, 06:23
Комментарии 0
Популярные новости
18.10.2025, 23:01 1
18.10.2025, 06:44 3
18.10.2025, 10:49 6
18.10.2025, 09:53 3
18.10.2025, 18:49 27
18.10.2025, 07:02 7
18.10.2025, 08:06 12
19.10.2025, 08:17 5