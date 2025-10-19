Украинец выиграл турнир в Греции. Это его первый титул в сезоне

Украинский теннисист Георгий Кравченко (ATP 806) стал чемпионом хардового турнира ITF М15 в грецком Ираклеоне

В финале украинец в конкурентной игре за 3,5 часа победил шестого сеянного Феликса Бельшоу (ATP 780) из Франции. Украинец выиграл 1-й и 3-й сеты на тай-брейках, а во втором потерпел поражение 3:6.

Кравченко в 10-й раз сыграл в финале турнира ITF и завоевал 4-й титул и 1-й в текущем сезоне.

ITF М15 Ираклион (Греция). Финал

Георгий Кравченко [7] – Феликс Бельшоу [6] – 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (9:7)