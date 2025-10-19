Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинец выиграл турнир в Греции. Это его первый титул в сезоне
ITF
19 октября 2025, 15:48 | Обновлено 19 октября 2025, 16:01
349
0

Украинец выиграл турнир в Греции. Это его первый титул в сезоне

Георгий Кравченко стал чемпионом турнира в Ираклионе

19 октября 2025, 15:48 | Обновлено 19 октября 2025, 16:01
349
0
Украинец выиграл турнир в Греции. Это его первый титул в сезоне
Георгий Кравченко

Украинский теннисист Георгий Кравченко (ATP 806) стал чемпионом хардового турнира ITF М15 в грецком Ираклеоне

В финале украинец в конкурентной игре за 3,5 часа победил шестого сеянного Феликса Бельшоу (ATP 780) из Франции. Украинец выиграл 1-й и 3-й сеты на тай-брейках, а во втором потерпел поражение 3:6.

Кравченко в 10-й раз сыграл в финале турнира ITF и завоевал 4-й титул и 1-й в текущем сезоне.

ITF М15 Ираклион (Греция). Финал

Георгий Кравченко [7] – Феликс Бельшоу [6] – 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (9:7)

По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 6–12.10
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Георгий Кравченко ITF Ираклион трофеи украинцев в теннисе
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Футбол | 18 октября 2025, 18:31 14
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко

Андрей Шахов отстранен от исполнения обязанностей главы медиадепартамента «Динамо»

Проиграл тай-брейк и отдал бронзу. Джокович не завершил матч против Фритца
Теннис | 18 октября 2025, 21:39 0
Проиграл тай-брейк и отдал бронзу. Джокович не завершил матч против Фритца
Проиграл тай-брейк и отдал бронзу. Джокович не завершил матч против Фритца

Сербский теннисист уступил американцу в поединке за третье место в Эр-Рияде

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Футбол | 18.10.2025, 22:40
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Футбол | 18.10.2025, 23:37
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос
Футбол | 19.10.2025, 15:01
Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос
Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич
ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич
17.10.2025, 21:05 5
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 3
Бокс
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 5
Футбол
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01
Теннис
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем