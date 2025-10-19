Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Милан на вершине Серии А: Леау дублем решил судьбу матча с Фиорентиной
19 октября 2025, 23:44 | Обновлено 20 октября 2025, 00:30
Милан на вершине Серии А: Леау дублем решил судьбу матча с Фиорентиной

Португальский нападающий преломил ход поединка

Вечером 19 октября состоялся заключительный матч игрового дня в чемпионате Италии.

В рамках седьмого тура встретились клубы «Милан» и «Фиорентина» на известном стадионе «Сан-Сиро».

Первый гол в матче пришелся на второй тайм, и отличились именно гости. «Фиорентина» при минимальном преимуществе пыталась удержать результат, четко защищаясь.

Спасательным кругом для «Милана» стал португалец Рафаэль Леау, который своими действиями изменил ход игры. Сначала нападающий решил пробить издали, что принесло забитый мяч. Позже футболист реализовал удар с 11 метров.

Благодаря победе над «фиалками» подопечные Массимилиано Аллегри возглавили турнирную таблицу Серии А.

Серия А. 7-й тур, 19 октября

«Милан» – «Фиорентина» – 2:1

Голы: Леау, 63, 86 (пен.) – Госенс, 55

Фотогалерея матча:

Патрик ВИЕЙРА: «Свист справедлив. Мне жалко игроков и фанатов»
ВИДЕО. Как игрок Дженоа, заменивший Малиновского, не забил пенальти на 90+7
Малиновский назван лучшим игроком Дженоа в матче с Пармой
Паша Мех
С победой!!!!
Умнички!!
Второй тайм хорош был
С первым местом 
Рафа🔥🔥🔥🔥
FORZA MILAN⚫🔴🔴⚫
