Милан – Фиорентина – 2:1. Дубль Рафаэля Леау. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Италии
Вечером 19 октября прошел центральный матч 7-го тура итальянской Серии А.
Милан на своем стадионе Сан-Сиро одержал трудную победу над Фиорентиной (2:1).
Счет для гостей открыл Робин Госсенс на 55-й минуте.
Однако Рафаэл Леау оформил дубль и принес победу хозяевам.
Турнирное положение: Милан (16), Интер, Наполи, Рома (по 15), Болонья (13), Комо, Ювентус (по 12), Аталанта (11).
Серия А. 7-й тур, 19 октября 2025 года
Милан – Фиорентина – 2:1
Голы: Леау, 63, 86 (пен) – Госенс, 55
Видео голов и обзор матча
События матча
