  4. Милан – Фиорентина – 2:1. Дубль Рафаэля Леау. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Милан
19.10.2025 21:45 – FT 2 : 1
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
38
0

Милан – Фиорентина – 2:1. Дубль Рафаэля Леау. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Италии

Милан – Фиорентина – 2:1. Дубль Рафаэля Леау. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 19 октября прошел центральный матч 7-го тура итальянской Серии А.

Милан на своем стадионе Сан-Сиро одержал трудную победу над Фиорентиной (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет для гостей открыл Робин Госсенс на 55-й минуте.

Однако Рафаэл Леау оформил дубль и принес победу хозяевам.

Турнирное положение: Милан (16), Интер, Наполи, Рома (по 15), Болонья (13), Комо, Ювентус (по 12), Аталанта (11).

Серия А. 7-й тур, 19 октября 2025 года

Милан – Фиорентина – 2:1

Голы: Леау, 63, 86 (пен) – Госенс, 55

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! С пенальти забил Рафаэл Леау (Милан).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан), асcист Страхиня Павлович.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Фиорентина).
По теме:
Хетафе – Реал – 0:1. Удар Мбаппе и два удаления. Видео гола и обзор матча
Поздний гол Мбаппе принес Реалу победу над Хетафе и лидерство в Ла Лиге
Милан на вершине Серии А: Леау дублем решил судьбу матча с Фиорентиной
Фиорентина Милан Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Робин Госенс Рафаэл Леау Милан - Фиорентина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
