Чемпионат Италии
Милан
19.10.2025 21:45 - : -
Фиорентина
Италия
19 октября 2025, 16:26 | Обновлено 19 октября 2025, 16:31
Милан – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 октября в 21:45 поединок 7-го тура итальянской Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября будет проведен поединок седьмого тура Серии А, в котором сильнейшего определят «Милан» и «Фиорентина».

Местом проведения футбольного поединка станет легендарная арена «Сан-Сиро» в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Милан» находится на четвертом месте (13 очков), а вот «Фиорентина» занимает 18-е место (три балла).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Милан – Фиорентина
Трансляция матча В эфире

Милан Фиорентина чемпионат Италии по футболу Серия A смотреть онлайн Милан - Фиорентина
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
