19 октября будет проведен поединок седьмого тура Серии А, в котором сильнейшего определят «Милан» и «Фиорентина».

Местом проведения футбольного поединка станет легендарная арена «Сан-Сиро» в Милане.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Милан» находится на четвертом месте (13 очков), а вот «Фиорентина» занимает 18-е место (три балла).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Милан – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция