19 октября на «Сан-Сиро» пройдет матч 7-го тура Серии А Италии, в котором «Милан» встретится с «Фиорентиной». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда летом воссоединилась с Аллегри. Тот когда-то возвращал гранду «скудетто», но пришел на фоне провального прошлого сезона. Тогда дважды не сработала ставка на португальских тренеров, Пауло Фонсеку и Сержиу Консейсао. Как итог, вице-чемпион 2024-го года рухнул за пределы зоны еврокубков. И напоследок проиграл скромной «Болонье» финал национального кубка!

Массимилиано в Серии А начал на старом месте с сенсации. Но со знаком «минус»: проиграл дома новичку дивизиона, «Кремонезе». Впрочем, это не смутило наставника, а дела резко наладились. Его подопечные только побеждали, и даже, встретившись с «Наполи», обыграли и его, отобрав лидерство. Впрочем, первую строчку сразу же упустили, в крайнем туре ограничившись ничьей с «Ювентусом». Но если бы Пулишич реализовал пенальти...



Фиорентина

Клуб при Итальяно, в 2023-м и 2024-м, был финалистом в Лиге конференций – но дважды проиграл. В прошлом сезоне, под руководством Палладино, вроде бы получилось наконец-то показать какой-то прогресс в Серии А, где в упорной борьбе опередили «Лацио» и стали шестыми. Но кубковый успех «Болоньи» означал, что та отправится в Лигу Европы. А во Флоренции снова придется ограничиться менее рейтинговыми молодым турниром.

По иронии, пока именно в Лиге конференций итальянцы хороши: уверенно прошли «Полесье» (хотя и не без нервотрепки в ответном, «домашнем» поединке) в квалификации, справились с «Сигмой» в стартовом туре. Но в Серии А пока что Пиоли со своими подопечными не может взять даже первую победу. У него поровну, по три, ничьих и поражения и все меньше кредит доверия от работодателей.

Статистика личных встреч

В 2023-м и 2024-м годах клубы обменивались победами. Но в апреле на этой же арене все закончилось ничьей 2-2.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Пиоли обыграет бывших подопечных. Сейчас «Милан» явно сильнее и должен тут выиграть (коэффициент - 1,6).