Премьер-лига
Верес
19.10.2025 15:30 – FT 1 : 1
Александрия
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 17:36 | Обновлено 19 октября 2025, 18:27
Два шедевра в матче. Верес и Александрия разошлись миром

Александрийцы вырвали ничью на последних минутах матча

Два шедевра в матче. Верес и Александрия разошлись миром
ФК Александрия

Воскресная программа 9-го тура Украинской Премьер-лиги продолжилась матчем между соседями по турнирной таблице. Правда, соседствуют они не там, где мечтали быть. Обе команды застряли на грани зоны стыковых матчей, и борьба за выживание, похоже, станет их главным испытанием в этом сезоне.«Волки» подошли к игре без побед уже больше месяца — и родные трибуны ждали, что именно сегодня команда наконец-то подарит им повод для радости. «Александрия» после неудачного старта чемпионата понемногу приходит в себя: результаты стали стабильнее, а очки — регулярнее. Однако в прошлом туре «Карпаты» охладили пыл подопечных Кирилла Нестеренко, не позволив развить успех.

Начало матча выдалось довольно вялым — возможно, на это повлияли всего +3 градуса в Ровно и лёгкий моросящий дождик. Команды осторожничали, присматривались друг к другу, но «Верес» на правах хозяев выглядел чуть активнее. Особенно активными были Айдин и Тарануха — именно от них исходило больше всего остроты со стороны ровенчан.

Но первый по-настоящему опасный момент создали гости из Александрии. Кастильо получил мяч в быстрой атаке, протянул его и мощно пробил по воротам, однако мяч пролетел чуть правее цели. Постепенно гости всё больше контролировали игру и создавали моменты. Кастильо вновь оказался в центре внимания: Цара сделал мягкий навес в штрафную, где вратарь «Вереса» отбил мяч прямо перед собой. Он отлетел к венесуэльцу, который уже мог забивать в пустые ворота, но Протасевич успел выбить мяч подальше.

«Верес» смог угрожать воротам Долгого лишь к концу тайма. Стамулис прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, мяч срезался после касания защитника и летел в ближний угол, но Долгий успел перевести его на угловой.

После перерыва болельщики увидели первый настоящий шедевр матча. Айдин и Стамулис разыграли изящную стеночку на правом фланге, и Стамулис получил возможность навесить. Мяч срезался с ноги грека и влетел в дальний угол ворот Александрии — фантастический гол, первый для Стамулиса за «Верес»!

Несмотря на гол, игра не изменилась: Александрия не спешила отыгрываться, а «Верес» уверенно контролировал мяч. Только после нескольких замен гости начали создавать опасные моменты. Жонатан вышел один на один с Горохом, но перебросил не только вратаря, но и ворота. Кастильо не сумел замкнуть мяч с нескольких метров, а Матеус головой с убойной позиции пробил мимо.

И всё же в компенсированное время Александрия добилась своего. Хуссейн получил мяч на фланге, сместился в центр и с дальней дистанции пробил по воротам — Горох не успел среагировать, и мяч влетел в нижний правый угол.

Таким образом, матч завершился ничьей — два шедевра голов, море эмоций и равный счёт на табло. Команды остались на прежних позициях в таблице: «Верес» — 12-й, «Александрия» — 13-я.

«Верес» проведёт свой следующий матч в рамках Украинской Премьер-лиги в пятницу вечером — команда вновь сыграет дома, где примет луганскую «Зарю». «Александрия» начнёт 10-й тур в этот же день, но немного раньше: к ней в гости приедет «Эпицентр» из Каменца-Подольского.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Верес» – «Александрия» – 1:1

Голы: Стамулис, 56 – Хуссейн, 90+4

Предупреждения: Ципот, 21, Стамулис, 57, Куция, 67, Протасевич, 73 – Огарков, 49

«Верес»: Горох – Стамулис, Гончаренко (Вовченко, 46), Ципот, Протасевич – Харатин – Весли П. (Шарай, 74), Куция (Кучеров, 74), Тарануха (Стень, 90+4), Бойко – Айдин (Нонго, 81)

«Александрия»: Долгий – Огарков (Матеус, 86), Боль, Кампос, Скорко – Фернандо Энрике (Жота, 78) – Цара (Хуссейн, 78), Булеца, Мишньов (Жонатан Да Силва, 69), Козак (Шостак, 69) – Б. Кастильо

Арбитр: София Причина (Жовтанцы)

Стадион: «Авангард» (Ровно)

ВЕРЕС - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

