В воскресенье, 19 октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Александрия». Игра пройдет на стадионе «Авангард» в Ровно и начнется в 15:30 по киевскому времени.

«Верес» и «Александрия» в этом сезоне пока не радуют своих болельщиков — после восьми туров обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. Хозяева не знают вкуса побед уже больше месяца, поэтому предстоящий поединок за шесть очков станет отличной возможностью улучшить своё положение в чемпионате. «Александрия», несмотря на домашнее поражение от «Карпат» в прошлом туре, постепенно приходит в себя после неудачного старта сезона, набрав 7 из 12 возможных очков в последних четырёх матчах. Команда уже выбралась в зону стыковых поединков, и именно такой соперник, как «Верес», может стать шансом подняться ещё выше — при условии, что гостям удастся победить в Ровно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.