19 октября 2025, 19:56 | Обновлено 19 октября 2025, 19:58
Тренер Александрии: «Трудно говорить о качестве игры»

Кирилл Нестеренко подвел итоги матча с «Вересом»

НК Верес. Кирилл Нестеренко

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко прокомментировал результат матча с «Вересом» в девятом туре Украинской Премьер-лиги. Команды обменялись забитыми мячами и сыграли вничью (1:1).

«Самое главное – мы не использовали моменты, которые сегодня создали. А когда не забиваешь, очень трудно говорить о качестве игры. Ведь все, что мы делаем, мы делаем ради того, чтобы забить гол. Когда голов нет – никто не видит той работы, которую команда проделала, чтобы дойти до ворот соперника.

У нас сегодня была одна цель – победа. Взять три очка не удалось, но я благодарен ребятам за характер. К сожалению, пропустили мяч, который даже не знаю, как описать. По-моему, это был не удар, а подача.

Могу только похвалить игроков, вышедших на замену. Они действительно усилили игру, и команда сделала все возможное, чтобы добыть три очка. Не одно, а именно три. Даже при счете 1:1 мы стремились вырвать победу.

Мы знали, что здесь будет очень тяжело играть. Всем тяжело, не только «Александрии». Потому что в Ровно есть болельщики – а это то, чего сейчас не хватает в большинстве городов и на стадионах нашей страны. Здесь болельщики горячо поддерживают свою команду, и «Верес» дома всегда играет очень агрессивно и дисциплинированно», – сказал Нестеренко.

