Верес – Александрия – 1:1. Чудо-гол и упущенная победа. Видео голов

19 октября в 15:30 стартовал матч девятого тура Украинской Премьер-лиги: «Верес» принимает «Александрию».

Команды встретились в Ровно на стадионе «Авангард», поединок обслуживает София Причина.

Фанатам пришлось долго ждать забитого мяча – лишь на 56-й минуте команды открыли счет. Легионер «Вереса» Константинос Стамулис делал навес с фланга, но получилось так, что защитник перекинул вратаря и забил первый мяч за ровенскую команду.

«Александрия» пыталась быстро отреагировать, однако команде не везло. Счет оставался неизменным вплоть до добавленного времени, пока гости наконец не пробили ворота соперника, сравняв счет – 1:1.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур. 19 октября

«Верес» – «Александрия» – 1:1

Голы: Стамулис, 56 – Хуссейн, 90+3

