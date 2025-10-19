Верес – Александрия – 1:1. Чудо-гол и упущенная победа. Видео голов
19 октября прошел матч 9-го тура чемпионата Украины
19 октября в 15:30 стартовал матч девятого тура Украинской Премьер-лиги: «Верес» принимает «Александрию».
Команды встретились в Ровно на стадионе «Авангард», поединок обслуживает София Причина.
Фанатам пришлось долго ждать забитого мяча – лишь на 56-й минуте команды открыли счет. Легионер «Вереса» Константинос Стамулис делал навес с фланга, но получилось так, что защитник перекинул вратаря и забил первый мяч за ровенскую команду.
«Александрия» пыталась быстро отреагировать, однако команде не везло. Счет оставался неизменным вплоть до добавленного времени, пока гости наконец не пробили ворота соперника, сравняв счет – 1:1.
Украинская Премьер-лига. 9-й тур. 19 октября
«Верес» – «Александрия» – 1:1
Голы: Стамулис, 56 – Хуссейн, 90+3
ГОЛ! 1:0, Стамулис, 56 мин.
ГОЛ! 1:1, Хуссейн, 90+3 мин.
События матча
