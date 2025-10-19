Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Верес
19.10.2025 15:30 - : -
Александрия
Украина. Премьер лига
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Хозяева попробуют сломать традицию в УПЛ и обыграть Александрию

Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Верес

В воскресенье, 19 октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровненский «Верес» и «Александрия». Игра пройдет в городе Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 15:30.

Верес

«Верес» в последнем туре продолжил серию без побед во всех турнирах, сыграв вничью с киевской «Оболонью». Команда Олега Шандрука быстро вышла вперёд благодаря автоголу соперника и контролировала игру лишь первые двадцать минут. Затем «Оболонь» сравняла счёт, а во втором тайме «Верес» сосредоточился на удержании результата, что ему удалось.

«Волки» не знают вкуса побед в официальных матчах уже четыре игры подряд и, конечно, не хотят продолжать эту серию. После матча Олег Шандрук отметил, что у команды довольно новый состав, с большим количеством иностранных и молодых игроков. «У «Вереса» есть коллектив, но пока нет команды. Коллектив — это игроки, над командой же мы работаем, чтобы игра команды была интересна для зрителей», — подчеркнул тренер.

Во время международной паузы «Верес» провёл благотворительный матч в Молдове против «Зимбру». Все собранные средства пойдут на приобретение машин скорой помощи для фронта. Матч завершился ничьей 1:1, единственный гол у «волков» забил Эрен Айдин. Кроме того, клуб подписал форварда Владислава Тарануху, который на правах свободного агента перешёл в команду. Ранее он выступал за «Оболонь», где в прошлом чемпионате провёл 25 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Появилась новая информация из лазарета ровенской команды. Денис Ндукве пропустит часть сезона из-за травмы позвоночника: после детального обследования у него диагностировали повреждение позвонков, теперь его ждёт длительный процесс восстановления. Дмитрий Клец, который ранее получил перелом носа после удара локтем от игрока «Колоса» Эдуарда Козика, готовится вернуться к тренировкам. Несколько недель из-за травмы коленного сустава может пропустить также Максим Смиян. Он получил повреждение в игре против столичной «Оболони» и сейчас проходит лечение.

Александрия

Александрийцы по-прежнему находятся в зоне стыковых матчей, однако после провального старта сезона команда заметно прибавила и начала стабильно набирать очки. В последних четырёх турах подопечные Кирилла Нестеренко взяли 7 из 12 возможных баллов. Правда, пополнить копилку очков не удалось в предыдущем туре — «Александрия» уступила львовским «Карпатам». Этот матч можно смело назвать поединком имени Мигеля Кампоса: защитник сначала «привёз» пенальти, а затем и вовсе забил в собственные ворота.

Главный тренер Кирилл Нестеренко после игры отметил, что исход встречи решили индивидуальные ошибки. По его словам, без этих досадных промахов команда могла рассчитывать даже на победу. С самим Кампосом проведут беседу, чтобы разобраться в причинах его неудачной игры.

Во время паузы на матчи сборных «Александрия» провела товарищеский поединок с другим представителем УПЛ — черкасским ЛНЗ. Уже в дебюте встречи александрийцы открыли счёт, но впоследствии пропустили по мячу в каждом из таймов и уступили со счётом 1:2. Единственный гол на счету Теди Цары.

Позитивный момент — лазарет команды полностью пуст. Денис Шостак уже восстановился и тренируется в общей группе. Кроме того, клуб активно ищет усиление на позицию левого защитника, которая остаётся одной из проблемных.

Статистика встреч

«Верес» и «Александрия» хорошо знают друг друга — в рамках УПЛ команды встречались семь раз. Преимущество полностью на стороне гостей: «Александрия» ещё ни разу не проигрывала ровенчанам, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Разница мячей также говорит сама за себя — 13:8 в пользу александрийцев. Интересно, что все четыре поединка, состоявшиеся на стадионе «Авангард», завершились вничью.

Прогноз на противостояние

Обе команды испытывают трудности с результативностью в нынешнем чемпионате. Учитывая, что предстоящая встреча имеет характер борьбы за выживание, ждать зрелищного футбола с обилием моментов не стоит. Скорее всего, матч пройдёт в привычном для этих соперников осторожном ключе. Всё указывает на то, что нас ждёт матч с тоталом меньше.

Ориентировочные составы

«Верес»: Горох, Корнийчук, Гончаренко, Ципот, Шарай, Харатин, Кучеров, Стамулис, Бойко, Айдин, Стень.

«Александрия»: Долгий, Огарков, Беиратче, Кампос, Скорко, Фернандо Энрике, Цара, Булеца, Шостак, Козак, Кулаков.

Верес
19 октября 2025 -
15:30
Александрия
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
