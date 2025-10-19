Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бенефис Месси. Интер Майами с хет-триком Лео разбил Нэшвилл в MLS
МЛС США
Нэшвилл
19.10.2025 01:00 – FT 2 : 5
Интер Майами
Major League Soccer
Бенефис Месси. Интер Майами с хет-триком Лео разбил Нэшвилл в MLS

Подопечные Хавьера Маскерано забили в ворота соперников 5 мячей

Бенефис Месси. Интер Майами с хет-триком Лео разбил Нэшвилл в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine.

В ночь с 18 на 19 октября Интер Майами играл выездной матч регулярного сезона MLS против Нэшвилла, ставшего настоящим бенефисом аргентинского форварда Лионеля Месси.

Подопечные Хавьера Маскерано не оставили шансов соперникам, но матч был тяжелым. Счет во встрече открыл Лионель Месси, отличившись после ассиста Жорди Альбы на 35 минуте матча, но Нэшвилл ответил двумя быстрыми голами в концовке тайма: Сарридж (на 43 минуте) и Шаффелберг (на 45+6 минуте) шокировали Интер Майами.

Во вторую половину игры подопечные Маскерано вышли невероятно мотивированными и уничтожили соперника. На 63-й минуте игры снова отличился Лионель Месси, реализовав пенальти. Затем инициативу подхватил Родригес, отличившись на 67-й минуте. Лео в этом матче оформил хет-трик, записав в свой актив очередной гол на 81-й минуте игры. А окончательный счет во встрече установил Сеговия, забив на 90+1.

Месси завершил регулярку наверху списка бомбардиров. Он забил 29 мячей и оформил 19 ассистов. Интер Майами финишировал третьим в Восточной конференции и встретится с тем же Нэшвиллом в первом раунде плей-офф.

MLS. Регулярный сезон 19 октября.

Нэшвилл – Интер Майами – 2:5

Голы: Сарридж, 43, Шаффелберг, 45+6 – Месси, 35, 63, 81, Родригес, 67, Сеговия, 90+1

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Иан Фрей.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Бальтасар Гальего (Интер Майами).
63’
ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Интер Майами).
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Шаффельбург (Нэшвилл).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Сэм Сарридж (Нэшвилл), асcист Хани Мухтар.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Хорди Альба.
Жорди Альба Лионель Месси Интер Майами Нэшвилл (MLS) Major League Soccer (MLS)
