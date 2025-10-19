Бенефис Месси. Интер Майами с хет-триком Лео разбил Нэшвилл в MLS

В ночь с 18 на 19 октября Интер Майами играл выездной матч регулярного сезона MLS против Нэшвилла, ставшего настоящим бенефисом аргентинского форварда Лионеля Месси.

Подопечные Хавьера Маскерано не оставили шансов соперникам, но матч был тяжелым. Счет во встрече открыл Лионель Месси, отличившись после ассиста Жорди Альбы на 35 минуте матча, но Нэшвилл ответил двумя быстрыми голами в концовке тайма: Сарридж (на 43 минуте) и Шаффелберг (на 45+6 минуте) шокировали Интер Майами.

Во вторую половину игры подопечные Маскерано вышли невероятно мотивированными и уничтожили соперника. На 63-й минуте игры снова отличился Лионель Месси, реализовав пенальти. Затем инициативу подхватил Родригес, отличившись на 67-й минуте. Лео в этом матче оформил хет-трик, записав в свой актив очередной гол на 81-й минуте игры. А окончательный счет во встрече установил Сеговия, забив на 90+1.

Месси завершил регулярку наверху списка бомбардиров. Он забил 29 мячей и оформил 19 ассистов. Интер Майами финишировал третьим в Восточной конференции и встретится с тем же Нэшвиллом в первом раунде плей-офф.

MLS. Регулярный сезон 19 октября.

Нэшвилл – Интер Майами – 2:5

Голы: Сарридж, 43, Шаффелберг, 45+6 – Месси, 35, 63, 81, Родригес, 67, Сеговия, 90+1