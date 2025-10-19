19 октября прошли последние матчи регулярного сезона MLS.

«Интер» Майами провёл свой заключительный поединок регулярного чемпионата на арене Geodis Park против «Нэшвилла».

Главной фигурой противостояния стал аргентинец Лионель Месси, оформивший хет-трик в ворота соперника. После матча Месси был признан игроком матча и лучшим бомбардиром лиги.

Благодаря стараниям Месси «Интер» оформил разгромную победу над «Нэшвиллом» – 5:2.

MLS. 19 октября

«Нэшвилл» – «Интер» Майами – 2:5

Голы: Сарридж, 43, Шаффельберг, 45+6 – Месси, 35, 63, 81, Родригес, 67, Сеговия, 90+1

Видео голов и обзор матча