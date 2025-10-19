Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нэшвилл – Интер Майами – 2:5. Хет-трик и золотая бутса Месси. Видео голов
МЛС США
Нэшвилл
19.10.2025 01:00 – FT 2 : 5
Интер Майами
Major League Soccer
19 октября 2025, 16:01 | Обновлено 19 октября 2025, 16:03
Нэшвилл – Интер Майами – 2:5. Хет-трик и золотая бутса Месси. Видео голов

Лионель не оставил шансов соперникам

Нэшвилл – Интер Майами – 2:5. Хет-трик и золотая бутса Месси. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

19 октября прошли последние матчи регулярного сезона MLS.

«Интер» Майами провёл свой заключительный поединок регулярного чемпионата на арене Geodis Park против «Нэшвилла».

Главной фигурой противостояния стал аргентинец Лионель Месси, оформивший хет-трик в ворота соперника. После матча Месси был признан игроком матча и лучшим бомбардиром лиги.

Благодаря стараниям Месси «Интер» оформил разгромную победу над «Нэшвиллом» – 5:2.

MLS. 19 октября

«Нэшвилл» – «Интер» Майами – 2:5

Голы: Сарридж, 43, Шаффельберг, 45+6 – Месси, 35, 63, 81, Родригес, 67, Сеговия, 90+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Иан Фрей.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Бальтасар Гальего (Интер Майами).
63’
ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Интер Майами).
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Шаффельбург (Нэшвилл).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Сэм Сарридж (Нэшвилл), асcист Хани Мухтар.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Хорди Альба.
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Интер Майами Нэшвилл (MLS) видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
