Нэшвилл – Интер Майами – 2:5. Хет-трик и золотая бутса Месси. Видео голов
Лионель не оставил шансов соперникам
19 октября прошли последние матчи регулярного сезона MLS.
«Интер» Майами провёл свой заключительный поединок регулярного чемпионата на арене Geodis Park против «Нэшвилла».
Главной фигурой противостояния стал аргентинец Лионель Месси, оформивший хет-трик в ворота соперника. После матча Месси был признан игроком матча и лучшим бомбардиром лиги.
Благодаря стараниям Месси «Интер» оформил разгромную победу над «Нэшвиллом» – 5:2.
MLS. 19 октября
«Нэшвилл» – «Интер» Майами – 2:5
Голы: Сарридж, 43, Шаффельберг, 45+6 – Месси, 35, 63, 81, Родригес, 67, Сеговия, 90+1
Видео голов и обзор матча
События матча
