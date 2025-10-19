«Красные дьяволы» сотворили сенсацию. Манчестер Юнайтед обыграл Ливерпуль

«Манчестер Юнайтед» шокирует «Энфилд» и обыгрывает «Ливерпуль» со счётом 2:1.

Матч начался идеально для гостей. Уже в самом дебюте Амад Диалло прорвался по правому флангу и отдал передачу на врывающегося Мбемо, который хладнокровно переиграл Мамардашвили и открыл счёт.

«Ливерпуль» раскачивался какое-то время, но к середине тайма нашёл свои моменты. Гакпо мог сравнять счёт, однако его удар пришёлся в штангу. «Красные дьяволы» ответили тем же — после удара Бруно Фернандеша мяч также угодил в стойку. Следом Исак после рикошета снова попал в каркас, а чуть позже не реализовал выход один на один — Ламменс выручил «Юнайтед».

После перерыва давление «Ливерпуля» только усилилось. Уже в начале второго тайма Гакпо вновь проверил прочность каркаса ворот. Но вскоре он таки добился успеха: Керкез прострелил с левого фланга, и Гакпо с нескольких метров переправил мяч в пустые ворота — 1:1.

Однако радость хозяев длилась недолго. Через несколько минут «Юнайтед» снова вышел вперёд: после навеса Бруно Фернандеша Харри Магуайр выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в ворота Мамардашвили.

До финального свистка «Ливерпуль» осадил штрафную гостей, но Ламменс и оборона манкунианцев сыграли безупречно. Финальный свисток зафиксировал историческую победу — первую для «Юнайтед» на «Энфилде» с 2016 года.

Впереди у «Ливерпуля» два выезда подряд — против франкфуртского «Айнтрахта» в Лиге чемпионов и «Брентфорда» в Премьер-лиге. «Манчестер Юнайтед» в следующем туре чемпионата примет «Брайтон» на «Олд Траффорд».

Английская Премьер-лига. 8-й тур.

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2

Голы: Гакпо, 78 – Мбемо, 2, Магуайр, 84

Предупреждения: Диалло, 52, Каземиро, 57

«Ливерпуль»: Мамардашвили – Керкес, ван Дейк, Конате, Бредли (Вирц, 62) – Макаллистер (Экитике, 62), Гравенберх (Джонс, 62) – Гакпо, Собослай, Салах (Фримпонг, 85) – Исак (Кьеза, 73).

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс – Шоу (Йоро, 85), Магуайр, Де Лигт – Далот, Фернандеш (Мейну, 85), Каземиро (Угарте, 58), Диалло (Доргу, 59) – Кунья, Мбемо – Маунт (Шешко, 61).

Арбитр: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия).

Стадион «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).

