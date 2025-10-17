В воскресенье, 19 октября состоится поединок 8-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «МЮ». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Ливерпуль

Несмотря на достаточно достойные результаты в текущем сезоне, коллектив до сих пор не может стабилизировать свою игру. Особенно это было видно в последних играх перед международным перерывом, когда мерсисайдцы потерпели поражение в 3-х матчах подряд. Тем не менее, за 7 поединков Премьер-лиги клубу удалось набрать 15 зачетных пунктов, благодаря которым он занимает 2-ю строчку турнирной таблицы, отставая от лидера всего на 1 балл. В Кубке английской лиги «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с лондонским «Кристалл Пелас».

Сезон в Лиге чемпионов мерсисайдцы начали с драматической победы 3:2 над мадридским «Атлетико», однако во 2-м туре команда минимально проиграла «Галатасараю» в выездном поединке.

Манчестер Юнайтед

Манкунианцы, как и в прошлом сезоне, не поражают чрезвычайными результатами своих болельщиков. В 7 поединках текущего розыгрыша чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» получил 10 зачетных пунктов, которые пока позволяют ему занимать 10-ю строчку турнирной таблицы. Однако отрыв от того же «Ливерпуля» не слишком критичен и составляет всего 5 очков.

Из Кубка английской лиги красные дьяволы позорно вылетели на стадии 1/32 финала от второлигового «Гримсби». В еврокубках в этом году англичане выступать не будут.

Личные встречи

Поединки между клубами всегда напряжены и богаты голами. В последних 5-х играх небольшое преимущество имеет «Ливерпуль» – на счету команды 2 выигрыша. Еще 2 игры завершились вничью, а 1 раз торжествовать удалось «Манчестеру Юнайтед» (произошло это в 1/4 финала Кубка Англии 2023/24).

Интересные факты

В 12/13 последних играх между коллективами было забито 3 и больше голов.

«МЮ» не одержал ни одной выездной победы в текущем сезоне. На счету команды 1 ничья и 3 поражения.

«Ливерпуль» победил в каждом из 5 домашних поединков текущего сезона.

Возможные стартовые составы

Ливерпуль: Мамардашвили – Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг – Собослай, Гравенберг – Гакпо, Вирц, Салах – Исаак

МЮ: Ламменс – Шоу, где Лигт, Йоро – Доргу, Фернандеш, Каземиро, Диалло – Маунт, Шешко, Мбемо

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.64.