Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Ман Юнайтед – 1:2. Неожиданность на Энфилде. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Ливерпуль
19.10.2025 18:30 – FT 1 : 2
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 октября 2025, 20:32 | Обновлено 19 октября 2025, 20:33
234
0

Ливерпуль – Ман Юнайтед – 1:2. Неожиданность на Энфилде. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура Английской Премьер-лиги

19 октября 2025, 20:32 | Обновлено 19 октября 2025, 20:33
234
0
Ливерпуль – Ман Юнайтед – 1:2. Неожиданность на Энфилде. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября в 18:30 состоялся поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» принимал «Манчестер Юнайтед» на домашней арене «Энфилд».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости вышли вперед уже на 2-й минуте матча. Бриан Мбемо вывел Ман Юнайтед вперед (1:0).

Коди Гакпо сравнял счет для хозяев поля на 78-й минуте (1:1).

Фотогалерея

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль), асcист Федерико Кьеза.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед), асcист Амад Диалло.
По теме:
ВИДЕО. Магуайар вывел МЮ вперед за несколько минут до конца игры
ВИДЕО. Как забил Гакпо. Ливерпуль сравнял счет в игре с МЮ
Карпаты – Эпицентр – 1:3. Сенсация команды Нагорняка. Видео голов, обзор
Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Бриан Мбемо Коди Гакпо Гарри Магуайр
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Футбол | 18 октября 2025, 22:40 4
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»

Бывший капитан «горняков» – об уходе Йовичевича

Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Футбол | 19 октября 2025, 08:55 8
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов

«Панатинаикос» может скоро возглавить Рафаэль Бенитес

Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Футбол | 19.10.2025, 07:58
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Футбол | 19.10.2025, 16:13
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
ВИДЕО. Три гола за пять минута. Феерия от Карпат и Эпицентра
Футбол | 19.10.2025, 19:26
ВИДЕО. Три гола за пять минута. Феерия от Карпат и Эпицентра
ВИДЕО. Три гола за пять минута. Феерия от Карпат и Эпицентра
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ptolemeus
Знов за чемпіонство будуть боротись Сіті і Арс
Ответить
0
Популярные новости
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
18.10.2025, 06:44 2
Футбол
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 16
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
18.10.2025, 05:42 6
Бокс
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
18.10.2025, 10:49 6
Футбол
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01 1
Теннис
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
18.10.2025, 06:42
Бокс
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем