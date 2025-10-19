19.10.2025 18:30 – FT 1 : 2
Ливерпуль – Ман Юнайтед – 1:2. Неожиданность на Энфилде. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка 8-го тура Английской Премьер-лиги
19 октября в 18:30 состоялся поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль» принимал «Манчестер Юнайтед» на домашней арене «Энфилд».
Гости вышли вперед уже на 2-й минуте матча. Бриан Мбемо вывел Ман Юнайтед вперед (1:0).
Коди Гакпо сравнял счет для хозяев поля на 78-й минуте (1:1).
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль), асcист Федерико Кьеза.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед), асcист Амад Диалло.
Знов за чемпіонство будуть боротись Сіті і Арс
