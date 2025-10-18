Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Англии
Ливерпуль
19.10.2025 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 октября 2025, 20:26 | Обновлено 18 октября 2025, 20:27
81
0

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 8-го тура Английской Премьер-Лиги

18 октября 2025, 20:26 | Обновлено 18 октября 2025, 20:27
81
0
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
ФК Ливерпуль

В воскресенье, 19 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в Ливерпуле (Англия) на стадионе «Энфилд», начало в 18:30.

Похоже, магия Арне Слота и «Ливерпуля» с голами в концовке матчей закончилась. Более того, теперь она будто обернулась против них — команда уже дважды подряд почувствовала, что такое проигрывать в добавленное время и из-за этого потеряла лидерство в чемпионате. В предстоящем туре хозяева примут своего заклятого соперника — «Манчестер Юнайтед», которому не проигрывают на «Энфилде» с 2016 года. Манкунианцы сейчас находятся в середине турнирной таблицы после уверенной победы над новичком лиги — «Сандерлендом» (2:0). Однако к их игре и к работе тренера по-прежнему остаётся немало вопросов, и этот матч станет очередным испытанием для Аморима, после которого слухи об его возможной отставке могут только усилиться.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед», следить за которой можно в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
19 октября 2025 -
18:30
Манчестер Юнайтед
Обе забьют и тотал 2.5 больше - да 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Манчестер Сити – Эвертон – 2:0. 90 минут от Миколенко. Видео голов, обзор
Не остановили Холланда. Названа оценка Миколенко за поединок с Ман Сити
Наставником Зинченко в Ноттингем Форест может стать экс-тренер зенита
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ливерпуль - Манчестер Юнайтед текстовая трансляция
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Кто-то из игроков уже «наелся», набегался»
Футбол | 18 октября 2025, 20:45 2
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Кто-то из игроков уже «наелся», набегался»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Кто-то из игроков уже «наелся», набегался»

Тренер – о том, что его замены не усиливают команду

Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Бокс | 18 октября 2025, 04:42 1
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»

Новозеландец сконцентрирован на бою с Уордли

Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Футбол | 18.10.2025, 10:49
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Бокс | 18.10.2025, 08:06
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Футбол | 18.10.2025, 17:27
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
17.10.2025, 08:22 16
Футбол
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
17.10.2025, 00:47
Бокс
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 213
Футбол
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
16.10.2025, 21:06 4
Футбол
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем