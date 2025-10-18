В воскресенье, 19 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в Ливерпуле (Англия) на стадионе «Энфилд», начало в 18:30.

Похоже, магия Арне Слота и «Ливерпуля» с голами в концовке матчей закончилась. Более того, теперь она будто обернулась против них — команда уже дважды подряд почувствовала, что такое проигрывать в добавленное время и из-за этого потеряла лидерство в чемпионате. В предстоящем туре хозяева примут своего заклятого соперника — «Манчестер Юнайтед», которому не проигрывают на «Энфилде» с 2016 года. Манкунианцы сейчас находятся в середине турнирной таблицы после уверенной победы над новичком лиги — «Сандерлендом» (2:0). Однако к их игре и к работе тренера по-прежнему остаётся немало вопросов, и этот матч станет очередным испытанием для Аморима, после которого слухи об его возможной отставке могут только усилиться.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед», следить за которой можно в украинской версии сайта.