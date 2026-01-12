Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Назван стартовый состав Ливерпуля на кубковый матч против Барнсли
Англия
12 января 2026, 21:05 | Обновлено 12 января 2026, 21:06
Назван стартовый состав Ливерпуля на кубковый матч против Барнсли

12 января в 21:45 состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии

Назван стартовый состав Ливерпуля на кубковый матч против Барнсли
ФК Ливерпуль

12 января в 21:45 состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии.

Ливерпуль принимает Барнсли на домашней арене Энфилд в Ливерпуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник Ливерпуля Арне Слот определил стартовый состав хозяев поля.

Победитель этой пары в 1/16 финала сыграет против Брайтона.

Стартовые составы на кубковый матч Ливерпуля против Барнсли

Ливерпуль Кубок Англии по футболу Барнсли стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
