Назван стартовый состав Ливерпуля на кубковый матч против Барнсли

12 января в 21:45 состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии.

Ливерпуль принимает Барнсли на домашней арене Энфилд в Ливерпуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник Ливерпуля Арне Слот определил стартовый состав хозяев поля.

Победитель этой пары в 1/16 финала сыграет против Брайтона.

Стартовые составы на кубковый матч Ливерпуля против Барнсли