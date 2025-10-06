Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Осечки Шахтера и Динамо, ассист Довбика, соперник Украины на ЧМ U-20
06 октября 2025, 11:16 | Обновлено 06 октября 2025, 12:00
Осечки Шахтера и Динамо, ассист Довбика, соперник Украины на ЧМ U-20

Главные новости за 5 октября на Sport.ua

Осечки Шахтера и Динамо, ассист Довбика, соперник Украины на ЧМ U-20
ЛНЗ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5 октября.

1A. Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Черкасская команда впервые в истории обыграла горняков

1B. Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Команда Бартуловича поздравила тренера с днем ​​рождения хорошим результатом

2A. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс

2B. Мендоса и Твердохлеб сделали результат. Кривбасс обыграл Кудровку
Команда Патрика ван Леувена уже в первой тройке

2C. С ассистом Довбика. Рома возглавила таблицу Серии А, одолев Фиорентину
Римская Рома минимально победила Фиорентину

3A. Драконы против орлов. Бенфика с Трубиным и Судаковым сыграла вничью с Порту
Матч восьмого тура чемпионата Португалии завершился со счетом 0:0

3B. Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Парижский клуб лидирует в турнирной таблице с 16 очками после 7 туров

4A. Ливерпуль позавидует. Эвертон с Миколенко остановил Кристал Пэлас
«Ириски» во втором тайме завоевали победу – 2:1

4B. Травма Ярмолюка. Эти пчелы не кусаются: гол Холанда принес победу Ман Сити
Команда Пепа Гвардиолы сохранила ворота сухими и взяла три очка

5A. Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Сине-желтые сыграют в 1/8 финала против команды Испании

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Дебютный вызов в национальную команду получил Владислав Велетень

6A. Падение чемпиона. Барселона разгромлена в матче Ла Лиги
«Севилья» оказалась не по зубам каталонцам – 4:1

6B. Пенальти мог перевернуть все. Ювентус сыграл вничью с Миланом
«Россонери» и «старая синьора» голов не забивали

7. Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
В решающем матче Португалия обыграла Испанию со счетом 3:2 в овертайме

8A. Расселл красиво победил на Гран-при Сингапура, драма Норриса и Пиастри
Джордж Расселл доминировал на улицах в Сингапуре

8B. Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Аманда Анисимова переиграла Линду Носкову в решающем поединке китайского тысячника

9. ОФИЦИАЛЬНО. Подтвержден новый турнир для сборных. Украина сыграет
В этом году стартует хоккейный Европейский Кубок Наций

10A. Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Далеко не всегда проведение крупнейших спортивных турниров планеты является благом для страны…

10B. До старта женской Суперлиги. Все изменения межсезонья и турнирные расклады
Реальными претендентами на чемпионство являются два клуба

Шедевр Ваната, дебютный вызов Велетня, матчи УПЛ, соперники волейболистов
Успех на ЧМ U-20, гол Зубкова, состав Мельгосы, футзалисты дали бой Испании
Состав Реброва, победа Шахтера, неудача Динамо, незабитый пенальти Довбика
