Осечки Шахтера и Динамо, ассист Довбика, соперник Украины на ЧМ U-20

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5 октября.

1A. Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер

Черкасская команда впервые в истории обыграла горняков

1B. Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925

Команда Бартуловича поздравила тренера с днем ​​рождения хорошим результатом

2A. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо

Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс

2B. Мендоса и Твердохлеб сделали результат. Кривбасс обыграл Кудровку

Команда Патрика ван Леувена уже в первой тройке

2C. С ассистом Довбика. Рома возглавила таблицу Серии А, одолев Фиорентину

Римская Рома минимально победила Фиорентину

3A. Драконы против орлов. Бенфика с Трубиным и Судаковым сыграла вничью с Порту

Матч восьмого тура чемпионата Португалии завершился со счетом 0:0

3B. Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену

Парижский клуб лидирует в турнирной таблице с 16 очками после 7 туров

4A. Ливерпуль позавидует. Эвертон с Миколенко остановил Кристал Пэлас

«Ириски» во втором тайме завоевали победу – 2:1

4B. Травма Ярмолюка. Эти пчелы не кусаются: гол Холанда принес победу Ман Сити

Команда Пепа Гвардиолы сохранила ворота сухими и взяла три очка

5A. Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20

Сине-желтые сыграют в 1/8 финала против команды Испании

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины

Дебютный вызов в национальную команду получил Владислав Велетень

6A. Падение чемпиона. Барселона разгромлена в матче Ла Лиги

«Севилья» оказалась не по зубам каталонцам – 4:1

6B. Пенальти мог перевернуть все. Ювентус сыграл вничью с Миланом

«Россонери» и «старая синьора» голов не забивали

7. Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала

В решающем матче Португалия обыграла Испанию со счетом 3:2 в овертайме

8A. Расселл красиво победил на Гран-при Сингапура, драма Норриса и Пиастри

Джордж Расселл доминировал на улицах в Сингапуре

8B. Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине

Аманда Анисимова переиграла Линду Носкову в решающем поединке китайского тысячника

9. ОФИЦИАЛЬНО. Подтвержден новый турнир для сборных. Украина сыграет

В этом году стартует хоккейный Европейский Кубок Наций

10A. Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030

Далеко не всегда проведение крупнейших спортивных турниров планеты является благом для страны…

10B. До старта женской Суперлиги. Все изменения межсезонья и турнирные расклады

Реальными претендентами на чемпионство являются два клуба