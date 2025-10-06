Осечки Шахтера и Динамо, ассист Довбика, соперник Украины на ЧМ U-20
Главные новости за 5 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5 октября.
1A. Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Черкасская команда впервые в истории обыграла горняков
1B. Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Команда Бартуловича поздравила тренера с днем рождения хорошим результатом
2A. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс
2B. Мендоса и Твердохлеб сделали результат. Кривбасс обыграл Кудровку
Команда Патрика ван Леувена уже в первой тройке
2C. С ассистом Довбика. Рома возглавила таблицу Серии А, одолев Фиорентину
Римская Рома минимально победила Фиорентину
3A. Драконы против орлов. Бенфика с Трубиным и Судаковым сыграла вничью с Порту
Матч восьмого тура чемпионата Португалии завершился со счетом 0:0
3B. Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Парижский клуб лидирует в турнирной таблице с 16 очками после 7 туров
4A. Ливерпуль позавидует. Эвертон с Миколенко остановил Кристал Пэлас
«Ириски» во втором тайме завоевали победу – 2:1
4B. Травма Ярмолюка. Эти пчелы не кусаются: гол Холанда принес победу Ман Сити
Команда Пепа Гвардиолы сохранила ворота сухими и взяла три очка
5A. Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Сине-желтые сыграют в 1/8 финала против команды Испании
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Дебютный вызов в национальную команду получил Владислав Велетень
6A. Падение чемпиона. Барселона разгромлена в матче Ла Лиги
«Севилья» оказалась не по зубам каталонцам – 4:1
6B. Пенальти мог перевернуть все. Ювентус сыграл вничью с Миланом
«Россонери» и «старая синьора» голов не забивали
7. Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
В решающем матче Португалия обыграла Испанию со счетом 3:2 в овертайме
8A. Расселл красиво победил на Гран-при Сингапура, драма Норриса и Пиастри
Джордж Расселл доминировал на улицах в Сингапуре
8B. Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Аманда Анисимова переиграла Линду Носкову в решающем поединке китайского тысячника
9. ОФИЦИАЛЬНО. Подтвержден новый турнир для сборных. Украина сыграет
В этом году стартует хоккейный Европейский Кубок Наций
10A. Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Далеко не всегда проведение крупнейших спортивных турниров планеты является благом для страны…
10B. До старта женской Суперлиги. Все изменения межсезонья и турнирные расклады
Реальными претендентами на чемпионство являются два клуба
